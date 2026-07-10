Aumento del salario mínimo sería el culpable de que Colombia sea el único país de América Latina en el que todo está caro: “No hemos visto el máximo”

Para 2026, el salario mínimo tuvo un aumento de 23,7% y quedó establecido en $2.000.000 mensuales - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

En Colombia, la inflación sigue desmarcada de la región: siete años después del inicio de la pandemia del covid-19, el país aparece como el único de América Latina que no lograría converger a la meta de inflación de su banco central, de acuerdo con las proyecciones de Citi.

De acuerdo con la entidad, el país sigue rezagado frente a América Latina porque combina una inflación aún alta, presiones internas en servicios y alimentos, alzas asociadas al salario mínimo y riesgos adicionales en energía y clima. Ante esto, prevé que el IPC cerrará en 6,2% en 2026 y en 4,2% en 2027, todavía por encima del objetivo del Banco de la República (3%).

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Al respecto, el economista jefe de Citi para la región, Ernesto Revilla, lamentó que “Colombia se posiciona como el único país de América Latina que, habiendo pasado siete años desde el inicio de la pandemia, no logrará converger a la meta de inflación establecida por el banco central”.

La comparación regional refuerza ese diagnóstico. Perú tendría una inflación de 3,4% en 2026 y de 2,5% en 2027, mientras México y Brasil seguirían por encima de sus metas en 2026, pero convergerían en 2027.

La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane

La inflación de junio confirmó las presiones internas

Los últimos datos apuntan en la misma dirección. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó una inflación mensual de 0,39% en junio y una anual de 6,14%, por encima del 5,84% de mayo y en su nivel más alto desde julio de 2024. La variación mensual resultó menor al 0,47% de mayo, pero superó el 0,10% registrado en junio del año pasado. Hace un año, la inflación anual estaba en 4,82%, y el indicador completó cuatro meses consecutivos de aceleración.

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El equipo económico de DAVIBank advirtió que “la inflación no alcanzaría los niveles del rango meta del banco central, sino solo hasta el año 2028”. La entidad también proyecta que el pico de este ciclo llegaría en diciembre.

Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) coincidió con ese deterioro reciente. “Por cuarto mes consecutivo la inflación anual continuó acelerándose, superando la barrera del 6%”, señaló el centro de estudios.

Servicios y alimentos mantienen la inflación bajo presión

Las presiones se concentran en pocos grupos. DAVIBank calculó que tres categorías explicaron el 87,7% del avance mensual de los precios en junio, mientras Anif estimó que servicios y alimentos explicaron el 72,7% del registro del mes. Según Anif, tres divisiones concentraron el 64% de la inflación anual de junio. Alojamiento y servicios públicos aportó 1,6 puntos porcentuales (pp), con una variación de 5,0%; alimentos y bebidas no alcohólicas sumó 1,3 pp, con 6,8%; y restaurantes y hoteles añadió 1,1 pp, con 9,6%.

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El rubro Servicios, al que se le indexa el aumento del salario mínimo, fue lo que más contribuyó a la inflación en 2026 - crédito Anif

DAVIBank, para el registro mensual, ubicó en primer lugar a alojamiento y servicios públicos, con 16 puntos básicos (pb). Allí pesaron el arriendo, los costos de alojamiento, la copropiedad y los servicios públicos, en especial electricidad y gas.

Luego, como segundo aporte, vino de alimentos, con 13 pb. DAVIBank mencionó presiones en carne y nuevas alzas en productos como cebolla y papa, mientras Anif destacó el peso de frutas frescas, con 0,35 puntos porcentuales; papa, con 0,22; y tomate, con 0,10.

El tercer grupo fue restaurantes y hoteles. Anif indicó que esa división aportó 0,04 puntos porcentuales en junio, y en el semestre sobresalieron comidas en establecimientos, con 0,52 puntos porcentuales, además de arriendo efectivo, con 0,28, y servicios relacionados de copropiedad, con 0,17.

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Las medidas subyacentes también mostraron resistencia. DAVIBank indicó que la inflación sin alimentos subió a 5,98%, mientras la medición sin alimentos ni regulados se mantuvo cerca del 6%. Anif añadió que el primer semestre cerró con una inflación año corrido de 4,77%, frente a 3,74% en 2025. Según sus cálculos, a mitad de año suele acumularse cerca del 76% de la inflación anual de cierre.

Y es que en lo corrido de 2026, servicios y alimentos explicaron el 71,9% de la inflación del primer semestre. Dentro de regulados, el transporte urbano aportó 0,52 puntos porcentuales, y en bienes destacó la contribución de productos de limpieza y mantenimiento.

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La tasa de interés del Banco de la República está en 12% ante el alto índice inflacionario de Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Tasas altas, frente fiscal y riesgo climático complican la convergencia

Ante ese cuadro, la respuesta monetaria sigue en terreno restrictivo. Citi señaló que el Banco de la República subió la tasa de interés en 75 pb hasta 12%, y estimó una tasa terminal para 2026 en un rango de 12,25% a 12,50%. DAVIBank fue más lejos para la próxima decisión y prevé que la tasa llegue a 12,75% en la reunión de julio. La entidad espera que, una vez alcance estabilidad, el banco central mantenga esa postura al menos durante un año antes de considerar cualquier recorte, y advirtió que “todavía no hemos visto el máximo que podríamos experimentar en este indicador”.

Citi proyecta además un crecimiento de 2,5% en 2026 y de 2,4% en 2027. También ubica la tasa de cambio entre $3.500 y $3.527 hacia finales de 2026, en un entorno en el que Colombia ha reducido su riesgo país y figura como el segundo mejor resultado de la región, solo detrás de Argentina.

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El diagnóstico de la entidad no se limita a los precios. “El principal desafío a corto plazo es el fiscal”, afirmó al señalar que el mercado aún da margen al nuevo gobierno mientras espera definiciones sobre gasto, impuestos y reformas en sus primeros 100 días.

A ese frente se suma la amenaza climática para la segunda mitad de 2026. Si un episodio fuerte o muy fuerte de El Niño golpea la generación hidroeléctrica, Colombia podría depender más de combustibles caros para producir energía, con efecto sobre combustibles, tarifas eléctricas, alimentos y crecimiento.