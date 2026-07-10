Dos futbolistas de la Selección Colombia fueron incluidos en el listado de los 50 mejores jugadores del Mundial 2026

Luis Díaz ocupa la posición 28 en el listado de los mejores 50 mejores jugadores del Mundial 2026, según The Athletic - crédito Daniel Becerril/Reuters

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Suiza no impidió que dos de sus futbolistas fueran reconocidos entre los mejores del torneo. El medio inglés The Athletic publicó una actualización de su ranking con los 50 jugadores más destacados de la Copa del Mundo y allí aparecen Luis Díaz, en el puesto 28, y Dávinson Sánchez, en la casilla 37, como los únicos representantes de la selección colombiana.

La clasificación, que se mantendrá vigente hasta el final del campeonato, no elimina a los jugadores de los equipos que ya están fuera de competencia. En cambio, permite que quienes siguen en competencia asciendan o desciendan de acuerdo con sus actuaciones, por lo que el rendimiento acumulado también influye en la valoración.

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Luis Díaz, el mejor jugador de la Selección Colombia

Luis Díaz fue el colombiano mejor ubicado. El extremo del Bayern Múnich conservó el puesto 28 del escalafón pese a un Mundial por debajo de las expectativas que había generado tras llegar como la principal figura ofensiva de la Tricolor. The Athletic destacó que convirtió su lanzamiento en la definición por penales frente a Suiza, aunque también señaló que no logró ofrecer el desequilibrio que el equipo necesitó durante el torneo.

Aun así, el atacante terminó el campeonato con cifras importantes. Disputó los cuatro partidos de Colombia, marcó un gol en la fase de grupos frente a Uzbekistán y fue una de las principales referencias ofensivas del equipo de Néstor Lorenzo durante toda la competencia. Además, asumió la responsabilidad en la tanda de penales de los octavos de final y convirtió su cobro.

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Davinson Sánchez es el otro colombiano incluido en el listado de los mejores 50 jugadores del Mundial 2026, según The Athletic - crédito Albert Gea/Reuters

Dávinson Sánchez, el otro colombiano dentro del listado

El otro colombiano destacado fue Dávinson Sánchez. El defensor central del Galatasaray ocupó la posición 37 gracias a la solidez que mostró en la zaga durante la Copa del Mundo. En el análisis del medio inglés se resalta especialmente su actuación frente a Suiza, partido en el que contribuyó a neutralizar el ataque europeo durante los 120 minutos de juego.

Su Mundial, sin embargo, terminó con un sabor amargo. En la tanda de penales estrelló su remate contra el travesaño, uno de los errores que terminaron condenando a la Selección Colombia. Pese a ello, The Athletic concluyó que el balance individual del defensor fue positivo y que completó un torneo de alto nivel.

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Lionel Messi es el mejor jugador del Mundial 2026, de acuerdo con The Athletic - crédito AP Foto

Lionel Messi, el mejor jugador del mundo para The Athletic

El listado continúa siendo encabezado por Lionel Messi, quien conservó el primer lugar tras liderar la remontada de Argentina frente a Egipto en los octavos de final.

Lionel Messi (Argentina) Kylian Mbappé (Francia) Harry Kane (Inglaterra) Erling Haaland (Noruega) Achraf Hakimi (Marruecos) Michael Olise (Francia) Jude Bellingham (Inglaterra) Vinicius Júnior (Brasil) Aymeric Laporte (España) Pau Cubarsí (España) Ousmane Dembélé (Francia) Ismael Saibari (Marruecos) Dayot Upamecano (Francia) William Saliba (Francia) Diogo Costa (Portugal) Lamine Yamal (España) Julián Quiñones (México) Leandro Trossard (Bélgica) Declan Rice (Inglaterra) Mikel Oyarzabal (España) Rodri (España) Roberto Alvarado (México) Pedri (España) Bruno Guimarães (Brasil) Ismaila Sarr (Senegal) Folarin Balogun (Estados Unidos) Brahim Díaz (Marruecos) Luis Díaz (Colombia) Anthony Gordon (Inglaterra) Elliot Anderson (Inglaterra) Marc Cucurella (España) Pedro Porro (España) Gregor Kobel (Suiza) Martin Ødegaard (Noruega) Youri Tielemans (Bélgica) Joshua Kimmich (Alemania) Dávinson Sánchez (Colombia) Florian Wirtz (Alemania) Andreas Schjelderup (Noruega) Bradley Barcola (Francia) Yan Diomande (Costa de Marfil) Cody Gakpo (Países Bajos) Charles De Ketelaere (Bélgica) Orjan Nyland (Noruega) Bukayo Saka (Inglaterra) Enzo Fernández (Argentina) Johan Manzambi (Suiza) Matheus Cunha (Brasil) Malik Tillman (Estados Unidos) Cristian Romero (Argentina).

Daniel Muñoz fue el goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2026, y fue calificado como uno de los mejores laterales derechos del torneo, pero no entró en el listado de los 50 mejores jugadores, según The Athletic - crédito Ed Zurga/AP Foto

¿Por qué Daniel Muñoz no aparece entre los 50 mejores?

La ausencia de Daniel Muñoz puede resultar llamativa. El lateral derecho terminó como el máximo goleador de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 con dos anotaciones y volvió a ser una de las principales armas ofensivas del equipo de Néstor Lorenzo gracias a sus constantes incorporaciones por la banda. Sin embargo, The Athletic parece haber privilegiado otros criterios por encima de los números.

Además, la competencia en la posición de lateral fue especialmente alta. Futbolistas como Achraf Hakimi, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Pedro Porro fueron protagonistas en selecciones que alcanzaron los cuartos de final o incluso siguieron avanzando en el torneo, lo que les permitió acumular más actuaciones de alto nivel.

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