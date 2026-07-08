Colombia

Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella planea crear un supuesto gobierno paramilitar: insistió en la desobediencia civil

El excandidato presidencial expresó que el nuevo presidente electo estaría fortaleciendo la creación de grupos de seguridad paralelos, sin ningún vínculo con el Gobierno, lo que daría paso a nuevas violaciones de derechos humanos

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créditos Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Iván Cepeda aseguró que seguirá adelante con su 'desobediencia civil' frente al gobierno de Abelardo de la Espriella - créditos Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El excandidato presidencial y ahora líder de la oposición Iván Cepeda advirtió en la mañana del miércoles 8 de julio que el nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendría planeado fortalecer un gobierno con el apoyo paramilitar.

En medio de una rueda de prensa, Cepeda aseguró que su iniciativa de crear los “bloques de defensa para la seguridad ciudadana” daría paso a revivir a grupos no regulados, pero que tendrían el supuesto apoyo del Estado para cometer delitos disfrazados de seguridad.

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