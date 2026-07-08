Colombia

Gustavo Petro respondió las críticas de Sergio Fajardo por los problemas del empalme presidencial: “70.000 testigos no desvarían”

El mandatario saliente afirmó que su compromiso con la verdad lo llevó a descubrir cómo el crimen organizado perpetró la política nacional y aseguró que su trabajo cuenta con el respaldo de una red de vigilancia ciudadana

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Gustavo Petro le contestó a Sergio Fajardo por polémica con el empalme - crédito Luisa González/Reuters - Lina Gasca/Colprensa
Gustavo Petro le contestó a Sergio Fajardo por polémica con el empalme - crédito Luisa González/Reuters - Lina Gasca/Colprensa

La transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la próxima administración liderada por el presidente electo Abelardo de la Espriella enfrenta nuevos cuestionamientos tras la suspensión del empalme anunciada el 7 de julio de 2026 por el también abogado.

Tras lo anterior, el excandidato presidencial Sergio Fajardo señaló que “lo que está pasando con el empalme es lamentable” y consideró que la responsabilidad principal recae en el actual mandatario, Gustavo Petro.

De acuerdo con Fajardo, la situación actual podría derivar en una crisis social sin precedentes y expresó que el país se encuentra en una etapa crítica: “Si seguimos por este camino, la cuerda se va a reventar mucho antes de lo que imaginábamos”.

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Fajardo insistió en que la transición ordenada de poderes resulta vital para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad, y subrayó que el mandatario saliente Gustavo Petro debe asumir un rol ejemplar en este momento.

Sergio Fajardo cuestionó la ruptura del proceso de transición entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito @sergio_fajardo/X

El excandidato tanbién criticó las recientes declaraciones de Petro, a quien atribuyó un discurso errático, y advirtió que la deslegitimación de los resultados electorales solo amplifica el clima de confrontación.

“La principal responsabilidad es del presidente Gustavo Petro. Es él quien gobierna. Sus declaraciones erráticas, el desconocimiento de los resultados electorales, el afirmar que el presidente es Iván Cepeda, son declaraciones que le abren peligrosamente el camino a la violencia”, sostuvo Fajardo.

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas desde su red social de X, aludiendo a la gravedad del momento político. “¡Ay! Sergio, ¿hasta ahora se dio cuenta? Era una lucha entre la democracia y el fascismo como la hay en el mundo”, manifestó el mandatario.

Petro denunció que un supuesto fraude electoral favoreció al “narcoparamilitarismo” y planteó que la prioridad del nuevo gobierno debe ser evitar la violencia, aunque sin ceder ante lo que él describe como estructuras criminales enquistadas en el Estado. “Nuestra misión ahora es evitar la violencia pero sin arrodillarse al narcoparamilitarismo”, afirmó.

Mensaje de Gustavo Petro a Sergio Fajardo tras crítica sobre discurso - crédito @petrogustavo/X
Mensaje de Gustavo Petro a Sergio Fajardo tras crítica sobre discurso - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado le recordó a Fajardo la creación de la iniciativa denominada Alianza por la Vida, con el objetivo de agrupar a quienes rechacen cualquier intento de instaurar un régimen autoritario.

El mandatario aseguró que este espacio busca incluir a sectores diversos que no aceptan la imposición de lo que denomina “fascismo” en la vida pública de Colombia.

La réplica de Fajardo no se hizo esperar. El exalcalde de Medellín exigió a Petro que reconozca la derrota electoral y asuma la oposición a partir del 7 de agosto, fecha de inicio del nuevo gobierno.

“Por una vez, recapacite. Perdieron las elecciones, acepte la derrota, respete la democracia. A partir del 7 de agosto puede hacer oposición. Es su derecho. No acabe con Colombia”, expresó Fajardo, quien insistió en que suspender el empalme constituye un error estratégico que podría desembocar en una explosión social inédita.

Sergio Fajardo le respondió a Petro que está "desvariando" al no reconocer la derrota electoral de la izquierda - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo le respondió a Petro que está "desvariando" al no reconocer la derrota electoral de la izquierda - crédito @sergio_fajardo/X

Petro, a su turno, profundizó en el relato de su trayectoria política y defendió su postura frente a las acusaciones de desvarío o contradicciones. El presidente aseguró que su trabajo se ha basado en la investigación rigurosa de las relaciones entre el poder político y el crimen organizado en Colombia.

“La verdad prevalece en el tiempo, la mentira se esfuma, y después viene el guayabo por lo que ya es irreversible. La verdad ha sido mi guía de trabajo intelectual, por eso descubrí en 10 años de trabajo profundo de investigación parlamentaria, como lo hizo Bobby Kennedy (exfiscal de los Estados Unidos), las relaciones de la mafia de la cocaína con el poder político concreto de las familias políticas dueñas de votos en las regiones y como penetró el poder nacional, cooptándolo en lo que llamé el poder mafioso que domina a Colombia”, afirmó.

El mandatario recordó episodios judiciales recientes, haciendo referencia a casos de corrupción y a la influencia del narcotráfico en la política nacional.

“Me dijo ‘payaso’ un senador de Sucre que fue el primero en caer preso por una Corte Suprema de Justicia de verdad independiente y no cooptada”, relató Petro.

Gustavo Petro defendió su trayectoria y denunció la infiltración mafiosa en el poder - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro defendió su trayectoria y denunció la infiltración mafiosa en el poder - crédito @petrogustavo/X

Según su testimonio, la independencia judicial se vio amenazada por el denominado “cartel de la toga”, en el que participaron altos funcionarios y políticos investigados por vínculos con organizaciones criminales.

Frente a quienes dudan de su narrativa, Petro defendió la legitimidad de su trabajo y la de sus aliados. Aseguró que, en su calidad de “parresiasta”, término filosófico que remite al coraje de decir la verdad, según Michel Foucault, ha buscado siempre revelar realidades ocultas.

“Soy un parresiasta y sé porque leí el libro de Michel Foucault que transcribe la vida de Sócrates como parresiasta y que se llama ‘el coraje de la Verdad’”, explicó Petro, quien además destacó la labor de los testigos digitales en el escrutinio electoral. “Así que 70.000 testigos no desvarían, aciertan y buscan la verdad”, apuntó.

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