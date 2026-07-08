Iván Cancino explicó cómo sería la construcción de las megacárceles en Colombia, propuesta por De la Espriella: “No se violarán los derechos humanos”

El designado ministro de Justicia aseguró que en los nuevos centros carcelarios se tendrán programas de resocialización - crédito Visuales IA/Colprensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ser designado como nuevo ministro de Justicia por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella, el abogado Iván Cancino expuso cuáles serán las tareas que deberá efectuar a partir del 7 de agosto de 2026, tras la posesión presidencial.

Una de las iniciativas que adelantará en su cartera será una reforma al sistema penitenciario, en la que se contempla la construcción de diez megacárceles en el territorio colombiano, siendo una de las propuestas mencionadas por De la Espriella durante la campaña presidencial, al considerar que persisten algunos problemas como el hacinamiento, la corrupción y la violación a los derechos humanos.

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El futuro ministro, en declaraciones a Caracol Radio, sostuvo que esta iniciativa pretende mejorar las condiciones de los privados de la libertad, así como la importancia de la resocialización y reinserción de los mismos.

“El programa de megacárceles del presidente será o tratará de ser una realidad lo más pronto posible, no para meter a todo el mundo a la cárcel, sino para tratar de alivianar también esas claras circunstancias”, declaró al citado medio de comunicación.

De igual forma, el jurista mencionó que, aunque al mencionar la palabra “mega cárcel” se relaciona directamente con la política implementada en El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, considera que en Colombia tendría un enfoque diferente, atendiendo el llamado de diferentes organizaciones sociales por presuntas violaciones a los derechos humanos en los establecimientos del país centroamericano.

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“A mí no se me olvidan mis principios, ni el presidente de la República olvida los principios fundacionales y el respeto a la Constitución y a las disposiciones de la Corte Constitucional en todas las sentencias y autos frente al estado de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las cosas en el tema penitenciario (...) no van a ser cárceles que violen los derechos humanos, serán modernas con programas de resocialización”, comentó.

Al ser consultado sobre el perfil de quienes estarían en estos lugares, Cancino señaló que se hará un análisis detenido sobre cada caso en particular, pero recalcó que sería preliminarmente con los delincuentes más peligrosos del país.

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“Esos delincuentes más peligrosos tienen que tener un tratamiento diferenciado, sobre todo los que siguen delinquiendo. Pero eso no implica imponerles una violación a derechos humanos (...) las megacárceles van a solucionar un problema también de hacinamiento, a dar más dignidad, más espacio, más productivo para ciertos presos, pero obviamente que los de máxima seguridad tendrán un tratamiento que pida que delincan sin violarle ningún derecho fundamental o garantía”, detalló.

Costos de las megacárceles

En cuanto a la financiación de las nuevas estructuras carcelarias en Colombia, el abogado Iván Cancino señaló en diálogo con La FM que buscará hacerse “con el menor costo posible” y que se recurrirá a asociaciones público privadas para evitar un alto impacto fiscal.

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“El presidente (Abelardo de la Espriella) ha sido muy claro en tratar de establecer la búsqueda de muchos recursos que no impliquen el gasto de recurso público, del erario. Estamos analizando desde ya cómo se puede hacer para alguna APP para las cárceles y toda esa inversión de órganos multilaterales que no nos cueste mayor cosa a los colombianos”, explicó.

También dijo que el plan lleva meses de planeación, pero no reveló dónde estarán ubicadas “por seguridad nacional”.

A su vez, indicó que las nuevas edificaciones entrarían a reemplazar otros centros penitenciarios que, a su juicio, no cuentan con la capacidad para garantizar los derechos de los internos.

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“Hay que modernizarlas para bajar un poco los niveles de corrupción en que la vinculación entre el guardia y la persona privada de libertad no sea tanta. Eso incluye automatización, cámaras, digitalización de las medidas de prevención y seguridad dentro de las cárceles”, indicó.

Frente al tema de la resocialización, Cancino recordó que esta política ya estaría efectuándose en varios centros carcelarios del país. “En Antioquia hay algunos que ya producen uniformes, confeccionan ropa, todo lo que ha hecho Johana Bahamón con los restaurantes. Entonces vamos a aplicar mano dura a los grandes delincuentes, pero también que la resocialización sea un fin”, indicó.

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