Colombia

Activan circular roja de Interpol contra alias Papá Pitufo: las autoridades podrán buscarlo en 196 países

El “zar del contrabando” estaría inmerso en una amplia red criminal que salpica a uniformados de la Polfa y funcionarios de entidades estatales

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En su momento, alias Papá Pitufo fue solicitado en extradición por las autoridades colombianas - crédito Policía
En su momento, alias Papá Pitufo fue solicitado en extradición por las autoridades colombianas - crédito Policía

La Secretaría General de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) activó una circular roja para buscar a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado el zar del contrabando en Colombia. Esta actuación responde a una solicitud hecha por la Fiscalía General de la Nación.

La circular roja permite a las autoridades buscar, hallar y capturar al señalado criminal en 196 países.

En septiembre de 2025, la Fiscalía solicitó que se activara la alerta internacional y, mediante una comunicación enviada a la Interpol, pidió que se aclarara la vigencia de la circular roja solicitada para buscar al zar del contrabando.

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“De manera atenta, me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor Diego Marín Buitrago. Lo anterior, a efectos de verificar y corroborar la actualización de la circular comunicada el pasado 4 de febrero de 2025″, precisó la Fiscalía en la comunicación.

Alias Papá Pitufo estaría inmerso en una amplia red de contrabando que funciona en Colombia y que salpica a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera. Su nombre también ha generado consternación por haber intentado ingresar recursos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

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