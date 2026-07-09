Gustavo Bolívar dijo que Petro tiene el poder para detener el empalme y pedir intervención internacional tras amenaza de extradición: “Muy demócrata”

Gustavo Bolívar respadla al presidente Gustavo petro ante un eventual intento del próximo gobierno de buscar la extradición del jefe de Estado - crédito Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

El exsenador Gustavo Bolívar, cercano al presidente Gustavo Petro, advirtió que en poder del jefe de Estado está el frenar el empalme con el gobierno entrante y pediría acompañamiento internacional si el presidente electo Abelardo de la Espriella insiste en hablar de una eventual extradición del mandatario:

“Si mi sucesor amenaza con extraditarme, de la nada, sin haber cometido delitos, sin un proceso de por medio, sin una solicitud de extradición; sin un juicio, solo por odio, detengo empalme y pido a la Cidh y otros organismos internacionales que sirvan de garantes para que el nuevo Pte se comprometa a no perseguir a la oposición”, dijo Bolívar.

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El pronunciamiento lo hizo en su cuenta de X, después de que Carlos Alonso Lucio, uno de los líderes del equipo de empalme del presidente electo, afirmara días atrás que en un eventual gobierno de De la Espriella se buscaría la extradición del mandatario si hay motivos para hacerlo.

Bolívar también definió su postura bajo el rótulo “CRIMEN DE ODIO” y escribió: “Antes Petro es muy demócrata”, antes de reiterar su llamado a la intervención de instancias internacionales como garantes frente a un eventual cambio de poder.

Gustavo Bolívar aseguró que en poder de Gustavo Petro detiene el empalme y pide intervención del Cidh luego de recibir amenaza de extradición - créditoo @GustavoBolivar/X