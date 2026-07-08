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Denuncias de acoso laboral y discriminación sexual en la Universidad del Atlántico: docente renunció

Según la versión del profesor, fue minimizado y acosado durante años debido a su orientación sexual

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La renuncia de Francisco Eversley Torres como docente de la Universidad del Atlántico desató una ola de denuncias por presunto acoso laboral y discriminación en la Facultad de Ciencias Humanas, sumando testimonios que señalan patrones de exclusión y falta de respuesta institucional - crédito fjeversley / Instagram

La renuncia del profesor Francisco Eversley Torres de la Universidad del Atlántico destapó una serie de denuncias sobre presunto acoso laboral en la Facultad de Ciencias Humanas.

Su caso no solo generó debate, sino que también impulsó a otros docentes y extrabajadores a compartir experiencias similares, revelando patrones que podrían configurar prácticas sistemáticas de exclusión y discriminación.

Mediante un video de Instagram, Torres declaró que la decisión de apartarse del centro educativo se debió a una “exclusión sistemática” y a la “nula respuesta de la institución” frente a sus denuncias.

El docente relató que, con la llegada del decano Dalín Miranda Salcedo, comenzó a sufrir acciones que buscaban deslegitimar su trabajo. Además, afirmó que fue gradualmente despojado de funciones y excluido de actividades académicas, lo que impactó gravemente en su salud mental y lo llevó a un tratamiento psiquiátrico desde 2024.

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Francisco Eversley Torres sostuvo que la “nula respuesta de la institución” agravó el deterioro de su salud mental y emocional - crédito fjeversley / Instagram
Francisco Eversley Torres sostuvo que la “nula respuesta de la institución” agravó el deterioro de su salud mental y emocional - crédito fjeversley / Instagram

Denuncias sobre exclusión laboral y cambios contractuales

Las denuncias recopiladas por Caribe Afirmativo describen una constante: varios docentes habrían sido apartados de responsabilidades y espacios académicos. Según los documentos, al menos cinco profesores vieron modificada su modalidad de contratación de tiempo completo ocasional a medio tiempo ocasional, “sin contar con el aval del Consejo de Facultad”, según sostienen los denunciantes.

Esta situación también fue señalada por Torres, quien declaró: “Este año mi contratación pasó de ser tiempo completo a medio tiempo ocasional, sin ni siquiera comunicármelo oficialmente”.

El profesor afirmó que notificó a Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el deterioro de su estado de salud debido al acoso laboral, pero no obtuvo respuesta ni acompañamiento durante meses.

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“Solo después de insistir y advertir que acudiría a Talento Humano me informaron que mi caso había sido remitido al Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, del Comité no ha salido ninguna decisión”, explicó. La falta de acciones concretas por parte de las instancias internas es uno de los aspectos más cuestionados en las denuncias.

Las solicitudes de intervención ante instancias universitarias permanecieron sin respuesta durante meses, según los testimonios de los afectados - crédito Estudiantes Universidad del Atlántico
Las solicitudes de intervención ante instancias universitarias permanecieron sin respuesta durante meses, según los testimonios de los afectados - crédito Estudiantes Universidad del Atlántico

Relatos de afectaciones a la salud y discriminación

La situación descrita por Torres incluyó episodios de “ataques de pánico en plena clase” y una remisión al psiquiátrico. El docente sostiene que las conductas ejercidas en su contra habrían sido motivadas, en parte, por su orientación sexual.

“A los hombres gays, aunque tengamos una expresión heteronormada, se nos somete a una hipervigilancia constante y a la duda de que no solo somos seres raros, sino una suerte de enfermos sin capacidades intelectuales”, expresó en su carta de renuncia leída en sus redes sociales.

Según Torres, su caso no es el único, contó al medio Zona Cero que la profesora Darling Esther Ayala Freites también denunció presuntos episodios de persecución laboral, hipervigilancia y deterioro de sus condiciones contractuales, atribuyendo estas situaciones tanto a decisiones arbitrarias como a un posible trato discriminatorio por su orientación sexual.

Las denuncias del docente no solo describieron actos individuales, sino que sugirieron un entorno laboral hostil, particularmente para quienes visibilizan su orientación sexual. “Aquí existen acciones concretas que demuestran una conducta sistemática contra mujeres y personas de las diversidades sexuales”, puntualizó Torres.

Organizaciones y testigos respaldan la hipótesis de un entorno laboral hostil y sistemático en la Facultad de Ciencias Humanas - crédito Universidad del Atlántico
Organizaciones y testigos respaldan la hipótesis de un entorno laboral hostil y sistemático en la Facultad de Ciencias Humanas - crédito Universidad del Atlántico

Respuesta institucional y preguntas sin resolver

Para Torres, “la respuesta institucional ahondó en mi sensación de invalidación y confirmó que en esta universidad existe un sistema que perpetúa las violencias y la discriminación contra las personas de la población diversa LGBTIQ+”.

En su carta de renuncia, el docente dejó claro su agotamiento: “No merezco tener un empleo solo para ganar dinero, donde se me limite y condiciones, y donde ser diferente sea un desgaste emocional y físico”. Su testimonio y el de otros afectados plantean la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y reparación en la universidad.

Por el momento la universidad del Atlántico no s ha pronunciado públicamente sobre la renuncia del docente ni acerca de las presuntas denuncias de acoso laboral a otros colaboradores.

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