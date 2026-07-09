Colombia

Esta sería la ruta turística que uniría a los tres cristos milagrosos de Colombia: es un recorrido por Sucre, Bolívar y Antioquia

Estas imágenes representan símbolos religiosos venerados desde hace tres siglos. Según la tradición oral, su origen se atribuye a una aparición milagrosa

Guardar
Google icon
La ruta turística se dará en el mes de noviembre - crédito soyrafacol - enfoquemompox / Instagram - NP Noticias Online / Facebook
La ruta turística se dará en el mes de noviembre - crédito soyrafacol - enfoquemompox / Instagram - NP Noticias Online / Facebook

El reencuentro de los llamados cristos milagrosos de San Benito (Sucre), Mompox (Bolívar) y Zaragoza (Antioquia) es ya una realidad.

La iniciativa, liderada por el alcalde de San Benito, Pedro Tomás Martelo, surgió en 2025 con el propósito de unir en una peregrinación inédita las tres imágenes religiosas. El mandatario contó con el respaldo del párroco Deriam Rodríguez y la colaboración de los exalcaldes Manuel Cadrazco Salcedo y Enrique Ortega Almanza en las gestiones y visitas a las otras dos poblaciones.

Según El Heraldo, durante 18 meses de trabajo conjunto, el alcalde Martelo logró concretar el primer encuentro oficial de estos cristos, que será entre las imágenes de San Benito y Mompox.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Gobernación de Sucre confirmó en sus redes sociales que El Cristo Milagroso de la Villa saldrá el sábado 14 de noviembre para Mompox al encuentro con el Cristo de esta población, donde estará 24 horas, y, dos semanas después, es decir, en 15 días, el Cristo Milagroso de Mompox visitará al de San Benito; por ahora no se ha concretado la fecha para la visita al Cristo de Zaragoza.

El objetivo de este proyecto es recuperar la tradición y fortalecer la devoción en torno a las tres imágenes, consideradas milagrosas por miles de fieles. La peregrinación también pretende dinamizar la vida cultural y económica local a través del turismo religioso, con la esperanza de que este circuito se consolide como referente nacional.

PUBLICIDAD

Explicación de los cristos milagrosos y sus historias

La leyenda de los Tres Cristos Hermanos relata que hace más de tres siglos arribaron al Caribe colombiano tres forasteros con tres cajas de madera. Tras la misteriosa desaparición de estos personajes, los pobladores descubrieron en cada caja una imagen tallada destinada a un pueblo diferente. Así nació la tradición que hoy conecta a San Benito Abad, Mompox y Zaragoza.

En San Benito Abad, la imagen central es el Cristo Milagroso de la Villa o Cristo Moreno, que se encuentra en la Basílica Menor del Señor de los Milagros, construida en 1934.

Según registros históricos y crónicas recopiladas por Orlando Fals Borda, la imagen llegó desde La Coruña (España) en 1678. Su propósito inicial fue extirpar la idolatría pagana en la zona del San Jorge. Tras múltiples traslados, la imagen quedó establecida en 1775 en la antigua Villa de Tacasuán, hoy San Benito Abad, y es una de las devociones más profundas de la Costa Caribe.

El Cristo Milagroso de Mompox, conocido como el Cristo blanco, se venera en la Basílica Menor de San Agustín. Esta basílica, consagrada en 1606 y elevada al rango en 2012, acoge una imagen que ha sido centro de fe desde el siglo XVII. La cofradía que lo cuida fue fundada en 1693, reflejando el fervor popular que atrae cada año a multitudes, especialmente durante la Semana Santa y en las festividades del 14 de septiembre.

En Zaragoza (Antioquia) se custodia el tercer cristo, completando la hermandad. El Santo Cristo de Zaragoza se encuentra en el Santuario Diocesano local, siendo una talla de madera del siglo XVI también traída desde España. Es una de las reliquias religiosas más visitadas del Bajo Cauca, destacada por la devoción de los fieles, las celebraciones patronales y las peregrinaciones, especialmente en septiembre.

Temas Relacionados

Los tres cristos milagrososRuta turísticaTurismo religiosoMompox, BolívarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

El mejor colombiano en la clasificación general es Sergio Higuita, del XDS Astana Team, a 11 minutos y 16 segundos del líder

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 9 de julio

La moneda europea experimentó un avance significativo respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 9 de julio

Comandante del Gaula Militar defendió el porte de armas en Colombia: “Me gusta el tema y espero que levanten tanta restricción”

Stick Amaral aportó una cifra para sostener su posición sobre las armas legales, mencionando que el porcentaje de delitos con armas legales “no alcanza, no supera el 1% a nivel nacional”. A partir de ese dato, afirmó que quienes portan armas en forma regular deben pasar filtros legales y de antecedentes

Comandante del Gaula Militar defendió el porte de armas en Colombia: “Me gusta el tema y espero que levanten tanta restricción”

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 9 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 9 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: entérese de los rumores, altas y bajas de los equipos colombianos

Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios son algunos de los equipos de regular presentes que confirmaron a sus primeras caras nuevas para el inicio del fútbol profesional colombiano

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: entérese de los rumores, altas y bajas de los equipos colombianos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W compartió un contundente video en el que confesó cuáles son las cosas que “jamás” haría por un hombre y causó varias reacciones

Luisa Fernanda W compartió un contundente video en el que confesó cuáles son las cosas que “jamás” haría por un hombre y causó varias reacciones

Yina Calderón lanzó teoría sobre la relación entre Karina García y Kris R después de confirmar su embarazo: “Van a terminar”

El error que cometen las personas al quitarse la caspa: este es el verdadero remedio para eliminarla

Julián Pinilla, ‘el chico de la ruana’, reveló que estuvo a punto de ser víctima de hurto en Bogotá: así es como lo iban a robar

Andrea Valdiri habria lanzado su camioneta contra manifestantes durante una protesta en Riohacha, La Guajira, según comerciante

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: entérese de los rumores, altas y bajas de los equipos colombianos

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: entérese de los rumores, altas y bajas de los equipos colombianos

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

El exarquero Óscar Córdoba habló sobre la actuación de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Les faltó un jugador diferente”

Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA