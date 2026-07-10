Jorge Luis Pinto exigió un recambio en la Selección Colombia: “Tienen que salir como 10 jugadores, encabezados por James”

Jorge Luis Pinto solicita la salida de James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia por el fracaso en el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La salida de James Rodríguez de la Selección Colombia debe encabezar una renovación de “como 10 jugadores”, según planteó Jorge Luis Pinto, extécnico de la Tricolor y uno de los más críticos con respecto a la manera como venía jugando el equipo de Néstor Lorenzo.

Pinto pidió que en esa salida de jugadores se considere a James Rodríguez, porque cree que el cuerpo técnico confió en que el volante iba a responder en el Mundial 2026 y eso no ocurrió, como se vio en los números del capitán en los cinco partidos del torneo, en los que no marcó gol ni asistencia.

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“Son decisiones de los técnicos”

En el programa Mañanas Blu, Jorge Luis Pinto afirmó: “Tienen que salir como 10 jugadores, encabezados por James, que el profesor se enamoró de él, porque pensó que iba a rendir y no rindió. Pero son decisiones de los técnicos que a veces nos equivocamos”.

El exseleccionador nacional situó a James como la principal referencia de una etapa que, a su juicio, debe cerrarse. Al mismo tiempo, aclaró que el recambio no puede quedarse en un tema aislado. También destacó que el mediocampo integrado por Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Richard Ríos mostró un rendimiento que debería sostenerse en el nuevo proceso.

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Jorge Luis Pinto fue técnico de la Selección Colombia entre 2007 y 2008, dirigió en Copa América y eliminatorias a Sudáfrica 2010 - crédito Colprensa

El santandereano defendió a “Lucho” Díaz, al que desligó de parte de las fallas colectivas en el combinado nacional: “A Luis Díaz le faltó un volante que lo pudiera respaldar en el accionar colectivo. El equipo no le ayudó y él, individualmente, no encontró el Mundial, no pudo hacerlo”.

Además, cuestionó decisiones del cuerpo técnico durante la competencia. “Me asombraba por qué cambiaba a Jhon Arias. Y en la elección de jugadores de pronto hubo errores, al no llevar, por ejemplo, otro centrodelantero”.

El problema va más allá de James

Para Pinto, el bajón del equipo también responde a una carencia estructural del fútbol colombiano. “Eso es falta de entrenamiento, pero aparte hay otras cosas que tiene que contemplar el fútbol colombiano para tener mejor competitividad”.

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El entrenador vinculó ese diagnóstico con la preparación cotidiana y la capacidad del equipo para construir solidez competitiva. Según el exseleccionador, esa base debe formarse a partir del trabajo diario.

Hay varios jugadores de la Selección Colombia que terminarían su ciclo en el equipo por la edad - crédito Lee Smith/REUTERS

El planteo de Pinto cerró con una idea de fondo sobre el rendimiento de la selección, explicó que el equipo necesita recuperar competitividad desde el entrenamiento y convertir esa base en una fortaleza estable para sus jugadores.

Las críticas de Duncan Ferguson en ITV Sports

Duncan Ferguson exasistente técnico de Carlo Ancelotti en Everton cuestionó en ITV Sports el estado físico y la velocidad del colombiano, aunque destacó su calidad técnica: “Es increíble que James siga jugando, no podía correr, pero técnicamente estaba ahí arriba con los mejores, sin duda”.

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En esa misma señal, Ferguson recordó su paso por Everton junto al mediocampista, que disputó 26 partidos, marcó 6 goles y dio 8 asistencias en el club inglés hasta su salida en 2021 y firmar meses más tarde con Al Rayyan de Qatar.

Duncan Ferguson fue asistente técnico de Carlo Ancelotti en Everton, al momento de contratar a James Rodríguez en 2020 - crédito Michael Regan/Pool vía REUTERS

El exasistente técnico relató que en su primera práctica, por pedido de Ancelotti, tuvo que exigirle más al colombiano: “La primera sesión que hice en el Everton fue por pedido de Ancelotti, era un día de verano. Hice la práctica y (James) estaba caminando sin hacer nada, no corría, paré la sesión y le decía en mi escocés ‘¿vas a correr?’ y no me entendía nada".

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Luego, añadió que recurrió a palabras en español para empujarlo durante la sesión: “Al final empecé a hablarle ‘venga, venga, rápido, rápido’ y paré la sesión de nuevo. James ya estaba corriendo, la estaba pasando, lo estaba haciendo genial y yo le gritaba ‘fantástico amigo, estupendo’. No era rápido con la velocidad, sino rápido con la mente, tenía una varita en el pie izquierdo”.