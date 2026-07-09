Esta sería la ruta turística que uniría a los tres cristos milagrosos de Colombia: es un recorrido por Sucre, Bolívar y Antioquia

La ruta turística se dará en el mes de noviembre - crédito soyrafacol - enfoquemompox / Instagram - NP Noticias Online / Facebook

El reencuentro de los llamados cristos milagrosos de San Benito (Sucre), Mompox (Bolívar) y Zaragoza (Antioquia) es ya una realidad.

La iniciativa, liderada por el alcalde de San Benito, Pedro Tomás Martelo, surgió en 2025 con el propósito de unir en una peregrinación inédita las tres imágenes religiosas. El mandatario contó con el respaldo del párroco Deriam Rodríguez y la colaboración de los exalcaldes Manuel Cadrazco Salcedo y Enrique Ortega Almanza en las gestiones y visitas a las otras dos poblaciones.

Según El Heraldo, durante 18 meses de trabajo conjunto, el alcalde Martelo logró concretar el primer encuentro oficial de estos cristos, que será entre las imágenes de San Benito y Mompox.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Gobernación de Sucre confirmó en sus redes sociales que El Cristo Milagroso de la Villa saldrá el sábado 14 de noviembre para Mompox al encuentro con el Cristo de esta población, donde estará 24 horas, y, dos semanas después, es decir, en 15 días, el Cristo Milagroso de Mompox visitará al de San Benito; por ahora no se ha concretado la fecha para la visita al Cristo de Zaragoza.

El objetivo de este proyecto es recuperar la tradición y fortalecer la devoción en torno a las tres imágenes, consideradas milagrosas por miles de fieles. La peregrinación también pretende dinamizar la vida cultural y económica local a través del turismo religioso, con la esperanza de que este circuito se consolide como referente nacional.

PUBLICIDAD

Explicación de los cristos milagrosos y sus historias

La leyenda de los Tres Cristos Hermanos relata que hace más de tres siglos arribaron al Caribe colombiano tres forasteros con tres cajas de madera. Tras la misteriosa desaparición de estos personajes, los pobladores descubrieron en cada caja una imagen tallada destinada a un pueblo diferente. Así nació la tradición que hoy conecta a San Benito Abad, Mompox y Zaragoza.

En San Benito Abad, la imagen central es el Cristo Milagroso de la Villa o Cristo Moreno, que se encuentra en la Basílica Menor del Señor de los Milagros, construida en 1934.

Según registros históricos y crónicas recopiladas por Orlando Fals Borda, la imagen llegó desde La Coruña (España) en 1678. Su propósito inicial fue extirpar la idolatría pagana en la zona del San Jorge. Tras múltiples traslados, la imagen quedó establecida en 1775 en la antigua Villa de Tacasuán, hoy San Benito Abad, y es una de las devociones más profundas de la Costa Caribe.

PUBLICIDAD

El Cristo Milagroso de Mompox, conocido como el Cristo blanco, se venera en la Basílica Menor de San Agustín. Esta basílica, consagrada en 1606 y elevada al rango en 2012, acoge una imagen que ha sido centro de fe desde el siglo XVII. La cofradía que lo cuida fue fundada en 1693, reflejando el fervor popular que atrae cada año a multitudes, especialmente durante la Semana Santa y en las festividades del 14 de septiembre.

En Zaragoza (Antioquia) se custodia el tercer cristo, completando la hermandad. El Santo Cristo de Zaragoza se encuentra en el Santuario Diocesano local, siendo una talla de madera del siglo XVI también traída desde España. Es una de las reliquias religiosas más visitadas del Bajo Cauca, destacada por la devoción de los fieles, las celebraciones patronales y las peregrinaciones, especialmente en septiembre.

PUBLICIDAD