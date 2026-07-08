Nueva barrida en el Ejército a menos de un mes de terminar el Gobierno Petro: diez altos oficiales fueron retirados del servicio activo

El Ministerio de Defensa retiró del servicio activo a 10 tenientes coroneles del Ejército Nacional mediante la Resolución 008016 del 6 de julio de 2026 - crédito @mindefensa/X

El Ministerio de Defensa retiró del servicio activo a 10 tenientes coroneles del Ejército Nacional mediante la Resolución 008016 del 6 de julio de 2026, una decisión tomada a menos de un mes de que termine el gobierno de Gustavo Petro y que alcanzó a oficiales con más de 25 años de carrera en áreas clave para la operación militar.

“Que el artículo 99 del Decreto Ley 1790 de 2000 determina que el retiro de las Fuerzas Militares es la situación en la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios”, se explica en la resolución.

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La medida afectó a mandos de unidades especializadas, sobre todo de Aviación del Ejército e Ingenieros Militares, además de integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido, la Fudra, y de la Brigada 30. Los uniformados cumplían funciones operativas, de apoyo logístico, inteligencia, planeación y comando.

La decisión fue adoptada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares a solicitud del comandante del Ejército Nacional. Hasta ahora, el Ministerio de Defensa no ha explicado las razones específicas que motivaron la salida de los oficiales.

La decisión del Ministerio de Defensa se tomó a menos de un mes del fin del gobierno de Gustavo Petro y alcanzó a oficiales con más de 25 años de carrera - crédito Ministerio de Defensa

Los oficiales llamados a calificar servicios son los tenientes coroneles Hugo Harvey Castro Aponte, Carlos Andrés Colmenares Vélez, Miguel Ángel Malagón Páez, Luis Jesús León Mayorga, Ronald Alexander Garrido Cruz, William Bedoya Moreno, Miguel Alejandro Caro Martínez, Juan Harvey Camargo Chinchilla, Manuel Dionicio Agudelo Rojas y Javier Mauricio Morales Quijano.

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“Retirar del servicio activo de las Fuerzas Militares - Ejército Nacional, en forma temporal con pase a la reserva, “por llamamiento a calificar servicios”, a los oficiales superiores que se relacionan a continuación, a partir de la comunicación del acto administrativo, así: TC. CASTRO APONTE HUGO HARVEY; TC. BEDOYA MORENO WILLIAM; TC. CARO MARTÍNEZ MIGUEL ALEJANDRO; TC. CAMARGO CHINCHILLA JUAN HARVEY; TC. COLMENARES VÉLEZ CARLOS ANDRÉS; AGUDELO ROJAS MANUEL DIONICIO; TC. LEÓN MAYORGA LUIS JESÚS; TC. GARRIDO CRUZ RONALD ALEXANDER; TC. MALAGÓN PÁEZ MIGUEL ÁNGEL; TC. MORALES QUIJANO JAVIER MAURICIO”, se lee en el documento.

Entre los retirados figura Miguel Ángel Malagón Páez, piloto de helicópteros Black Hawk que volvió a pilotar tras ocho cirugías y casi dos años y medio de rehabilitación - crédito Vertol Systems Company

Castro Aponte se desempeñaba como jefe del Departamento de Combustibles de Aviación de la Dirección de Aviación del Ejército. Colmenares Vélez era piloto de helicópteros Mi-17 con experiencia en transporte táctico y evacuación aeromédica.

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Miguel Ángel Malagón Páez era piloto de helicópteros Black Hawk especializado en misiones de rescate y apoyo aéreo. León Mayorga y Garrido Cruz hacían parte de Ingenieros Militares.

La decisión también cobijó a oficiales de la Fudra, unidad encargada de desarrollar operaciones ofensivas contra grupos armados organizados, y a miembros de la Brigada 30. En la resolución del Ministerio de Defensa se señala además que entre los retirados hay oficiales de inteligencia, pilotos de aviación con amplia trayectoria y comandantes reconocidos por sus capacidades operacionales y de liderazgo.

Entre los oficiales apartados del servicio figura Malagón Páez, recordado dentro de la institución por una misión de rescate realizada en 2014 en Belén de los Andaquíes, en Caquetá. Durante la evacuación de un soldado herido en medio de un enfrentamiento con las extintas Farc, cuando tenía el grado de capitán, recibió un disparo que destruyó parte de su brazo izquierdo.

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Tras ocho cirugías y cerca de dos años y medio de rehabilitación, regresó al servicio activo como piloto. Después asumió funciones como investigador de accidentes aéreos operacionales del Ejército Nacional.

Imagen de referencia. Los tenientes coroneles retirados cumplían funciones operativas, de apoyo logístico, inteligencia, planeación y comando dentro del Ejército Nacional - crédito Colprensa

El documento también indica que entre los militares retirados hay comandantes condecorados por acciones de valor y por el restablecimiento del orden público. La salida de estos oficiales generó atención porque involucra a uniformados con extensa trayectoria en áreas estratégicas para la operación del Ejército Nacional.

La resolución plantea además interrogantes sobre el criterio aplicado para ordenar estos retiros, en contraste con la permanencia de otros oficiales que enfrentan investigaciones disciplinarias o penales.

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También advierte dudas sobre el efecto que la salida de comandantes, oficiales de inteligencia, pilotos de aviación y planificadores de operaciones puede tener en la capacidad operacional de la Fuerza de Despliegue Rápido y en la ofensiva contra grupos armados ilegales en las zonas más críticas del país.