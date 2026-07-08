Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella planea crear un supuesto gobierno paramilitar: insistió en la desobediencia civil

El excandidato presidencial y ahora líder de la oposición Iván Cepeda advirtió en la mañana del miércoles 8 de julio que el nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendría planeado fortalecer un gobierno con el apoyo paramilitar.
En medio de una rueda de prensa, Cepeda aseguró que su iniciativa de crear los “bloques de defensa para la seguridad ciudadana” daría paso a revivir a grupos no regulados, pero que tendrían el supuesto apoyo del Estado para cometer delitos disfrazados de seguridad.
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