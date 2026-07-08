René Higuita se refirió al proceso de extinción de dominio sobre su propiedad por vínculos con el Cartel de Medellín: “Fui víctima de un engaño”

El ídolo de Atlético Nacional se pronunció sobre lo sucedido mediante un comunicado publicado en sus redes oficiales - crédito Salón de la Fama del Fútbol Internacional

René Higuita, exarquero de la selección Colombia, perdió un predio en El Poblado, de Medellín, por una orden judicial de extinción de dominio, debido a que los orígenes del inmueble estarían vinculados a recursos del Cartel de Medellín.

Por este motivo, el ídolo de Atlético Nacional se pronunció sobre lo sucedido mediante un comunicado publicado en sus redes oficiales. En su escrito, el exfutbolista indicó que la propiedad fue adquirida en la década del 90 de manera legal. Además, señaló que fue adquirida con recursos propios y a través de una permita.

René Higuita se pronunció sobre lo sucedido mediante un comunicado publicado en sus redes oficiales - crédito @higuitarene/X

“La propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre de buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo. La negociación se realizó mediante una permuta, en la cual entregué dos apartamentos como parte del negocio. Uno de ellos, incluso, había sido adjudicado por Conavi como reconocimiento al premio obtenido como mejor jugador del año, circunstancia que demuestra el origen plenamente legítimo de los bienes con los cuales se realizó la operación”, expresó.

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El exarquero de la selección Colombia explicó que, años después, se supo que el inmueble había pertenecido a un testaferro del Cartel de Medellín. Según Higuita, desconocía por completo esta situación al momento de adquirir la propiedad, por lo que afirmó haber sido víctima de un engaño y aseguró que nunca tuvo conocimiento de antecedentes que relacionaran el predio con actividades ilícitas.

“Es importante precisar que, incluso de acuerdo con las pruebas aportadas por la propia Fiscalía dentro del proceso, esa persona no registraba antecedentes penales ni investigaciones penales para la época en que se celebró la negociación. Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, aseñaló.

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Así las cosas, René Higuita indicó que apelará la decisión de extinción de dominio decretada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín.

René Higuita indicó que apelará la decisión de extinción de dominio decretada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín - crédito @higuitarene/X

“Recientemente, un juez decidió acceder a las pretensiones de la Fiscalía y decretó la extinción del dominio sobre el inmueble. Respeto las decisiones de la justicia; sin embargo, ejerceré los recursos que la ley me otorga y presentaré la correspondiente apelación, con la confianza de que mi actuación de buena fe sea plenamente valorada dentro del proceso”, expresó.

El exfutbolista indicó que no ha sido investigado ni condenado por ningún delito relacionado con el inmueble, señalando que el propio juez reconoce su condición de tercero “y deja claro que mi nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro”.

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“Quiero ser enfático en un aspecto fundamental: no he sido condenado ni investigado por la comisión de ningún delito relacionado con este caso. Incluso, en la propia decisión judicial, el juez reconoce expresamente mi condición de tercero de buena fe y deja claro que mi nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro ni con haber prestado mi nombre para ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes. La decisión recae exclusivamente sobre el inmueble y no constituye un juicio sobre mi conducta, mi actuar o mi integridad”, aseveró.

René Higuita indicó que lamenta profundamente la situación, no solo por “el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce”.

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“Aunque respeto las decisiones judiciales y acudiré a los mecanismos legales para controvertirlas, resulta inevitable advertir que, además de haber perdido los dos apartamentos que entregué como parte de la permuta, con esta decisión también se pretende extinguir el derecho de dominio sobre el inmueble ubicado en El Poblado, adquirido de buena fe y con bienes de origen plenamente lícito”, puntualizó el exarquero de la selección Colombia.

René Higuita indicó que lamenta profundamente la situación, no solo por “el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce” - crédito @higuitarene/X

El ídolo de Atlético Nacional envió un mensaje a los medios de comunicación y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido desde que se conoció la decisión de las autoridades judiciales.

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