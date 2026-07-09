María José Pizarro pidió a la UNP y a Federico Gutiérrez protección para el concejal de Medellín amenazado en pleno cabildo: “No hacen nada”

Un ciudadano encaró al concejal Marín en plena sesión, habló de una presunta estructura armada contra figuras del Pacto Histórico - crédito José Luis Marín/X

Después de que el concejal de Medellín José Luis Marín denunciara que fue amenazado dentro del recinto del Concejo municipal por un ciudadano que le advirtió sobre la supuesta formación de un grupo paramilitar en su contra, la senadora María José Pizarro se refirió al polémico video.

La grabación la compartió el también activista y creador de contenido desde su cuenta de X, @AquinoTicias1, el miércoles 8 de julio de 2026.

Por tal motivo, la otrora líder de equipo de debate del Cepeda ―que cayó en la segunda vuelta de elecciones presidenciales ante Abelardo de la Espriella―, le expresó su solidaridad por lo que vivió Marín en medio del recinto. Sin embargo, en el mismo mensaje que la congresista compartió la mañana del jueves 9 de julio, exhortó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al presidente del Concejo la capital de Antioquia, Alejandro de Bedout, para que protejan al cabildante.

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En la misma publicación, Pizarro también pidió acciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo la dirección de Augusto Rodríguez, y a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, luego de la confesión del ciudadano, quien indicó que había recibido una invitación para asistir a la sesión.

- crédito @PizarroMariaJo/X

“Como así Sr. @FicoGutierrez y @alejodebedout que un invitado de sus concejales entra a amenazar al concejal del @PactoCol @AquinoTicias1 de que se esta creando un grupo paramilitar en contra de nuestro proyecto político y no hacen nada”, inicia la reacción en redes sociales por parte de la integrante del Pacto Histórico.

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“Exijo a la @UNPColombia que proteja a nuestro concejal, a la @FiscaliaCol y a la @PoliciaColombia que investiguen. Mi abrazo siempre a Aquino”, finaliza el mensaje por parte de Pizarro.

El episodio reavivó las alertas por la seguridad de dirigentes del Pacto Histórico y por el acceso de externos al cabildo.

El mencionado hombre lanzó una frase directa durante la sesión: “Se está formando un grupo paramilitar contra ustedes”. En el video difundido por el propio cabildante, también aseguró que esa estructura tendría como objetivo a Petro, Cepeda y al mismo Marín.

El concejal destacó en su publicación que el incidente ocurrió en plena sesión y quedó registrado en video.

La grabación muestra a Marín preguntándole varias veces al ciudadano quién lo invitó al recinto, mientras lo señala de actuar como un hostigador enviado para intimidarlo.

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La respuesta del hombre, de acuerdo con ese registro, fue evasiva y agresiva: “No pregunte huevonadas”.