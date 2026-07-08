Colombia

Omar Bula Escobar fue elegido como canciller en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Un verdadero nunca”

El mandatario electo subrayó la trayectoria de Bula Escobar y destacó su experiencia en escenarios de conflicto y misiones humanitarias como un valor clave para la Cancillería

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El presidente electo Abelardo de la Espriella anuncia una etapa inédita en la política exterior con el liderazgo de Omar Bula Escobar - crédito Colprensa - Prensa Abelardo de la Espriella
El presidente electo Abelardo de la Espriella anuncia una etapa inédita en la política exterior con el liderazgo de Omar Bula Escobar - crédito Colprensa - Prensa Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó este miércoles 8 de julio de 2026 desde Cúcuta, Norte de Santander, la designación de Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en el proceso de lo que describió como una etapa inédita para la diplomacia nacional.

De la Espriella aseguró que el país “volverá a hablar con autoridad, respeto y liderazgo ante el mundo” bajo la dirección del nuevo canciller.

El mandatario electo también resaltó la trayectoria de Bula Escobar, a quien calificó como “un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional”, con experiencia en contextos de conflicto, misiones humanitarias y representación en numerosos continentes.

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En sus palabras, el futuro ministro es “un verdadero NUNCA”, expresión con la que subrayó la singularidad del perfil elegido para liderar la Cancillería.

De la Espriella afirmó que la gestión de Bula Escobar estará marcada por el conocimiento, la disciplina y una visión estratégica, cualidades que considera esenciales para “reconstruir y administrar una Cancillería como nunca antes se había visto”.

El presidente electo, además, encomendó al nuevo ministro la misión de “profesionalizar el servicio exterior y defender, con firmeza y pragmatismo, los intereses de Colombia en el escenario internacional”.

El anuncio enfatizó la intención de reposicionar a Colombia en el concierto global y devolverle un rol protagónico.

“Es momento de que Colombia recupere el lugar que le corresponde entre las naciones y vuelva a liderar con dignidad, seriedad y resultados”, expresó De la Espriella.

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El mensaje concluyó con un llamado a fortalecer la diplomacia y el compromiso con el país: “¡Firme con la diplomacia! ¡Firme por la Patria!”.

Noticia en desarrollo...

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