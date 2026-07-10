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James Rodríguez sigue recibiendo golpes por su mala actuación en el Mundial 2026: “Es increíble que siga jugando”

El volante no marcó goles ni asistencias en la Copa de la FIFA y un excolaborador del Everton, durante la etapa del colombiano en el club, lo recordó de una manera particular

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James Rodríguez no brilló con Colombia en el Mundial 2026 y habría sido su última aparición en el certamen de la FIFA - crédito Raquel Cunha/REUTERS
James Rodríguez no brilló con Colombia en el Mundial 2026 y habría sido su última aparición en el certamen de la FIFA - crédito Raquel Cunha/REUTERS

James Rodríguez finalizó la que sería su última Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de quedar eliminado con la Selección Colombia a manos de Suiza en los octavos de final en Vancouver, donde ni siquiera llegó a la tanda de penales porque fue sustituido por Juan Fernando Quintero.

Como si fuera poco, un exasistente técnico del Everton se sorprendió al ver que James aún estuviera activo como futbolista, debido a sus recuerdos por su paso en el club inglés entre 2020 y 2021, cuando fue dirigido por Carlo Ancelotti y sacó lo mejor de su talento.

Actualmente, el mediocampista de 34 años se encuentra sin equipo por el final de contrato en Minnesota United, el cual no mostró intención de renovarlo, y está en la búsqueda de un club que le brinde minutos en los que serían sus últimas temporadas como profesional antes del retiro.

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“No podía correr”

A lo largo de sus 20 años de carrera, el volante se ha destacado en varios clubes como Banfield, Porto, Mónaco, León de México y Real Madrid en su primer año, pues luego empezó el declive de su carrera, a nivel de clubes, así como las lesiones constantes y polémicas por sus declaraciones.

James también tuvo un paso destacado por el Everton, como lo recuerda Duncan Ferguson, exasistente técnico de Carlo Ancelotti en la temporada 2020/2021 de la Premier League, el único año que el italiano dirigió a los de Merseyside previo a su segunda etapa en el Real Madrid.

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Duncan Ferguson es un hombre muy recordado en Everton por su labor como asistente técnico de Carlo Ancelotti - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters
Duncan Ferguson es un hombre muy recordado en Everton por su labor como asistente técnico de Carlo Ancelotti - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

Durante una charla con el medio inglés ITV Sport, Ferguson lanzó un comentario que causó sorpresa porque, a su consideración, no veía al colombiano aún en medio de los profesionales y en una Copa del Mundo: “Es increíble que James siga jugando; no podía correr, pero técnicamente estaba ahí arriba con los mejores, sin duda”.

Luego de eso, el exasistente en Everton recordó una anécdota de un entrenamiento con el mediocampista de 34 años: “Hice la práctica y James estaba caminando sin hacer nada, no corría. Paré la sesión y le decía en mi escocés: ¿Vas a correr? Y no me entendía nada”.

Duncan Ferguson y James Rodríguez en una de las prácticas del Everton para un partido de la Premier League - crédito Michael Regan/Pool vía REUTERS
Duncan Ferguson y James Rodríguez en una de las prácticas del Everton para un partido de la Premier League - crédito Michael Regan/Pool vía REUTERS

“Al final empecé a hablarle en español: ‘Venga, venga, rápido, rápido’ y paré la sesión de nuevo. James ya estaba corriendo, la estaba pasando, lo estaba haciendo genial y yo le gritaba: ‘Fantástico, amigo, estupendo’. No era rápido con la velocidad, sino rápido con la mente, tenía una varita en el pie izquierdo”, finalizó.

James quedó a la deriva

Un mes antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, el Minnesota United le dio la oportunidad al colombiano de liberarse del club para empezar las prácticas con la Selección Colombia en Medellín, donde inició la concentración a mediados de mayo, pero con un problema para el futuro cercano.

James Rodríguez quedó eliminado del Mundial 2026 y sin equipo, pues su contrato con el cuadro de la MLS acabó el 30 de junio, previo al juego de dieciseisavos contra Ghana, y aparentemente no se aplicó la opción de renovarlo por otros seis meses, hasta diciembre de 2026.

James Rodríguez, que consideraría el final de su ciclo con la Selección Colombia, también busca equipo para lo que queda de 2026 - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters
James Rodríguez, que consideraría el final de su ciclo con la Selección Colombia, también busca equipo para lo que queda de 2026 - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

Minnesota United fue el noveno equipo de James desde 2019, cuando se fue del Bayern Múnich y volvió a Real Madrid por el final del préstamo a los alemanes, y desde allí comenzó un recorrido por tres continentes para encontrar una escuadra que le brindara minutos y ritmo de juego.

Por desgracia, el colombiano se chocó con la realidad de que no son muchas las ofertas, incluso estaría descartado del fútbol europeo por su bajo nivel, edad y antecedente reciente en Rayo Vallecano, así que el camino en el profesionalismo es reducido actualmente.

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