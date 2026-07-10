Colombia

Dilian Francisca Toro encendió las alarmas tras informe financiero de Nueva EPS: “Siempre lo dijimos y hoy vemos las consecuencias”

La gobernadora del Valle del Cauca aseguró que la crisis financiera de la entidad de salud puede afectar la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos médicos

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La gobernadora del Cauca alertó sobre los hospitales desfinanciados, tratamientos interrumpidos y falta de medicamentos - crédito @DilianFrancisca/X

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó una dura advertencia sobre la estabilidad del sistema de salud en su departamento luego de conocerse el balance contable definitivo de la Nueva EPS -entidad intervenida durante el Gobierno Petro, desde el 3 de abril de 2024-.

La mandataria regional aseguró que los resultados financieros de la mayor aseguradora del país confirman que el manejo del Gobierno Nacional tiene al sector al borde del colapso institucional.

Tras la divulgación de los informes de las vigencias 2023 y 2024 ante la Superintendencia de Salud, Dilian Francisca Toro compartió en sus redes sociales su preocupación por la falta de claridad respecto a las millonarias deudas que mantiene la entidad con la red de hospitales públicos y clínicas privadas del suroccidente colombiano.

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De acuerdo con la gobernadora, la situación provocó una alarmante incertidumbre para más de 1,1 millones de afiliados que dependen exclusivamente de esta entidad en el Valle del Cauca.

En septiembre de 2023, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que la Nueva EPS tenía cuatro billones en anticipos que no iban dirigidos a los hospitales públicos - crédito Colprensa
Más de 1,1 millones de afiliados en el Valle del Cauca dependen de la Nueva EPS, una situación que llevó a la gobernadora a exigir medidas urgentes - crédito Colprensa

La líder regional enfatizó que el desbalance financiero de la aseguradora pone en peligro directo la continuidad de los tratamientos médicos, el suministro diario de fármacos esenciales y la misma sostenibilidad económica de las instituciones prestadoras de servicios de salud en los municipios vallecaucanos.

Un déficit millonario que impacta a las regiones colombianas

La polémica se desató después de que la Nueva EPS presentara sus balances definitivos tras superar cinco procesos de intervención y procesar un rezago histórico de 10 millones de facturas archivadas desde 2008.

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El informe técnico de la entidad reveló un desbalance estructural insostenible, donde los ingresos ordinarios de 2024 alcanzaron los $22,2 billones, pero los costos de la atención médica de los usuarios se elevaron a los $26,4 billones, al dejar una pérdida neta en el ejercicio de $4,8 billones.

Un doctor con bata blanca, corbata azul y estetoscopio, sosteniendo un símbolo de dólar metálico con guantes blancos frente a pantallas de monitoreo.
La polémica surgió luego de que la Nueva EPS reportara pérdidas millonarias en sus balances financieros de 2024 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte oficial aclaró que los gastos de administración interna estuvieron controlados en un 2,5%, al demostrar que el millonario hueco financiero no se debe al funcionamiento de la empresa, sino al hecho de que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el dinero que el Estado gira por cada paciente— es totalmente insuficiente para cubrir los tratamientos actuales y las deudas heredadas de vigencias anteriores.

El fuerte reclamo de la gobernadora del Valle del Cauca por la falta de recursos

Ante la gravedad de las cifras expuestas por la EPS, Dilian Francisca Toro utilizó sus canales digitales oficiales para reclamar una intervención inmediata y responsable por parte de las autoridades nacionales.

La mandataria recordó que las alertas del bloque de gobernadores sobre la inviabilidad del modelo actual fueron ignoradas durante los debates de la reforma a la salud: “Los estados financieros de @NuevaEPSCol confirman la grave crisis que desde hace tiempo hemos advertido. El manejo del Gobierno Nacional tiene al sistema de salud al borde del colapso (sic)”.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que los problemas de financiación del sistema de salud han sido advertidos por varios mandatarios regionales - crédito @DilianFrancisca/X
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que los problemas de financiación del sistema de salud han sido advertidos por varios mandatarios regionales - crédito @DilianFrancisca/X

“En el Valle del Cauca, más de 1,1 millones de personas dependen de la Nueva EPS y seguimos sin claridad sobre la deuda con nuestra red hospitalaria y de clínicas. Esto pone en riesgo la atención de los pacientes, la entrega de medicamentos y la sostenibilidad de nuestras instituciones”, denunció la gobernadora a través de su cuenta de la red social X.

Junto a este escrito, la gobernadora del Valle del Cauca profundizó en los detalles operativos de la crisis y describió el impacto directo sobre el talento humano de la salud, que debe trabajar bajo condiciones extremas debido a la falta de pagos oportunos, por medio de un video.

La mandataria regional hizo un llamado urgente para proteger a las madres, los niños y las personas de la tercera edad que enfrentan barreras administrativas para acceder a sus derechos fundamentales: “Siempre lo dijimos: una UPC insuficiente hace inviable el sistema. Y hoy vemos las consecuencias”.

"Solo aquí en el Valle del Cauca nos deben 6 billones de pesos, nos tienen que pagar las EPS para poder lograr que los pacientes tengan la atención con calidad", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro - crédito Colprensa
Dilian Francisca Toro aseguró que los hospitales y clínicas enfrentan dificultades económicas por las demoras en los pagos de las aseguradoras - crédito Colprensa

“Hospitales y clínicas desfinanciadas, tratamientos interrumpidos para pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas, madres, niños y adultos mayores sin acceso oportuno a medicamentos y un talento humano que trabaja en medio de enormes dificultades”, dijo la lideresa en su video.

Durante su pronunciamiento, la gobernadora insistió en la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de salud y pidió mayores garantías para los usuarios de la región: “Los vallecaucanos merecen transparencia, responsabilidad y un sistema de salud que garantice una atención digna, oportuna y, por supuesto, con calidad”.

Este pronunciamiento se sumó al descontento de otros mandatarios seccionales del país que exigen al Ministerio de Salud una revisión técnica inmediata del valor de la UPC, bajo el argumento de que, sin un ajuste real en los giros de los recursos, la red hospitalaria regional no podrá sostener sus servicios de alta complejidad durante el segundo semestre del año.

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