Colombia

La ANI presentó el balance de 13 proyectos de infraestructura clave en Colombia antes del cambio de Gobierno

El informe detalló el estado de estructuración, ejecución y operación de iniciativas viales, aeroportuarias y fluviales en puntos clave del país, con cifras e hitos recientes

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Las compañías Mamut Acero y Concreto S.A.S. y Uniobras del Oriente S.A.S., especializadas en obras viales e infraestructura, están bajo investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio - crédito ANI
La ANI presentó el balance de 15 proyectos de infraestructura que abarcan transporte carretero, vial, aeroportuario y fluvial en Colombia - crédito ANI

En la antesala del cambio de Gobierno nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó el balance actualizado de avance de 13 proyectos clave, que incluyen todos los modos de transporte y representan una apuesta estratégica para la conectividad y competitividad de Colombia.

El reporte detalla el estado de estructuración, ejecución y operación de iniciativas carreteras, viales, aeroportuarias y fluviales en puntos clave del país, con cifras y hitos que marcan el pulso del desarrollo de la infraestructura nacional.

Proyectos carreteros en estructuración: integración y conectividad

Entre los proyectos en etapa de estructuración, destacan la APP Villeta – Guaduas – El Korán, diseñada para mejorar la conexión del centro del país con la Costa Caribe mediante el empalme de la doble calzada Bogotá – Villeta con las Troncales del Magdalena 1 y 2.

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El reporte incluye obras viales, aeroportuarias y fluviales en Colombia, con estados de estructuración, ejecución y operación - crédito ANI
El reporte incluye obras viales, aeroportuarias y fluviales en Colombia, con estados de estructuración, ejecución y operación - crédito ANI

La iniciativa, con un Capex estimado de $5,5 billones y un plazo de concesión de 29 años, ya cuenta con estudios de factibilidad y ha avanzado en la gestión de análisis de riesgos, socialización con autoridades y comunidades, y revisión de condiciones financieras y técnicas por parte de los ministerios de Transporte y Hacienda. El proyecto se encuentra en fase de aprobación de requisitos clave para avanzar hacia las siguientes etapas de maduración.

La IP Ruta de los Andes, una iniciativa privada en el Cruce de la Cordillera Central (Cajamarca-Calarcá), avanza en la revisión de los estudios de factibilidad presentados en enero de 2026. El proyecto contempla la construcción de una variante en doble calzada de 4,2 km y el mejoramiento de puntos críticos asociados al Túnel de La Línea. En abril, la ANI convocó a interesados al proceso, con audiencia pública programada para septiembre de 2026.

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La IP Conexión Centro, orientada a fortalecer la conectividad vial del Eje Cafetero, incluye segundas calzadas en tramos clave y la construcción de variantes. Tras la evaluación de factibilidad, la ANI decidió rechazar la iniciativa por razones de política pública y planeación sectorial. El recurso de reposición presentado por el originador está en estudio y será resuelto conforme al debido proceso.

El balance muestra iniciativas en aprobación, corredores con construcción en marcha - crédito ANI
El balance muestra iniciativas en aprobación, corredores con construcción en marcha - crédito ANI

Proyectos carreteros 5G: ejecución y rampas de avance

El programa de concesiones 5G muestra avances significativos:

  • Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Accesos Cali y Palmira: de 0% en octubre de 2023 a 64,04% en junio de 2026. El proyecto, con 310 km, ya tiene unidades funcionales entregadas y prevé nuevas entregas en agosto, mientras mantiene la operación de ocho peajes con tarifas diferenciales.
  • Troncal del Magdalena II (Sabana de Torres – Curumaní): avance del 39,08% desde el inicio de construcción en agosto de 2024, con intervención sobre 302 km y servicios permanentes de atención al usuario.
  • Buenaventura – Loboguerrero – Buga: avance del 28,54% desde agosto de 2024, con frentes de obra activos y gestión ambiental y social en curso.
  • Troncal del Magdalena I (Puerto Salgar – Barrancabermeja): avance del 19,20%, con 214 km ya intervenidos y servicios de operación garantizados.
  • Accesos Norte Fase II: con acta de inicio de construcción suscrita en abril de 2026 tras obtener licencia ambiental. El concesionario adelanta obras preliminares y socialización con comunidades.
  • ALO Sur: tras la aprobación de la licencia ambiental y ajustes contractuales, se prevé el inicio de construcción el 5 de agosto de 2026, integrando el proyecto con la Primera Línea del Metro de Bogotá.
  • Estanquillo – Popayán: contrato firmado en marzo de 2026, con fase de preconstrucción prevista para iniciar el 15 de julio de 2026, activando un corredor clave en el suroccidente.
La Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Accesos Cali y Palmira alcanzó un avance de 64,04% dentro del programa de concesiones 5G - crédito ANI
La Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Accesos Cali y Palmira alcanzó un avance de 64,04% dentro del programa de concesiones 5G - crédito ANI

Proyectos estratégicos en la Costa Caribe: Canal del Dique y Aeropuerto de Cartagena

El proyecto de restauración del Canal del Dique avanza en su fase de preconstrucción, con más de 2,5 millones de m³ de sedimentos removidos, 50 señales fluviales instaladas y servicios fluviales de emergencia ya en funcionamiento. El Estudio de Impacto Ambiental, con un avance del 65%, se entregará en octubre y la construcción de 95 obras civiles arrancará en marzo de 2027.

La ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena registra un avance del 2% pese a retos sociales, prediales y ambientales. Se mantienen cinco frentes de trabajo activos y aunque persisten condicionamientos en la entrega de vías y espacios por parte de la alcaldía, la ejecución continúa para garantizar la futura puesta en funcionamiento de nuevas unidades.

El Aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, iniciará un proceso de remodelación para impulsar el turismo en la ciudad - crédito Colprensa.
La ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena registra 2% de avance y mantiene frentes de trabajo pese a retos sociales, prediales y ambientales - crédito Colprensa.

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