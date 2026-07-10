El recuerdo de Rafael Antonio Niño: la carrera que calificó como la más difícil de ganar en el ciclismo colombiano

Rafael Antonio Niño, quien falleció este 9 de julio y es el máximo ganador de las Vueltas a Colombia, había expuesto que la carrera más difícil en ganar fue la de 1980 - crédito Mundo Ciclístico

La Vuelta a Colombia de 1980 fue, para Rafael Antonio Niño, la carrera más difícil que ganó a lo largo de su trayectoria. El histórico ciclista boyacense, seis veces campeón de la ronda nacional, recordó que esa edición estuvo marcada por la igualdad entre los favoritos, la importancia de las bonificaciones y un nivel competitivo que obligaba a no cometer errores.

Tras conocerse el 9 de julio el fallecimiento de Rafael Antonio Niño, el ciclismo colombiano también recuerda algunas de las reflexiones que dejó el seis veces campeón de la Vuelta a Colombia sobre su carrera.

Rafael Antonio Niño, ciclista colombiano que falleció este 9 de julio, había asegurado que las Vueltas a Colombia habían significado seguir en competencia, tras el retiro de las carreras en Europa - crédito Revista Ciclística

“Creo que la última vuelta que gané fue la más difícil. Ya había que entrenar mucho más y hacer mayor uso de las bonificaciones porque las diferencias eran muy pequeñas; ya no había ventajas amplias”, recordó Niño, quien también había asegurado que un corredor debía aprovechar al máximo sus mejores años, en entrevista con Revista Mundo Ciclístico. “Entre los 20 y los 24 años es cuando uno debe hacerse fuerte, pero a los 25 ya tiene que haber ganado algo importante”.

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El boyacense había explicado que el nivel del ciclismo colombiano había crecido considerablemente y que cada vez era más difícil marcar diferencias. Entre los rivales que más recuerda mencionó a Álvaro Pachón, Samuel Cabrera ‘Samacá’, Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, Luis Herrera y Manuel Cárdenas. Sobre Herrera, incluso recordó que compartieron equipo durante una temporada en la Lotería de Boyacá.

Así fue como el Comité Olímpico Colombiano homenajeó a Rafael Antonio Niño por su fallecimiento - crédito Comité Olímpico Colombiano

Otro de los aspectos que evocó fue la dureza con la que se corría en aquella época. “Cuando uno se caía era cuando más atacaban. Ahora se espera cuando un favorito tiene un accidente, pero antes era al contrario”. También recordó que durante buena parte de su carrera compitió sin casco, tanto en Colombia como en Europa. “No sé cómo no pasaron más cosas. Después fue cuando comenzaron a exigir su uso”.

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Niño también habló del contexto previo a aquella competencia. Venía de regresar de Europa y de conquistar el Clásico RCN con una amplia ventaja, aunque una caída terminó complicando sus aspiraciones antes del inicio de la ronda nacional.

“El Clásico era la antesala de la Vuelta a Colombia. Cuando vine de Europa gané por cuatro minutos, pero después una caída me complicó mucho las cosas”, recordó.

La Vuelta a Colombia de 1980

Rafael Antonio Niño compitiendo en la Vuelta a Colombia de 1980, la sexta edición que ganó y la cual calificó como la más difícil - crédito Colprensa

La edición número 30 de la competencia se disputó entre el 14 y el 27 de abril de 1980 y terminó convirtiéndose en el sexto y último título de Rafael Antonio Niño en la prueba. Se desarrolló así:

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Participaron 27 equipos aficionados de diferentes regiones del país.

El prólogo en Duitama fue suspendido por mal tiempo.

La carrera tuvo 14 etapas , incluidas tres contrarrelojes individuales.

Rafael Antonio Niño corrió con el equipo Droguería Yaneth A .

Asumió el liderato tras ganar la contrarreloj entre Cali y el Kilómetro 18 (octava etapa).

Conservó la camiseta de líder hasta el final de la competencia.

Registró un tiempo total de 35 horas, 17 minutos y 39 segundos.

Una clasificación muy apretada

Precisamente la clasificación general demuestra por qué Niño consideró aquella edición como la más difícil de conquistar. El margen con respecto a sus perseguidores fue mínimo.

Los cinco primeros fueron:

Rafael Antonio Niño (Droguería Yaneth A) – 35 h 17 min 39 s.

Alfonso Flórez (Freskola A) – a 11 segundos.

José Patrocinio Jiménez (Freskola A) – a 1 minuto y 47 segundos.

Rafael Acevedo (Pilsen Cervunión) – a 2 minutos y 17 segundos.

Manuel Ignacio Gutiérrez (Droguería Yaneth A) – a 6 minutos y 55 segundos.

La diferencia de apenas once segundos sobre Alfonso Flórez refleja la intensidad con la que se disputó aquella Vuelta. Además, José Patrocinio Jiménez conquistó la clasificación de la montaña y Freskola A se llevó el título por equipos, lo que demuestra el alto nivel de competencia que enfrentó Niño.