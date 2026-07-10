Colombia

Paloma Valencia lanzó alerta por el futuro energético debido a la gestión de Petro: Colombia podría quedarse a oscuras

La senadora advirtió sobre el riesgo de una crisis energética y aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que actuar con rapidez para evitar un eventual apagón antes que acabe 2026

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Una mujer con cabello largo, de camisa blanca, habla frente a un micrófono. Detrás se observan torres de alta tensión, cables y chispas.
La senadora Paloma Valencia alertó sobre la situación energética del país que podría afectar a las familias antes de finalizar el 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, encendió las alarmas sobre el futuro energético de Colombia tras revelar un preocupante desplome en el autoabastecimiento de combustibles y advertir que el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, heredará un sector crítico al borde del desabastecimiento.

A través de su columna de opinión titulada ¿Vamos a esperar a que se apague la luz?, la ahijada política del expresidente Álvaro Uribe Vélez detalló la pérdida acelerada de las reservas de gas natural y responsabilizó directamente a las políticas de la administración de Gustavo Petro por frenar la exploración de hidrocarburos.

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Según la legisladora, el país enfrenta una vulnerabilidad nunca antes vista que, de no ser atendida con medidas de choque inmediatas por el gobierno entrante, podría desencadenar un apagón generalizado a finales de 2026.

Paloma Valencia argumentó que el discurso oficial sobre la transición ecológica terminará golpeando con fuerza la economía de las familias; la falta de voluntad política para destrabar proyectos obliga al país a depender de combustibles importados, al subir las facturas de los servicios públicos.

Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial - crédito EFE
En su columna de opinión, Paloma Valencia cuestionó la política energética de la administración Gustavo Petro y pidió medidas para garantizar el abastecimiento - crédito EFE

El desplome de las reservas y el golpe al bolsillo, la advertencia de Paloma Valencia

La columna expuso cifras críticas sobre el estado actual de los hidrocarburos. Por lo que Paloma Valencia señaló que en apenas cinco años Colombia perdió cerca del 46% de sus reservas probadas de gas natural.

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El desplome más reciente se registró entre 2024 y 2025, con una caída del 17%. Para la senadora, este panorama es el resultado directo de lo que considera las malas decisiones de la administración actual.

La consecuencia de tener menos producción propia es la necesidad de comprar gas internacional. Este proceso resulta mucho más costoso y complejo para el sistema: “Hoy dependemos crecientemente de las importaciones, que implican costos mucho más altos, desde el precio internacional hasta la infraestructura necesaria para su regasificación”.

Esta situación ya empezó a sentirse en el día a día de los ciudadanos, pues el gas traído del exterior cuesta alrededor de un 40% más: “Eso significa que las familias no solo terminarán pagando más por el gas con el que cocinan, sino también por la energía eléctrica”.

Imagen partida que muestra una bombilla de luz encendida a la izquierda y una hornalla de cocina a gas con llama azul y una olla a la derecha.
Paloma Valencia señaló que la discusión energética no debe abordarse desde una perspectiva ideológica, sino desde la seguridad del suministro y la estabilidad económica -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para la líder de la oposición —aunque con De la Espriella como presidente sería oficialista—, la situación es contradictoria, ya que el subsuelo colombiano cuenta con más de 10.000 gigapiés cúbicos de recursos identificados en tierra firme y en las aguas del mar Caribe.

Sin embargo, las demoras en las licencias ambientales y la desconfianza de los inversionistas impiden que esa riqueza se transforme en producción real. La senadora detalló que el gas es el respaldo indispensable cuando bajan los embalses por sequías como el fenómeno de El Niño: “Tener gas bajo tierra no sirve de nada si los colombianos terminan dependiendo de gas importado”.

Si no se toman medidas urgentes para recuperar la producción interna, el panorama del país podría ser muy oscuro en el corto plazo: “El próximo gobierno tendrá que enfrentar una carrera contra el tiempo para evitar que, hacia finales de este año, Colombia afronte un apagón”.

Paloma Valencia afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá el desafío de recuperar la producción nacional de hidrocarburos - crédito Europa Press
Paloma Valencia afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá el desafío de recuperar la producción nacional de hidrocarburos - crédito Europa Press

Paloma Valencia aclaró que el debate sobre los combustibles no debe enfocarse como una disputa ideológica, ya que se trata de una discusión técnica sobre el bienestar social, el empleo y el crecimiento económico.

Por esta razón, la legisladora uribista concluyó que el mandatario entrante deberá asumir el rescate del sector minero-energético de forma prioritaria; de acuerdo con su columna, solo así se podrá devolver la tranquilidad económica a los hogares.

“El próximo gobierno recibirá un desafío enorme. Tendrá que recuperar la confianza para desarrollar la industria del petróleo, del gas y carbón”, afirmó la líder política.

Para la senadora, el nuevo camino de la administración de De la Espriella debe empezar por reactivar la infraestructura y destrabar las energías alternativas: “Aplazar hará más costosa la solución y aumentará la dependencia del país de las importaciones. Falta voluntad para tomar decisiones. Gobernar también es anticiparse a las crisis”.

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