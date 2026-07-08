Flip alerta sobre discursos que legitimarían ataques a la prensa, tras un pronunciamiento de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

El génesis del cruce de mensajes que llevó al pronunciamiento por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa fue por culpa de un mural que ordenó tapar la Alcaldía de Medellín - créditos @FLIP_org/X | @anacrisrestrepo/X | @AndresGuryRod/X | archivo Colprensa / John Paz

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó en forma vehemente los recientes pronunciamientos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y advirtió que, a través de su cuenta oficial en la red X, el mandatario habría incitado hostilidad contra la periodista Ana Cristina Restrepo, según el comunicado oficial, al invitar a la ciudadanía a “vandalizar” su vivienda como respuesta a una opinión sobre el uso de bienes públicos en la ciudad.

El pronunciamiento oficial se compartió la tarde del martes 7 de julio de 2026 vía X y a través del sitio web de la Fundación, en el que se precisó que estos hechos constituyen una desviación del debate público y desconocen los estándares internacionales de protección a la prensa.

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De acuerdo con la Flip, los hechos ocurrieron el 4 de julio, después de que Ana Cristina Restrepo, periodista de Blu Radio, planteara la posibilidad de realizar murales en el espacio público como acto de memoria. En respuesta, el alcalde Gutiérrez la cuestionó públicamente en X: “¿Estás dispuesta a ofrecer la fachada de tu casa para que cualquier persona pinte o escriba lo que quiera? ¿Quieres ser voluntaria? Estoy seguro que no”.

Esta fue la respuesta de Gutiérrez que provocó la reacción por parte de la Flip - crédito @FicoGutierrez/X

La respuesta se dio como un cruce de publicaciones, debido a que todo comienza el 4 de julio, cuando Gutiérrez compartió varias imágenes en su cuenta de X en la que varios funcionarios de la Alcaldía de Medellín taparon un mural, que el concejal Andrés ‘Gury’ Rodríguez (Centro Democrático) denunció su aparición con el mensaje “Defensiva Antifa”, aparentemente atribuido al ELN y pintado, según su versión, con presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

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El hecho derivó en el cubrimiento inmediato de la estructura por orden de la Alcaldía y en una controversia por la circulación de panfletos alusivos a la Carta de Argel, un documento que amplía el concepto de derechos humanos hacia los derechos colectivos de los “pueblos oprimidos”.

Por todo lo anterior, Gutiérrez precisó en su publicación de X “Medellín se respeta”, a lo que Restrepo le replicó: “La memoria, también”.

El mural que se pintó en un puente vehicular de Medellín fue tapado el 4 de julio de 2026 - crédito @anacrisrestrepo/X

Para la organización, este tipo de mensajes traslada un debate legítimo de interés público hacia ataques personales y desconoce la obligación constitucional de los funcionarios de garantizar un entorno seguro para la prensa.

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La Flip también expresó su preocupación por el uso de calificativos como “activismo” o “posar de víctima” para descalificar la labor periodística de Restrepo y puntualizó que el mensaje fue replicado más de 2.000 veces en la red social X, amplificando el alcance de la estigmatización.

A esto se le sumaron intervenciones de figuras públicas como David Toledo, abogado y excandidato a la Cámara de Representantes, y el concejal Rodríguez, quienes legitimaron y propagaron la invitación a vandalizar la vivienda de la periodista, sumando comentarios misóginos y reforzando patrones de violencia de género que buscan censurar voces críticas.

La Flip recordó que los funcionarios públicos tienen el deber de actuar con mesura y abstenerse de emitir juicios que puedan promover la violencia o determinar la validez de expresiones protegidas, como la artística o la opinión individual.

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La Flip compartió su comunicado la tarde del martes 7 de julio de 2026 - crédito @FLIP_org/X

La organización citó sentencias recientes de la Corte Constitucional (T-025 de 2022, T-450 de 2025, SU-432 de 2025 y T-087 de 2023), en las que se establece que las autoridades públicas no pueden ser jueces del contenido de expresiones protegidas y que el ejercicio periodístico sobre asuntos de interés público goza de una protección constitucional reforzada.

Además, la Corte ha reconocido que las mujeres periodistas enfrentan formas específicas de violencia de género, lo que refuerza la responsabilidad de las autoridades de no reproducir ni legitimar discursos estigmatizantes.

Frente a estos hechos, la FLIP hizo un llamado urgente al alcalde Federico Gutiérrez para que cese los discursos que estigmatizan a periodistas y se abstenga de realizar señalamientos que puedan convertirlos en blanco de agresiones por su ejercicio informativo.

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Así cubrieron el mural con un mensaje escrito en letras mayúsculas "Defensiva Antifa" - crédito @FicoGutierrez/X

Además, instó a figuras públicas como David Toledo a dejar de utilizar afirmaciones misóginas contra las periodistas, recordando que el desacuerdo con opiniones o investigaciones no puede derivar en hostigamiento, intimidación o violencia contra quienes informan sobre asuntos de interés público.

Ana Cristina Restrepo, además de su labor en Blu Radio, integra el Consejo Directivo de la FLIP. La organización reiteró la importancia de proteger el ejercicio libre y seguro del periodismo y exigió respeto y responsabilidad en el debate público por parte de los funcionarios y líderes políticos.

Por medio de un mensaje vía X, la misma tarde del martes, el cabildante Rodríguez se refirió a lo ocurrido, y compartió un documento que soporta una decisión judicial con la que, según “Gury”, no estarían irrespetando a las periodistas, tras compartir la misiva dirigida a las periodistas Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo.

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El concejal Rodríguez se refirió a una decisión judicial con la que aseguró que no está irrespetando a Restrepo - crédito @AndresGuryRod/X

“Entiendo su ideología política pero que eso no les nuble la realidad. En segunda instancia, el JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO confirma que jamás fuimos violentos con ninguna, y eso confirma que jamás lo seremos”, precisa la publicación del concejal antioqueño.

Al final, Rodríguez puntualizó: “No usen las herramientas jurídicas para hostigar opositores políticos, no nos ataquen sin fundamentos reales, al final, ustedes son las agresivas por las mentiras que dicen de nosotros y lo peor, es que se las creen; nadie les da el derecho de acabar con la honra de los hombres de esa manera, RESPETEN”.

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