Colombia

Por qué el 13 de julio es festivo en Colombia: la duda que es tendencia en Google y que muchos intentan resolver

Tras el reciente anunció de la nueva fecha festiva en el país y su posterior demanda, muchos colombianos aún tienen dudas sobre día de descanso

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Calendario de Julio de 2026 con días de la semana, fechas, bandera de Colombia, flores, fuegos artificiales y la imagen de la Virgen de Chiquinquirá.
El reciente festivo del 13 de julio provocó un alza inusual en las búsquedas de Google Trends en las principales ciudades colombianas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente anuncio del nuevo festivo nacional en Colombia ha generado un notorio nivel de confusión entre los ciudadanos, fenómeno que se ha reflejado en el volumen y el tipo de consultas registradas en Google Trends.

Desde la promulgación de la ley, los colombianos han acudido masivamente a internet para esclarecer las dudas sobre la fecha, el motivo y la obligatoriedad de la celebración.

Y es que a raíz de la ley 2578, expedida por el Congreso de la República el 1 de junio de 2026, el país suma una nueva jornada de descanso oficial en homenaje al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia.

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El traslado del festivo al lunes, bajo la Ley Emiliani, busca estimular el turismo y la economía local - crédito captura de pantalla / Google Trends
El traslado del festivo al lunes, bajo la Ley Emiliani, busca estimular el turismo y la economía local - crédito captura de pantalla / Google Trends

Las búsquedas en línea han dejado en evidencia el desconcierto alrededor de la fecha exacta del festivo. Aunque la ley dispone la celebración para el 9 de julio, el calendario laboral se ajustó gracias a la Ley Emiliani, que traslada los festivos que caen entre semana al lunes siguiente.

Así, la jornada de descanso se vivirá el lunes 13 de julio, lo que permite a los trabajadores disfrutar de un fin de semana prolongado y favorece los desplazamientos turísticos internos.

Búsquedas en Google Trends: radiografía de la confusión

Los datos recientes de Google Trends muestran cómo las dudas sobre el festivo han dominado las inquietudes digitales de los colombianos. Las consultas más frecuentes giran en torno al calendario oficial de festivos, la lista de días de descanso para 2026, el calendario actualizado de Colombia y el texto completo de la ley 2578.

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Las regiones con mayor actividad laboral formal lideran las consultas sobre el nuevo festivo nacional y sus implicaciones legales - crédito captura de pantalla / Google Trends
Las regiones con mayor actividad laboral formal lideran las consultas sobre el nuevo festivo nacional y sus implicaciones legales - crédito captura de pantalla / Google Trends

Es así que, Risaralda encabeza el listado de ciudades con mayor número de búsquedas, con 100 consultas en solo cuatro horas. Le siguen Caldas con 98, Bogotá con 96 y tanto Valle del Cauca como Cundinamarca con 92 búsquedas registradas.

En contraste, las regiones de los llanos y la Amazonía muestran pocos registros, lo que se explica porque el impacto del festivo es más relevante en los grandes centros urbanos y para quienes tienen empleos formales, especialmente en los sectores público y privado.

¿Por qué surge el nuevo festivo y qué implica?

La creación de este festivo responde a la intención de rendir homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, una figura central para la fe católica en el país. Boyacá, y en particular la ciudad de Chiquinquirá, es un punto de referencia para los peregrinos y devotos de todo el territorio nacional.

La incertidumbre jurídica sobre la constitucionalidad del nuevo festivo ha impulsado el debate en redes y portales de consulta - crédito captura de pantalla / Google Trends
La incertidumbre jurídica sobre la constitucionalidad del nuevo festivo ha impulsado el debate en redes y portales de consulta - crédito captura de pantalla / Google Trends

El objetivo de trasladar la fecha al lunes mediante la Ley Emiliani es fomentar los fines de semana largos, lo que, según las autoridades, incentiva el turismo y dinamiza las actividades comerciales en diversas regiones. Este mecanismo ya ha sido utilizado en otras festividades colombianas para promover la economía local y ofrecer mayores oportunidades de descanso a los trabajadores.

Incertidumbre jurídica y estado actual de la normativa

Pese a la reciente promulgación, la ley enfrenta un proceso judicial. Un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que se vulneran principios clave de la Constitución Política de Colombia de 1991, como el carácter laico del Estado y el derecho al libre desarrollo del comercio. Es así que este hecho judicial es el que ha creado confusión entre los colombianos.

Hasta el momento, la Corte no ha emitido una sentencia que suspenda o derogue la medida. Por tanto, la Ley 2578 de 2026 se mantiene vigente y el festivo debe cumplirse en todo el país. Para los trabajadores de los sectores público y privado, el lunes 13 de julio constituye un día de descanso obligatorio y remunerado según la normativa.

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