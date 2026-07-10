Colombia

Fuerte cruce entre el senador Germán Rodríguez y Petro por el proyecto de porte legal de armas: “Las hacen personas débiles mentalmente”

El presidente se opuso a la propuesta del senador electo de Salvación Nacional para beneficiar a los ciudadanos y comerciantes, al considerar que podría aumentar los niveles de violencia en el país

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Germán Rodríguez expuso su apoyo al porte legal de armas de fuego, argumentando que es una medida necesaria para que los ciudadanos honestos puedan defenderse de la delincuencia - crédito @GermnAndrs92683/X

El presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta de legalizar el porte de armas en Colombia tras calificar como una irresponsabilidad abrirle la puerta a una iniciativa que terminaría promoviendo la muerte de los ciudadanos.

El jefe de Estado reaccionó con severidad a los anuncios del senador electo por el partido Salvación Nacional Germán Rodríguez, que prometió promover desde el Congreso de la República proyectos de ley para que los comerciantes y ciudadanos del común puedan armarse legalmente para defenderse de la delincuencia.

Petro comparó la propuesta con el panorama de violencia que se vive en Estados Unidos y aseguró que la libertad para adquirir estos elementos facilita que personas con problemas de salud mental ejecuten matanzas contra civiles inocentes.

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La confrontación en las redes sociales encendió un álgido debate político sobre la seguridad ciudadana y el derecho a la legítima defensa en el territorio nacional, justo en momentos en que las regiones enfrentan complejos desafíos de orden público.

Expertos consultados por Infobae Colombia coincidieron en que la violencia en el primer año de Gobierno ha aumentado en varios apartados y en determinadas zonas del país. Infobae (Jesús Avilés).
Petro relacionó el debate del porte legal de armas con la situación de violencia en Estados Unidos - crédito Jesús Avilés/Infobae

La polémica comenzó cuando el congresista electo Germán Rodríguez compartió un video en su cuenta en la red social X, en la que defendió la necesidad de permitir que los trabajadores cuenten con herramientas de protección frente a flagelos como la extorsión y el atraco.

Rodríguez argumentó que la inmensa mayoría de las conductas delictivas en Colombia se cometen con artefactos que ingresan al país mediante el contrabando, dejando en desventaja a los ciudadanos que cumplen las leyes y que no encuentran una respuesta oportuna por parte de las autoridades locales.

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“Claro que vamos a apoyar el porte legal de las armas de fuego. Más del 95% de los crímenes, asesinatos, hurtos en Colombia se realizan con armas ilegales y es momento de que el tendero, que el carnicero, el dueño de la panadería se pueda defender cuando lo vayan a extorsionar, cuando lo vayan a atracar”, señaló Rodríguez en un video.

Primer plano de una mano sosteniendo una solicitud de permiso de porte de armas de fuego, con una pistola negra debajo del documento.
Germán Rodríguez aseguró que la mayoría de delitos violentos en Colombia se cometen con armas ilegales y que los ciudadanos quedan en desventaja frente a los delincuentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Petro rechaza propuesta de porte legal de armas en Colombia

Esta idea del senador electo —por el partido que abanderó al presidente electo Abelardo de la Espriella— generó la reacción del presidente Gustavo Petro, que utilizó la misma plataforma digital para descalificar la propuesta de Salvación Nacional.

El mandatario advirtió que seguir los modelos de regulaciones flojas de otras naciones occidentales representa un peligro real para la infancia colombiana, al vincular de forma directa el libre acceso a estos dispositivos con el fenómeno de los tiroteos masivos en espacios públicos.

“Se nos olvida que por parecernos a los EEUU la mayor cantidad de masacres en EEUU las hacen personas débiles mentalmente que han matado ciudadanos civiles y niños por placer. Eso se produce por la libertad de tener armas. Que no se programe la muerte de las colombianas y colombianos (sic)”, replicó el jefe de Estado en X.

El presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta de permitir el porte legal de armas para ciudadanos - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta de permitir el porte legal de armas para ciudadanos - crédito @petrogustavo/X

La réplica presidencial no detuvo el cruce de declaraciones en X, ya que Germán Rodríguez decidió responderle al mandatario al cuestionar su autoridad moral para abordar el debate de la violencia armada en el país.

Germán Rodríguez comparó su perfil con el de Petro para justificar su idea

El senador electo recordó su trayectoria como miembro de las Fuerzas Militares y contrastó su carrera en el sector público con la antigua militancia del primer mandatario en la extinta guerrilla del M-19.

“Señor Petro, usted es el menos indicado para hacer ese señalamiento. Soy infante de marina y puse mi vida al servicio de Colombia para defenderla; usted, en cambio, empuñó armas ilegales contra el Estado colombiano”, argumentó el congresista electo de la oposición en su contraataque.

  • “Soy infante de marina. Puse mi vida al servicio de Colombia para defenderla. Usted, en cambio, empuñó armas ilegales contra el Estado colombiano.
  • Durante su gobierno se han registrado 70 masacres, según Indepaz. ¿Por qué ha guardado silencio frente a esa realidad?
  • En su gobierno, la violencia ha seguido cobrando la vida de los colombianos. Con la política de ceses al fuego, los grupos armados ilegales han ampliado su presencia en más de 293 municipios.
  • Quienes hoy han fortalecido su capacidad armada son las organizaciones criminales, cuyo crecimiento ha coincidido con su gobierno.
Germán Rodríguez aseguró que el debate debe darse con argumentos técnicos y cifras sobre seguridad y violencia - crédito @GermnAndrs92683/X
Germán Rodríguez aseguró que el debate debe darse con argumentos técnicos y cifras sobre seguridad y violencia - crédito @GermnAndrs92683/X

Si va a dar este debate, hagámoslo con respeto, con argumentos y con altura", cerró el líder su intervención al instar al Gobierno Petro a dar las discusiones sobre la seguridad ciudadana basándose en cifras técnicas.

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