Colombia

Carlos Fernando Galán obtiene el aval para instalar 18 nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá: estas serán las zonas intervenidas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial expidió resoluciones para habilitar los dispositivos en corredores de alta circulación, mientras la Secretaría Distrital de Movilidad avanza en adecuaciones de infraestructura para activarlos pronto

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En Bogotá existen 8 zonas en las que podría ser multado si excede los 30 km/h - Colprensa
La Secretaría Distrital de Movilidad adelanta adecuaciones de infraestructura para poner en funcionamiento las nuevas fotomultas en Bogotá - Colprensa

El concejal de Bogotá Julián Forero denunció que el alcalde Carlos Fernando Galán ya tiene autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) para instalar 18 nuevas cámaras de fotodetección en la ciudad, lo que marca una nueva expansión de la red de fotomultas en la capital.

Los puntos de instalación cuentan con las resoluciones respectivas, y la Secretaría Distrital de Movilidad ya adelanta adecuaciones de infraestructura para poner en funcionamiento estos dispositivos en el menor tiempo posible.

Forero sostuvo que la decisión demuestra que la prioridad de la administración Galán sigue siendo “aumentar el recaudo a costillas de los conductores”, en lugar de concentrar recursos en solucionar problemas estructurales de movilidad como el estado de la malla vial, la dotación de semáforos inteligentes o la intervención en puntos críticos de siniestralidad.

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Julián Forero - Fuchi
Julián Forero denunció que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán ya tiene autorización de la ANSV para instalar 18 nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

Si el verdadero objetivo fuera salvar vidas, también existiría la misma urgencia para reparar la malla vial de los barrios, eliminar los huecos y corregir los puntos críticos donde ocurren siniestros”, enfatizó el cabildante y líder de conductores de la ciudad.

¿Dónde estarán las nuevas cámaras?

Las 18 nuevas cámaras de fotodetección autorizadas para Bogotá estarán ubicadas en corredores viales de alta circulación, en los siguientes puntos:

  • Avenida Ciudad de Cali – Avenida Suba (S-N)
  • Avenida Ciudad de Cali – Avenida Suba (N-S)
  • Avenida Américas – Carrera 58 (O-E)
  • Avenida Américas – Carrera 58 (E-O)
  • Avenida Américas – Carrera 58 (O-E)
  • Avenida Américas – Carrera 58 (E-O)
  • Avenida NQS – Calle 47A (S-N)
  • Avenida NQS – Calle 47A (S-N)
  • Avenida NQS – Calle 47A (N-S)
  • Avenida NQS – Calle 47A (N-S)
  • Avenida El Dorado – Carrera 25 (O-E)
  • Avenida El Dorado – Carrera 25 (E-O)
  • Avenida El Dorado – Carrera 17 (E-O)
  • Avenida El Dorado – Carrera 17 (E-O)
  • Avenida NQS – Calle 9 (S-N)
  • Avenida NQS – Calle 9 (S-N)
  • Avenida NQS – Calle 9 (N-S)
  • Avenida NQS – Calle 9 (N-S)
La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció cambio de límites de velocidad en 8 de sus cámaras de fotomultas - crédito Colprensa
Las 18 nuevas cámaras de fotodetección estarán ubicadas en corredores viales como la avenida Ciudad de Cali, la avenida Américas, la NQS y la avenida El Dorado - crédito Colprensa

Estas ubicaciones ya cuentan con las resoluciones que habilitan la instalación y operación de los dispositivos electrónicos.

¿Qué infracciones serán fiscalizadas?

Según la autorización de la ANSV, las cámaras podrán controlar y sancionar las siguientes conductas:

  • C02: Estacionar en sitios prohibidos.
  • C14: Transitar por sitios o en horarios restringidos.
  • C24: Conducir motocicleta incumpliendo normas del Código de Tránsito.
  • C29: Exceder los límites máximos de velocidad.
  • C35: No realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.
  • D02: Conducir sin portar el Soat vigente.

El concejal Forero llamó a los ciudadanos a respetar las normas de tránsito y así evitar sanciones. “Cumplir la ley siempre será la mejor forma de proteger el bolsillo y la vida. No den papaya y no le regalen su plata a la Secretaría de Movilidad”, puntualizó.

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Fotomultas, señalización y resultados: ¿qué ha cambiado?

El debate por el uso de fotomultas en Bogotá ha estado marcado por el reclamo de un enfoque preventivo más que sancionatorio. Una propuesta de los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra (Partido Mira) en 2024 llevó a la instalación de señalización reflectiva en los postes de las cámaras de velocidad, permitiendo que los conductores identifiquen a tiempo los puntos de control y ajusten su comportamiento.

Tras esta medida, los datos oficiales muestran una reducción significativa en los fotocomparendos por exceso de velocidad: de 676.803 en 2023 a 302.035 en 2025, lo que equivale a una baja superior al 55% en dos años. Además, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó una disminución del 15% en los siniestros viales en las zonas de influencia de estos dispositivos.

Suba, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Barrios Unidos figuran entre las localidades con más recaudo por fotomultas y con alta siniestralidad en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
Los fotocomparendos por exceso de velocidad en Bogotá bajaron de 676.803 en 2023 a 302.035 en 2025, mientras los siniestros viales cayeron 15 % en las zonas de influencia - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre 2020 y marzo de 2026, se impusieron más de 2,3 millones de fotocomparendos en Bogotá, con picos históricos en 2022 y 2023, pero con una tendencia a la baja desde la instalación de la nueva señalización. Las cámaras en la avenida Boyacá con calle 63D, avenida Ciudad de Cali con calle 15A y avenida Américas con carrera 78 son las que más registros acumulan.

El concejal Fabián Puentes Sierra defendió que la función principal de las cámaras debe ser la prevención: “Las cámaras cumplen mejor su función cuando ayudan a prevenir y no cuando sorprenden al conductor. La seguridad vial no puede medirse por la cantidad de comparendos que se imponen, sino por las vidas que logramos proteger”.

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