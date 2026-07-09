Colombia

Congresista de Cambio Radical le pidió a Cepeda no asumir curul como senador: “Desconfía de nuestras instituciones, pero sí se quiere posesionar”

Julio César Triana, representante a la Cámara, le exigió al senador oficialista renunciar a su escaño si mantiene sus objeciones sobre el mandatario electo Abelardo De la Espriella y las instituciones que certificaron su triunfo en la segunda vuelta

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Julio César Triana - Iván Cepeda
El representante electo Julio César Triana conminó a Iván Cepeda a rechazar la curul de senador en representación de la oposición si sigue desconociendo la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - REUTERS

En medio del enfrentamiento mediático por la legitimidad de las elecciones del 21 de junio de 2026, en las que fue elegido como nuevo presidente el abogado Abelardo de la Espriella, el representante de Cambio Radical Julio César Triana le exigió al senador Iván Cepeda que, si sostiene sus reparos sobre el mandatario entrante y las instituciones que certificaron su triunfo, debería abstenerse de asumir su escaño en el Senado.

Triana, que renovó su presencia en el legislativo por cuatro años más, al ser reelegido como representante por el Huila, se despachó en sus redes sociales e hizo énfasis en lo que sería, a su parecer, la incongruencia de la postura del excandidato presidencial: que se negaría a aceptar a De la Espriella como el nuevo jefe de Estado, pero asumiría su escaño como congresista gracias, justamente, al Estatuto de la Oposición.

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Julio César Triana y sus críticas a Iván Cepeda
En sus mensajes en X, el representante Julio César Triana lanzó duras críticas al senador Iván Cepeda, por cuenta de su postura frente a la llegada de Abelardo de la Espriella al poder - crédito @TrianaCongreso/X

Cepeda desconoce el resultado electoral, no acepta a Abelardo como presidente, desconfía de nuestras instituciones, pero sí se quiere posesionar como senador. Que sea coherente y no acepte su curul en el Congreso”, afirmó Triana en su perfil, en reacción a las declaraciones recientes del senador del Pacto Histórico, entregadas a Caracol Radio, y en las que condicionó su reconocimiento a tres requisitos.

Dicho estatuto, cabe resaltar, le permite al perdedor de la segunda vuelta o, en su defecto, al segundo de la contienda, asumir una curul en el Senado para que pueda hacer contrapeso al presidente. Y a su fórmula vicepresidencial, en este caso la hoy senadora Aída Quilcué, un escaño en la Cámara de Representantes. En el caso de ambos, Cepeda y la lideresa indígena aceptaron estas dignidades.

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El pronunciamiento de Triana surgió luego de una entrevista en la que Cepeda insistió en que existen diferencias entre la legalidad del resultado electoral y la legitimidad personal del mandatario electo. “El día que hice esa declaración, el 23 de junio, dije claramente que una cosa es el reconocimiento legal de la elección y otra es la legitimidad de la persona elegida”, expresó el congresista afín a Petro en el citado medio radial.

Frente a estas afirmaciones, la reacción de Triana fue incluso más allá, pues planteó un paralelo en el que, si la elección de De la Espriella no fue legítima, la permanencia de Cepeda en el órgano legislativo tampoco. “¿Y no sería ilegítima entonces su posesión como senador de la República?”, reiteró el parlamentario huilense, que buscó poner en evidencia lo que señaló una incoherencia política en la postura del legislador.

Iván Cepeda insistió en tres puntos cruciales para reconocer, de una vez y por todas, a Abelardo de la Espriella como presidente - crédito Iván Valencia/AP
Iván Cepeda insistió en tres puntos cruciales para reconocer, de una vez y por todas, a Abelardo de la Espriella como presidente - crédito Iván Valencia/AP

¿Qué más dijo Iván Cepeda sobre la elección de Abelardo de la Espriella?

En sus afirmaciones a Caracol Radio, Cepeda explicó que su planteamiento “no implica desconocer el resultado ni promover una salida por fuera de la Constitución”, contrario a lo que habría insinuado Triana. “El presidente Petro y yo no hemos dicho que emprenderemos un camino mediante el cual se subvierta el orden constitucional. No ha habido una declaración en ese sentido”, refirió el congresista del Pacto Histórico.

De esta forma, Cepeda se distanció de los sectores que lo acusan de buscar una crisis institucional tras la victoria de De la Espriella. En paralelo, el congresista sostuvo que el mandatario saliente, Gustavo Petro, entregará el poder “el 6 de agosto a las 23:59, como corresponde y como está claro en la Constitución”, con lo que desvirtuó los rumores frente a un ataque al orden constitucional por parte de los sectores progresistas.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
Julio César Triana salió en defensa de la elección de Abelardo de la Espriella como el sucesor de Gustavo Petro en la presidencia - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Aunque insistió en su postulado. “Una cosa es la legalidad de una elección y otra es la legitimidad de la persona elegida. Si el señor De la Espriella se posesiona el 7 de agosto y no deja clara su situación frente a la discusión del país, esa será una controversia que estará por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico”, reiteró el senador del Pacto Histórico, que se mostró enfático en pedir que se cumplan unas condiciones.

Al mencionar sus reparos, Cepeda identificó tres puntos: el juramento que efectúan los que adquieren la nacionalidad estadounidense, las dudas sobre una eventual relación de De la Espriella con agencias de inteligencia de Estados Unidos y su postura sobre una eventual extradición del gobernante saliente; por lo que agregó que “si esos puntos no se aclaran antes de la posesión, la controversia quedará abierta”.

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