Luis Díaz recibió fuerte crítica tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Quedó en deuda”

Cedric Itten marcando a Luis Díaz en el Colombia vs. Suiza-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía REUTERS

El 7 de julio de 2026, la ilusión de ganar la Copa del Mundo para la selección Colombia terminó al quedar eliminada en la tanda de penales ante Suiza, en el estadio de Vancouver, Canadá, por los octavos de final.

De esta forma, tras el juego, la prensa deportiva especializada criticó los rendimientos individuales de los jugadores “Cafeteros” luego de su participación mundialista, en especial la actuación de Luis Díaz, que fue el tema de debate en el programa Mundial, de Dsports, por parte del periodista argentino Juan José Buscalia y el comunicador colombiano Samuel Vargas.

El llanto desconsolado de Luis Díaz tras quedar eliminado del Mundial 2026 con la selección Colombia-crédito Albert Gea/REUTERS

Tras la clasificación suiza a los cuartos de final de la Copa del Mundo, Buscalia explicó que la Tricolor no dependió del talento de Luis Díaz durante toda la campaña “Cafetera”.

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“Colombia llegó hasta acá sin Lucho. Marcó apenas un gol en el Mundial, ante Uzbekistán. Una asistencia extraordinaria para Daniel Muñoz y una definición después de un pase de Gustavo Puerta en el segundo tiempo, cuando el partido estaba complicado", comenzó a decir.

La decepción de Luis Díaz tras la eliminación de Colombia ante Suiza desde los tiros del punto penal-crédito Albert Gea/REUTERS

Luego explicó que la versión del Luis Díaz que tiene un buen rendimiento en el Bayern Múnich, y lo que se vio en la Copa América, y las Eliminatorias Sudamericanas nunca se vio en la presente cita de selecciones de fútbol:

“Se había puesto uno a uno Uzbekistán. Ahora, desde ese momento, no se vio ni un 10 % del Lucho que deslumbra en el Bayern Múnich y que tantas veces brilló en la Copa América 2021 y en la Eliminatoria Sudamericana, especialmente en los partidos que jugó contra Argentina en esa Copa América y en la eliminatoria en Buenos Aires. Lo que quiero decir es que este Lucho que vimos en el Mundial, el que enfrentó a Uzbekistán, mostró solo un 10 % de lo que realmente puede hacer”, dijo.

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En el comentario de Buscalia, el analista Samuel Vargas detalló que Luis Díaz quedó a la par de las expectativas del buen rendimiento que podía tener con Colombia, y que nunca cumplió:

“Quedó muy en deuda”, sentenció Vargas.

Finalmente, Juan José Buscalia añadió que una de las posibles razones del bajo rendimiento del “Guajiro” Díaz pudo pasar por la exigencia que tuvo en el Bayern Múnich durante la temporada 2025-2026 tanto en la Bundesliga de Alemania como en la Champions League:

“Entonces, uno se pregunta qué es, ¿Por qué él no rindió o porque no...? Yo lo vi a Lucho agotado, por momentos caminando la cancha, y no creo que tenga que ver exclusivamente con lo anímico. No lo sabemos. No creo que el problema pase exclusivamente por ahí. Me parece que, físicamente, Lucho terminó pagando en el Mundial lo que fue una temporada muy exigente para muchos de estos jugadores", concluyó.

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Así fue el Mundial de Luis Díaz

Luis Diaz y Remo Freuler en la disputa de una pelota-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

La eliminación de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026 dejó a Luis Díaz como una de las imágenes más nítidas de la derrota: el extremo cerró su primer torneo con un gol y una asistencia, pero sin el impacto que había insinuado en la temporada 2025-26 y con la sensación de que el desgaste acumulado condicionó su rendimiento en el momento de mayor exigencia.

En su último partido, disputado en Vancouver y resuelto por penales, Díaz jugó 120 minutos, remató tres veces y solo una fue al arco. También intentó cinco regates, completó uno y perdió 15 pelotas.

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El atacante convirtió su disparo en la tanda, pero no alcanzó para evitar la despedida colombiana. Después del fallo colectivo que selló la clasificación suiza a cuartos de final tras 72 años, el delantero quedó en el césped con la camiseta sobre el rostro mientras sus compañeros intentaban recomponerse.

La expectativa alrededor de Díaz era alta antes del inicio del campeonato. Su temporada en Bayern Munich había reforzado esa proyección: mejoró su registro goleador, se consolidó como titular y mostró una definición más eficaz que en etapas anteriores.

En el debut ante Uzbekistán, en Ciudad de México, esa versión pareció asomar. Primero participó en la jugada del gol de Daniel Muñoz con un envío desde la derecha y luego marcó el 2-1, en una noche que terminó con reconocimiento individual como mejor jugador del partido.

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Ese arranque, de todos modos, no disipó del todo las dudas sobre su estado. El medio describió que, incluso en la victoria, ya se advertían señales distintas a las que había mostrado en Alemania: menos explosividad y menor velocidad para desequilibrar en el uno contra uno.

El segundo partido, ante RD Congo en Guadalajara, profundizó esa tendencia. Frente a un rival replegado, con línea de cinco y un mediocampo cerrado, el colombiano quedó atrapado en un trámite que le ofreció pocos espacios y en el que no consiguió imponerse en los duelos.

Esa actuación expuso además un rasgo inusual en su juego: cayó cinco veces en posición adelantada. Para un atacante de sus características, esa cifra reflejó apuro, falta de sincronización y un nerviosismo que empezó a hacerse visible a medida que no llegaban ni el gol ni las jugadas determinantes.

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La baja de rendimiento continuó ante Portugal y se volvió más preocupante frente a Ghana. En esos partidos se lo vio más pesado, sin la explosión que lo había convertido en una de las principales referencias ofensivas de Colombia, y ante el conjunto africano desperdició dos ocasiones claras.

En medio de esas dudas, el cansancio pasó a ocupar el centro de la discusión. Díaz llegaba al Mundial después de haber disputado más de 4.000 minutos con Bayern en todas las competiciones, una carga que lo había situado entre los futbolistas con más participación del plantel.

El propio jugador admitió durante el torneo que le faltaba encontrar ese toque de calidad en los metros finales. También pidió paciencia y respaldo, con la idea de que los goles y las asistencias todavía podían aparecer en el cruce decisivo frente a Suiza.

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No ocurrió. En el partido más importante para Colombia, Díaz volvió a ofrecer una actuación opaca y quedó lejos de ser el desequilibrio que el equipo necesitaba para romper un encuentro ajustado.

La escena final reforzó esa lectura. Mientras Suiza celebraba su regreso a los cuartos de final, los once futbolistas colombianos quedaron de rodillas en el campo, y el más afectado fue el “Guajiro”.

Estos fueron los números detallados del atacante del Bayern Múnich con la Tricolor:

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA: 90 minutos, gol y asistencia en el Uzbekistán 1-3 Colombia