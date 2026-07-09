Esta es la agenda cultural para el primer festivo nacional de la Virgen de Chiquinquirá, el 13 de julio

Colombia conmemorará por primera vez el festivo nacional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá el lunes 13 de julio de 2026, según la Ley 2578 - crédito Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá / Facebook

Chiquinquirá se prepara para una celebración histórica: el lunes 13 de julio de 2026 será la primera vez que Colombia conmemore oficialmente el nuevo festivo nacional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona del país, tal como lo estableció la Ley 2578 del 1 de junio de 2026.

La jornada, que marca el inicio de un puente festivo inédito, reunirá a miles de feligreses y turistas en la capital religiosa de Colombia, consolidando su papel central en la fe, la cultura y el turismo nacional.

El acto central de este primer festivo comienza a las 9:30 a. m. en el corazón de Chiquinquirá, con la instalación protocolaria encabezada por el alcalde Jefferson Caro Casas. Durante el evento, se revelará el diseño oficial del sorteo extraordinario “Villa Republicana” en un acto conjunto con Coljuegos y El Extra de Colombia.

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Desde las 10:00 a. m., el municipio vibrará con una gran agenda cultural y artística: agrupaciones musicales, bandas sinfónicas, escuelas de danza, coros, ensambles y artistas invitados de todo el país llenarán la jornada de música y tradición, destacando la presentación estelar del grupo Marcashi, ícono de la música urbana.

La agenda cultural del 13 de julio incluirá agrupaciones musicales, bandas sinfónicas, escuelas de danza, coros, ensambles y una presentación del grupo Marcashi - crédito Alcaldía de Chiquinquirá

Este festejo trasciende lo local y adquiere el carácter de una verdadera fiesta patria: la nueva ley nacional reconoce el 9 de julio como el Día Festivo en honor a la Virgen de Chiquinquirá, extendiendo el día de descanso al lunes 13 de julio para 2026 y permitiendo que toda Colombia se una en la celebración.

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La Administración municipal invitó a engalanar la ciudad con el pabellón nacional y la bandera local, instando a hogares, comercios e instituciones a mostrar con orgullo la fe y la cultura que definen a Chiquinquirá. “Hagamos de nuestras fachadas, ventanas y balcones un reflejo vibrante de nuestra fe, cultura y tradición”, instó el alcalde Caro Casas.

La programación arrancó desde las vísperas, el miércoles 8 de julio se llevó a cabo un Solemne Lucernario, un homenaje cultural y un espectáculo de fuegos pirotécnicos en honor a la Virgen.

El lunes festivo, la Plaza de la Libertad y el centro histórico serán escenarios de misas campales, la tradicional procesión con el lienzo sagrado y la visita de autoridades nacionales a la icónica Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. En paralelo, la Feria de Chiquinquirá ofrecerá muestras de artesanías, gastronomía y turismo, permitiendo a visitantes y lugareños disfrutar de la riqueza cultural boyacense.

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Chiquinquirá será el centro de la primera celebración oficial del nuevo festivo nacional y reunirá a feligreses y turistas en la capital religiosa de Colombia - crédito Alcaldía de Chiquinquirá

La alta demanda de la celebración ha llevado la ocupación hotelera del municipio a niveles máximos, por lo que se recomienda a los viajeros buscar alojamiento en municipios aledaños y prever con tiempo el traslado, especialmente por la congestión prevista en la vía Ubaté-Chiquinquirá. Se aconsejó salir con varias horas de anticipación para asegurar el acceso a los principales actos y evitar contratiempos en el recorrido.

Qué hacer y cómo llegar a Chiquinquirá

Chiquinquirá, reconocida como la capital religiosa de Colombia, se consolida como destino imperdible para el turismo espiritual, histórico y artesanal.

Más allá de la agenda religiosa, los visitantes pueden recorrer la majestuosa Basílica que alberga el milagroso lienzo de la Patrona nacional, comprar artesanías de tagua, cerámica y tejidos en los talleres locales, pasear por el Parque Juan Pablo II —construido en honor a la visita papal de 1986— y disfrutar de la gastronomía típica en la Plaza de Bolívar y el centro histórico. Los alrededores ofrecen opciones de caminatas ecológicas y expediciones a la Laguna de Fúquene o la Cueva de la Fábrica, sumando naturaleza y aventura a la experiencia.

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La nueva ley fijó el 9 de julio como Día Festivo en honor a la Virgen de Chiquinquirá y extendió el descanso al lunes 13 de julio de 2026 para todo el país - crédito Colprensa

Para quienes viajan desde Bogotá, la ruta recomendada es salir por la Autopista Norte pasando por Zipaquirá y Ubaté, con una distancia aproximada de 135 kilómetros y un tiempo estimado de tres horas y veinte minutos, dependiendo del tráfico y los peajes. Las terminales de transporte del Norte y Salitre ofrecen buses frecuentes de empresas reconocidas, facilitando la llegada de peregrinos y turistas desde la madrugada.