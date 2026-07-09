Cerrada la vía Bogotá - La Calera: un camión se volcó y afectó los dos carriles de la carretera

Las autoridades despliegan un Grupo Guía y agentes civiles para desviar el tráfico por bloqueo en La Calera - crédito @BogotaTransito/X

La movilidad entre Bogotá y el municipio de La Calera se encuentra gravemente afectada en la mañana del jueves 9 de julio de 2026, debido al volcamiento de un camión que provocó el cierre total de la vía a la altura del kilómetro 4, cerca del reconocido restaurante Casa Brava.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades de tránsito, el vehículo de carga quedó atravesado sobre la carretera, bloqueando completamente el paso en ambos sentidos, por lo que organismos de emergencia y unidades de movilidad fueron desplegados en el lugar para atender la situación y coordinar las labores de remoción del automotor.

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Mientras avanzan los trabajos para habilitar nuevamente el corredor vial, las autoridades recomendaron a los conductores evitar transitar por este sector y utilizar rutas alternas para ingresar o salir de la capital.

Entre las opciones sugeridas se encuentran la autopista Norte y la carrera Séptima, corredores que han comenzado a recibir un mayor flujo de vehículos debido al cierre de la vía Bogotá - La Calera.

Autoridades continúan realizando desvíos tras volcamiento en La Calera - crédito Tránsito Bogotá

Desde Tránsito también informaron que un Grupo Guía y agentes civiles fueron enviados a la zona para implementar cierres preventivos y desvíos en el ascenso por la avenida Circunvalar con calle 88, con el propósito de reducir la congestión y orientar a los conductores que se dirigen hacia el oriente de la ciudad.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni han precisado las causas que ocasionaron el volcamiento del camión. Tampoco se ha establecido cuánto tiempo permanecerá cerrada la carretera mientras se adelantan las maniobras para retirar el vehículo y garantizar condiciones seguras para la circulación.

“Por el tema del volcamiento se está realizando la devolución de los vehículos a la altura del kilómetro 4,5. Al momento las unidades están realizando la respectiva gestión. De igual manera, en sentido descenso, a la altura del peaje, se está realizando la misma gestión”, indicaron en un video enviado por los canales de difusión de Tránsito.

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Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de la vía y programar sus desplazamientos teniendo en cuenta los desvíos habilitados, debido a que la emergencia está generando importantes afectaciones en la movilidad entre Bogotá y La Calera.

La vía Bogotá - La Calera queda cerrada por el volcamiento de un camión - crédito @BogotaTransito/X

“Estamos en nuestro centro estratégico de movilidad gestionando un evento de alto impacto en la ciudad. Se produjo el volcamiento de un tractocamión de grandes dimensiones que generó el cierre total de la vía en el kilómetro cuatro, vía a La Calera. Ya están nuestros equipos en territorio, agentes, policías y guías, así como la ambulancia haciendo la gestión debida y estamos esperando también la grúa especial para poder mover este tractocamión. Esperamos que hacia mediodía ya tengamos la situación resuelta. En el entretanto, nuestra recomendación es que como vías alternas usen la carrera Séptima y la Autopista Norte", expresó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad.

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La ciudadanía a expresado a través de las redes sociales que el siniestro afecta no solo la conexión entre el municipio y la capital, sino también a deportistas y habitantes porque los carriles estrechos, curvas pronunciadas y falta de bermas limita cualquier maniobra de emergencia.

La dificultad para el retiro lento de vehículos pesados agravan los embotellamientos, paralizando la circulación durante extensos periodos, y quienes viajan a diario por este trazado enfrentan una serie de riesgos que se repiten: neblina densa, lluvias persistentes que saturan el asfalto y la coexistencia de transporte pesado, rutas escolares, ciclistas y peatones. , tal como han indicado los transeúntes.

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Por ahora, las autoridades indicaron que la vía se mantiene cerrada, que están realizando las maniobras necesarias para restablecer el tráfico y que por ahora el ascenso será por la avenida Circunvalar con calle 88, mientras que el descenso se realiza en el peaje Patios.