Colombia

René Higuita se refirió al proceso de extinción de dominio sobre su propiedad por vínculos con el Cartel de Medellín: “Fui víctima de un engaño”

El exarquero de la selección Colombia indicó que la propiedad fue adquirida de manera legal y aseguró que nunca tuvo conocimiento de antecedentes que relacionaran el predio con actividades ilícitas

Guardar
Google icon
Rene Higuita posa con el trofeo que lo identifica como miembro del Salón de la Fama del Fútbol Internacional - crédito Salón de la Fama del Fútbol Internacional
El ídolo de Atlético Nacional se pronunció sobre lo sucedido mediante un comunicado publicado en sus redes oficiales - crédito Salón de la Fama del Fútbol Internacional

René Higuita, exarquero de la selección Colombia, perdió un predio en El Poblado, de Medellín, por una orden judicial de extinción de dominio, debido a que los orígenes del inmueble estarían vinculados a recursos del Cartel de Medellín.

Por este motivo, el ídolo de Atlético Nacional se pronunció sobre lo sucedido mediante un comunicado publicado en sus redes oficiales. En su escrito, el exfutbolista indicó que la propiedad fue adquirida en la década del 90 de manera legal. Además, señaló que fue adquirida con recursos propios y a través de una permita.

René Higuita - crédito @higuitarene/X
René Higuita se pronunció sobre lo sucedido mediante un comunicado publicado en sus redes oficiales - crédito @higuitarene/X

“La propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre de buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo. La negociación se realizó mediante una permuta, en la cual entregué dos apartamentos como parte del negocio. Uno de ellos, incluso, había sido adjudicado por Conavi como reconocimiento al premio obtenido como mejor jugador del año, circunstancia que demuestra el origen plenamente legítimo de los bienes con los cuales se realizó la operación”, expresó.

PUBLICIDAD

El exarquero de la selección Colombia explicó que, años después, se supo que el inmueble había pertenecido a un testaferro del Cartel de Medellín. Según Higuita, desconocía por completo esta situación al momento de adquirir la propiedad, por lo que afirmó haber sido víctima de un engaño y aseguró que nunca tuvo conocimiento de antecedentes que relacionaran el predio con actividades ilícitas.

“Es importante precisar que, incluso de acuerdo con las pruebas aportadas por la propia Fiscalía dentro del proceso, esa persona no registraba antecedentes penales ni investigaciones penales para la época en que se celebró la negociación. Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, aseñaló.

PUBLICIDAD

Así las cosas, René Higuita indicó que apelará la decisión de extinción de dominio decretada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín.

René Higuita - crédito @higuitarene/X
René Higuita indicó que apelará la decisión de extinción de dominio decretada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín - crédito @higuitarene/X

“Recientemente, un juez decidió acceder a las pretensiones de la Fiscalía y decretó la extinción del dominio sobre el inmueble. Respeto las decisiones de la justicia; sin embargo, ejerceré los recursos que la ley me otorga y presentaré la correspondiente apelación, con la confianza de que mi actuación de buena fe sea plenamente valorada dentro del proceso”, expresó.

El exfutbolista indicó que no ha sido investigado ni condenado por ningún delito relacionado con el inmueble, señalando que el propio juez reconoce su condición de tercero “y deja claro que mi nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro”.

“Quiero ser enfático en un aspecto fundamental: no he sido condenado ni investigado por la comisión de ningún delito relacionado con este caso. Incluso, en la propia decisión judicial, el juez reconoce expresamente mi condición de tercero de buena fe y deja claro que mi nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro ni con haber prestado mi nombre para ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes. La decisión recae exclusivamente sobre el inmueble y no constituye un juicio sobre mi conducta, mi actuar o mi integridad”, aseveró.

René Higuita indicó que lamenta profundamente la situación, no solo por “el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce”.

“Aunque respeto las decisiones judiciales y acudiré a los mecanismos legales para controvertirlas, resulta inevitable advertir que, además de haber perdido los dos apartamentos que entregué como parte de la permuta, con esta decisión también se pretende extinguir el derecho de dominio sobre el inmueble ubicado en El Poblado, adquirido de buena fe y con bienes de origen plenamente lícito”, puntualizó el exarquero de la selección Colombia.

René Higuita - crédito @higuitarene/X
René Higuita indicó que lamenta profundamente la situación, no solo por “el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce” - crédito @higuitarene/X

El ídolo de Atlético Nacional envió un mensaje a los medios de comunicación y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido desde que se conoció la decisión de las autoridades judiciales.

Temas Relacionados

René HiguitaExtinción de dominioPablo EscobarCasa de René HiguitaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flip alerta sobre discursos que legitimarían ataques a la prensa, tras un pronunciamiento de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

Todo ocurrió en medio de un cruce de mensajes entre la periodista Ana Cristina Restrepo y “Fico”, a raíz de un mural presuntamente atribuido al ELN que el mandatario local ordenó tapar el 4 de julio, tras las denuncias del concejal Andrés “Gury” Rodríguez (Centro Democrático) y del excandidato a la Cámara de Representantes David Toledo

Flip alerta sobre discursos que legitimarían ataques a la prensa, tras un pronunciamiento de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

Etapa 5 del Tour de Francia: Olav Kooij se quedó con la primera llega al sprint

El desarrollo de la quinta fracción está marcado por el calor, con una nueva alerta naranja en el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra a los ciclistas, que afrontan temperaturas elevadas durante toda la jornada

Etapa 5 del Tour de Francia: Olav Kooij se quedó con la primera llega al sprint

Así quedó la selección Colombia en el ránking de la FIFA luego de la eliminación de la Copa Mundial 2026

La Tricolor subió dos puestos a comparación del último ránking FIFA en la actualización en vivo del listado, luego del último partido de los octavos de final

Así quedó la selección Colombia en el ránking de la FIFA luego de la eliminación de la Copa Mundial 2026

‘Carlos Pesebre’, jefe de Los Pesebreros, habló sobre el polémico ‘tarimazo’ en La Alpujarra en 2025 y la verdadera intención del evento

Freyner Ramírez, que ha sido durante años una de las voces más críticas en la mesa Socio-Jurídica, aseguró que el evento del 21 de junio de 2025 fue presentado ante ellos como un “evento de paz”, pero se distorsionó por completo

‘Carlos Pesebre’, jefe de Los Pesebreros, habló sobre el polémico ‘tarimazo’ en La Alpujarra en 2025 y la verdadera intención del evento

Denuncias de acoso laboral y discriminación sexual en la Universidad del Atlántico: docente renunció

Según la versión del profesor, fue minimizado y acosado durante años debido a su orientación sexual

Denuncias de acoso laboral y discriminación sexual en la Universidad del Atlántico: docente renunció
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

James Rodríguez recibió el apoyo de su madre con sentido mensaje tras la eliminación de Colombia en el Mundial: “Al final vuelvo a ser tu mamá”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Deportes

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

El Concejo de Medellín aprobó el ajuste de la Tasa Pro Deporte y Recreación, medida que permitirá la renovación del estadio Atanasio Girardot

Luis Díaz recibió fuerte crítica tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Quedó en deuda”

Colombia fue eliminada del Mundial de Fútbol 2026 pero igual ganó millones de dólares

Figura de la selección Suiza reveló cómo se prepararon para los penaltis en el juego ante Colombia por el Mundial 2026: “Da igual quién es el arquero”