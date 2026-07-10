Jaime Andrés Beltrán acudirá a un derecho de petición para acceder a las cuentas sobre la gestión del Ministerio de Vivienda

El ministro designado afirmó que la información permitirá evaluar el estado de los programas de vivienda, agua potable y saneamiento básico - crédito @Soyjaimeandres/X

La transición en el Ministerio de Vivienda sumó un nuevo capítulo luego de que el ministro designado, Jaime Andrés Beltrán, anunciara que acudirá a un mecanismo legal para conocer en detalle cómo quedó la cartera tras los últimos cuatro años de gestión. La decisión se produjo después de que se suspendiera el proceso de empalme entre los equipos de gobierno.

Ante ese escenario, Beltrán confirmó que presentó un derecho de petición con el que busca acceder a información oficial sobre la ejecución de programas, proyectos y recursos administrados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el actual cuatrienio. La medida, explicó, pretende garantizar que el proceso de transición se desarrolle con información completa y verificable, especialmente en temas relacionados con vivienda, agua potable y las iniciativas dirigidas a la población en condición de vulnerabilidad.

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Jaime Andrés Beltrán anunció que acudirá a un derecho de petición para conocer la ejecución del Ministerio de Vivienda durante los últimos cuatro años-crédito @soyjaimeandres/X

“Hoy, como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio designado, quiero informarles a todos los colombianos que, dada la suspensión del empalme y las reuniones bilaterales, hemos radicado de manera formal un derecho de petición para conocer toda la información alrededor de la ejecución de estos cuatro años en este Ministerio”, manifestó Beltrán.

Según el funcionario designado, la interrupción de las reuniones de empalme dejó sin acceso a información clave sobre el estado de los programas y proyectos que actualmente ejecuta la cartera. Por esa razón, aseguró que el derecho de petición se convirtió en la herramienta legal necesaria para conocer el panorama real de la entidad antes de asumir oficialmente sus funciones.

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Beltrán señaló que el propósito es revisar de manera detallada el comportamiento de las principales líneas de trabajo del Ministerio, con énfasis en los programas de vivienda, los proyectos de agua potable y saneamiento básico, así como las estrategias enfocadas en mejorar las condiciones de vida de las comunidades con mayores necesidades.

La solicitud fue presentada luego de que se suspendieran las reuniones de empalme entre los equipos de transición - crédito @soyjaimeandres/Instagram

El ministro designado afirmó que la información obtenida permitirá presentar un balance claro sobre los resultados alcanzados por la cartera durante los últimos cuatro años y ofrecer a la ciudadanía un panorama sobre el estado en el que recibirá el Ministerio. En ese contexto, manifestó su preocupación por lo que considera un rezago en áreas fundamentales para el desarrollo social del país. A su juicio, será necesario revisar el alcance de las políticas implementadas y verificar el cumplimiento de las metas establecidas en estos sectores.

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“La realidad salta a la vista en materia de vivienda, de agua potable y de beneficios a la población vulnerable en estos temas que han sido completamente abandonados. Pero serán los resultados de esta herramienta legal que tenemos los que nos permitirán esclarecerles a los colombianos la realidad sobre lo que se vivió estos cuatro años en este ministerio”, afirmó.

De cara a la nueva administración, Beltrán aseguró que uno de los principales desafíos será fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de formular y ejecutar las políticas de vivienda. Para ello, planteó la necesidad de impulsar programas que respondan a las necesidades actuales de las regiones y mejoren el acceso de las familias a soluciones habitacionales.

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Beltrán aseguró que uno de sus objetivos será fortalecer la confianza de los ciudadanos en las políticas de vivienda y servicios básicos- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Otro de los objetivos que mencionó está relacionado con el fortalecimiento de los proyectos de agua potable y saneamiento básico, áreas que considera prioritarias para mejorar la calidad de vida de miles de personas en diferentes municipios del país. El funcionario designado también expresó que buscará garantizar que los programas sociales administrados por la cartera lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan, con criterios de eficiencia y transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

La solicitud de información presentada mediante el derecho de petición será uno de los primeros pasos del proceso de transición, mientras se define el estado de los proyectos que continúan en ejecución y las prioridades que deberá asumir el nuevo equipo del Ministerio. Finalmente, Beltrán reiteró que su propósito será enfocar la gestión en la recuperación de oportunidades para las familias que esperan acceder a una vivienda digna y a servicios básicos de calidad en todo el territorio nacional.

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“Tenemos que devolver la confianza, recuperar la tranquilidad y la oportunidad para que los colombianos vuelvan a tener vivienda, oportunidades, pero sobre todo las garantías de una vida digna en cada uno de los territorios. Por eso, desde el Ministerio de Vivienda, seguimos firmes por la patria”, concluyó.