Colombia

Comprar vivienda en 2026 se pondrá cada vez más difícil en Colombia debido al panorama inflacionario y las tasas que ofrecen los bancos

Los fenómenos económicos imponen nuevos límites a la capacidad de compra de los hogares colombianos, advirtió la agencia Fitch Ratings

Guardar
Google icon
Claves y riesgos al preparar la cuota inicial para comprar vivienda en Colombia - crédito Visuales IA Infobae
En Colombia, el 34,8% de los hogares tiene vivienda propia completamente pagada - crédito Visuales IA Infobae

La calificadora estadounidense Fitch Ratings advirtió que el mercado mundial de vivienda afrontará un entorno “más desafiante durante 2026” por el repunte de la inflación, el aumento de las tasas hipotecarias y una menor capacidad de compra de los hogares. En Colombia, la situación coincide con un crédito hipotecario que se estabilizó en un promedio de 13% efectivo anual (E. A.) y con una inflación anual, según el Dane, de 6,14% al cierre de junio de 2026.

Señaló que esos factores “reducirán la demanda de inmuebles, afectarán el desempeño del crédito hipotecario y moderarán el crecimiento de los precios de la vivienda” en la mayoría de los principales mercados.

PUBLICIDAD

También indicó que “las condiciones del sector inmobiliario serán más débiles que las observadas en 2025”, como efecto del encarecimiento del financiamiento y de un contexto económico menos favorable.

La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane

Las cifras del crédito hipotecario en Colombia durante 2026

Precisamente, en Colombia, las tasas de interés para crédito hipotecario se estabilizaron en un promedio de 13% E.A., con variaciones entre 11,8% y 17,7%, según si la vivienda es de interés social o no y el perfil del solicitante. Por ejemplo:

  • Fondo Nacional del Ahorro (FNA): ofrece tasas desde 9,50% en pesos para afiliados por cesantías y desde UVR + 4,50%. Además, financia hasta 100% del valor de la vivienda de interés social sin cuota inicial.
  • Banco Davivienda: tiene tasas en pesos desde 14,00% efectivo anual para proyectos de vivienda de interés social. En proyectos financiados por la entidad, pueden rondar 11,00% efectivo anual.
  • Bancolombia: ofrece créditos desde 14,00% efectivo anual en pesos para vivienda de interés social y no VIS. Si el cliente recibe la nómina en la entidad, puede acceder a un descuento de 1% sobre la tasa pactada.
  • Grupo Aval (AV Villas): presenta créditos hipotecarios tradicionales desde 11,50% efectivo anual. El nivel final depende del segmento del cliente y del tipo de vivienda.

El mercado también mantiene dos modalidades de financiación. En pesos, la cuota mensual se mantiene fija durante todo el plazo del crédito, mientras en unidades de valor real (UVR), la cuota se ajusta con la inflación, arranca más baja y luego sube.

PUBLICIDAD

La inflación en Colombia y la presión sobre los hogares

La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,14% al cierre de junio de 2026, por encima del 5,84% registrado en mayo. El aumento obedeció a mayores costos en alimentos, transporte, alojamiento y servicios de salud. Fitch incluyó entre sus alertas “la pérdida de poder adquisitivo de los hogares” y advirtió que esa situación incrementa la presión sobre los prestatarios.

Dinero - Colombia
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación de los precios de los productos y servicios que compran los hogares cada mes - crédito Colprensa

Dentro de los rubros con mayores aumentos en los últimos 12 meses figuran:

  • Frutas frescas: 23,27%.
  • Servicios de copropiedad: con 14,50%
  • Carne de res: 14,27%.
  • Servicio doméstico: 13,70%.

Como se recordará, cuando la inflación sube, el dinero alcanza para menos y eso pesa sobre la compra de vivienda y sobre la capacidad de asumir nuevas deudas.

El contexto global que explica la advertencia de Fitch Ratings

Fitch Ratings revisó al alza sus proyecciones de tasas hipotecarias para Estados Unidos, Italia, Países Bajos, México y Brasil. La agencia prevé que en esos mercados el costo del crédito permanecerá alto durante más tiempo de lo previsto.

  • Estados Unidos: no espera recortes en la tasa de referencia durante este año. La entidad considera que la volatilidad de los mercados y la incertidumbre macroeconómica mantendrán amplios los diferenciales frente a los bonos del Tesoro a diez años y dificultarán una reducción importante en el costo de los préstamos para vivienda.
  • Brasil y México: elevó sus previsiones sobre el costo del financiamiento hipotecario. En el caso brasileño, vinculó ese ajuste al crecimiento de la originación de préstamos privados no subsidiados, mientras que en México no espera reducciones importantes pese a una mayor estabilidad frente al año anterior.
  • Reino Unido y Australia: elevó tanto las tasas como la mora y redujo sus expectativas sobre el crecimiento de los precios de la vivienda entre 2026 y 2027.
Fitch Ratings es una de las tres agencias más importantes del mundo encargadas de evaluar la salud financiera de empresas, bancos y países - crédito Brendan McDermid/Reuters
Fitch Ratings es una de las tres agencias más importantes del mundo encargadas de evaluar la salud financiera de empresas, bancos y países - crédito Brendan McDermid/Reuters
  • Canadá: advirtió que la presión sobre los hogares continúa en aumento. El informe señaló que las quiebras personales alcanzaron su mayor nivel desde 2009, mientras el desempleo aumentó ligeramente, el valor del patrimonio inmobiliario cayó por la baja de los precios y más hipotecas se renuevan con tasas superiores a las de años anteriores.

El cambio frente a las previsiones publicadas al cierre de 2025 también se relaciona con el conflicto entre Irán y otros actores en Medio Oriente. Según Fitch, ese episodio impulsó el precio internacional del petróleo, elevó otra vez las presiones inflacionarias, encareció la construcción y presionó la oferta de vivienda nueva.

La agencia no anticipa una caída generalizada de los precios de la vivienda, pero sí espera un ritmo de valorización menor al del año pasado. Con tasas hipotecarias más altas, menor crecimiento económico y menos margen de endeudamiento, la actividad del mercado seguirá limitada durante el resto del año y parte de 2027.

Temas Relacionados

ViviendaTasa de InterésBancosColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía allanó 11 centros estéticos de Bogotá tras detectar medicamentos vencidos, entre otras irregularidades sanitarias

Las diligencias, coordinadas con la Secretaría de Salud, el Invima y la Superintendencia, se enfocaron en procedimientos invasivos y en la revisión de equipos, documentos e insumos para determinar eventuales incumplimientos y responsables

Fiscalía allanó 11 centros estéticos de Bogotá tras detectar medicamentos vencidos, entre otras irregularidades sanitarias

Esta fue la razón por la que Óscar Pareja no fue elegido técnico del Independiente Medellín

El entrenador realizó toda su carrera en los banquillos en Estados Unidos y tenía el deseo de llegar a la Liga BetPlay, pero se le presentó un caso de fuerza mayor

Esta fue la razón por la que Óscar Pareja no fue elegido técnico del Independiente Medellín

Esta es la agenda cultural para el primer festivo nacional de la Virgen de Chiquinquirá, el 13 de julio

La ocupación hotelera ya está al máximo y las autoridades aconsejan reservar en municipios cercanos, salir con horas de anticipación y prever congestión en la vía Ubaté-Chiquinquirá durante la jornada

Esta es la agenda cultural para el primer festivo nacional de la Virgen de Chiquinquirá, el 13 de julio

Alejandro Ocampo mostró pruebas que demuestran que hubo jurados registrados en mesas de votación diferentes: “Eso no se puede”

El congresista aseguró que se presentó un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 21 de junio, en las que Abelardo de la Espriella ganó

Alejandro Ocampo mostró pruebas que demuestran que hubo jurados registrados en mesas de votación diferentes: “Eso no se puede”

Deuda de Colombia se reduce antes de la salida de Gustavo Petro de la Presidencia: así ayudó la revaluación del peso ante el dólar

La Contraloría General de la República mostró preocupación por el constante aumento e incluso solicitó a la Procuraduría investigar a funcionarios del Ministerio de Hacienda

Deuda de Colombia se reduce antes de la salida de Gustavo Petro de la Presidencia: así ayudó la revaluación del peso ante el dólar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Shakira y sus hijos fueron a ver el partido entre Francia y Marruecos: la barranquillera le envió un mensaje a Mbappé

Shakira y sus hijos fueron a ver el partido entre Francia y Marruecos: la barranquillera le envió un mensaje a Mbappé

Shakira denunció imágenes falsas creadas con inteligencia artificial: “Me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad”

Carlos Vives le apostó a la salsa durante su paso por Infobae Mundial, con guiño a Gardel incluido

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Yaya Muñoz sorprendió al revelar que el jugador de la selección Colombia que le parece más atractivo está casado: “El nuevo Richard Ríos”

Deportes

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

Esta fue la razón por la que Óscar Pareja no fue elegido técnico del Independiente Medellín

Carlos Antonio Vélez volvió a lanzarle pullas a la Federación Colombiana de Fútbol: “Será que nos dirán la verdad”

Así va jugar el Atlético Nacional de Lucas González: “Para ganar la tercera Copa Libertadores”

Millonarios daría la sorpresa en el mercado de fichajes: se le cayó negocio con un portero, pero llegaría otro