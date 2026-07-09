Alejandro Ocampo mostró pruebas que demuestran que hubo jurados registrados en mesas de votación diferentes: “Eso no se puede”

El congresista aseguró que una persona apareció como jurado de votación en tres lugares diferentes - crédito @alejoocampog/X

El representante a la Cámara y senador electo del Pacto Histórico Alejandro Ocampo continuó denunciando presuntas irregularidades relacionadas con los resultados electorales del 21 de junio de 2026, fecha en la que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella y como perdedor a Iván Cepeda.

De acuerdo con el legislador, en la verificación de los formularios E-14 (actas de escrutinio), en los que se registran los resultados del cómputo de votos depositados en las urnas, aparecen las firmas y cédulas de jurados de votación que figuran en más de una mesa o puesto de votación.

PUBLICIDAD

Ocampo reveló dos actas de escrutinio que ponen en evidencia esa situación:

Consulado 88 - Venezuela: zona 52, puesto 84, mesa 001. Lugar: Jueves Puerto Ordaz - consulado.

Consulado 88 - Venezuela: zona 52, puesto 83, mesa 001. Lugar: Miércoles Puerto Ordaz - consulado.

Alejandro Ocampo reveló que la persona que apareció en dos mesas de votación como jurado en Venezuela tiene su puesto de votación en Piedecuesta, Santander - crédito @alejoocampog/X

En ambos formularios E-14 aparece como jurado de votación un mismo ciudadano –cuya cédula termina en 299– que, según las indagaciones de Ocampo, tiene ubicado su lugar de votación en Piedecuesta, Santander, y no en Venezuela, donde al parecer fungió como jurado.

“Eso no se puede. Discúlpeme, eso no se puede. Ni física ni legalmente. Explíqueme cómo usted, que me está viendo, puede ser jurado en dos puestos diferentes de votación, físicamente. Y nótese usted que solamente aparecen dos firmas en cada puesto. Dos firmas, es decir, solo hubo dos jurados y uno de los dos jurados fue la misma persona”, aseguró el congresista en un en vivo que hizo en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el legislador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no llevó a cabo un adecuado proceso de escrutinio de los resultados electorales. De lo contrario, se habrían advertido dichas anomalías. Ese proceso es clave porque consiste en la verificación y consolidación de los votos y, distinto al preconteo, tiene un valor jurídico vinculante.

“Esta persona fue jurado en dos mesas de votación diferentes y puestos de votación diferentes en Venezuela, eso lo hacen para poder votar dos veces. Su puesto de votación es Piedecuesta. En esas mesas pudo pasar cualquier cosa, pero el CNE no quiso hacer un escrutinio serio en la votación internacional”, precisó el congresista en una publicación en X.

PUBLICIDAD

El congresista Alejandro Ocampo expuso documentos que muestran que una persona fue jurado en dos mesas de votación diferentes - crédito @alejoocampog/X

En el en vivo, el representante a la Cámara reveló que otra persona apareció como jurado de votación en tres mesas distintas. Además, denunció la validación de formularios E-14 que no fueron debidamente firmados y el hallazgo de números de cédula que no aparecen registrados en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Asimismo, indicó que, gracias a su insistencia, la autoridad electoral publicó nuevamente el censo electoral en su sitio web oficial. Según Ocampo, cuenta con una copia del censo que tenía la Registraduría en su página oficial antes de que lo bajara. Ahora, verificará que los datos que figuran en el censo que volvió a subir no hayan sido alterados.

PUBLICIDAD

“Donde lo hayan modificado, meto una denuncia en la Fiscalía, pero no vamos a permitir que esta cosa siga pasando”, aseveró.

El congresista Alejandro Ocampo denunció ataques en redes sociales por denuncias sobre fraude electoral - crédito @alejoocampog/X

El congresista del Pacto Histórico aseguró que, debido a las múltiples denuncias públicas que está haciendo, empezó a ser blanco de ataques en redes sociales. Según precisó, algunas “bodegas” que respaldan a Abelardo de la Espriella estarían detrás de dichos ataques. Además, aseguró que hay periodistas que están criticándolo por exponer las irregularidades que ha ido encontrando y que piden que acepte la derrota de Iván Cepeda en las urnas.

“Están berracos que porque estoy denunciando y les digo, seguiré denunciando. Yo estoy convencido de que aquí hubo un fraude. Yo estoy convencido de que no perdimos, de que nos robaron”, señaló.

PUBLICIDAD