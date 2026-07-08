Colombia

Petro respondió al llamado de Abelardo de la Espriella a los militares para no acatar órdenes del Gobierno que vulneren la Constitución: “¿Quién dijo?"

El presidente saliente sostuvo que no ha dado ninguna indicación a las Fuerzas Armadas que vaya en contra de la ley colombiana

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De la Espriella pidió que los militares no sigan órdenes que vayan contra la Constitución - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia
De la Espriella pidió que los militares no sigan órdenes que vayan contra la Constitución - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella pidió el 7 de julio de 2026 a las Fuerzas Militares de Colombia rechazar cualquier orden del mandatario saliente Gustavo Petro que contradiga la Constitución Política de 1991. El mensaje lo difundió en una alocución a través de sus redes sociales.

El pronunciamiento llegó después de que Petro se negara a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que De la Espriella se impuso y dejó en segundo lugar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En su intervención, el presidente electo reclamó a los miembros de las Fuerzas Armadas mantener la lealtad a la Carta Magna: “Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”.

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El líder del movimiento político Defensores de la Patria también llamó a la comunidad internacional a permanecer “atenta y vigilante” ante lo que describió como “un golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda”.

El presidente saliente sostuvo que no ha dado ninguna indicación a las Fuerzas Armadas que vaya en contra de la ley colombiana - crédito @petrogustavo/X
El presidente saliente sostuvo que no ha dado ninguna indicación a las Fuerzas Armadas que vaya en contra de la ley colombiana - crédito @petrogustavo/X

En respuesta, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales con el fin de desmentir cualquier llamado a irrespetar la Constitución Política.

A la par, aprovechó para lanzar pullas a varios de sus detractores, en particular al expresidente Álvaro Uribe Vélez, recordando las más de 6.000 muertes por los mal llamados falsos positivos. Y se expresó contra la represión a la protesta social durante el periodo de Iván Duque, que dejó a decenas de jóvenes heridos.

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“Y quién dijo que yo di órdenes en contrario a la constitución. Ir contra de la constitución es generar ordenes como.matar 6.402 jóvenes o hacer un Esmad para matar 60 jóvenes por.protestar o permitir que las mafias roben tierras y después legalizarlas en notarias (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Petro y sus denuncias sobre presunto fraude electoral

Petro sostuvo que hubo una presunta intervención extranjera en las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press
Petro sostuvo que hubo una presunta intervención extranjera en las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press

El presidente Petro afirmó que las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que Abelardo de la Espriella se consagró como ganador, no son legítimas.

“El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra cosntitución. El presidente de Colombia acepta de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda (sic)”.

Y agregó: “A mí me eligieron con formularios E14 que eran inmodificables desde que eran subidos al públivo gracias a algoritmos de seguridad. Lo que hicieron en estás elecciones fue quitar todos los algoritmos de seguridad para que pudieran ser modificados después de subirlos (sic)”, explicó, insistiendo en que en los formularios utilizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron alterados.

En su teoría, “la unidad civil de testigos digitales que llegó a ser de 70.000 ciudadanos y ciudadanas colombianas, muchos expertos de alto nivel, logró detectar cómo los formularios E14 eran modificados después de ser subidos”, dijo en sus redes sociales.

Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X

Incluso, Petro señaló que el software actual está más expuesto a ciberataques, puesto que sus defensas no son controladas por la Nación, sino por empresas extranjeras.

“Así que el actual sistema electoral es incluso diferente al que el consejo de estado encontró en el 2014 y que en sentencia ordenó cambiar el software por vulnerable, hoy es más vulnerable que nunca, su ciberdefensa está en manos de software de empresas de EEUU e Israel, controlables, por sus propias leyes, por sus gobiernos (sic)”, señaló.

En otro mensaje, el saliente mandatario de Colombia dedicó unas palabras a su sucesor en la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, que anunció la suspensión del proceso de empalme.

Petro, en sus plataformas digitales, afirmó que el proceso de empalme de gobierno seguirá de manera pública hasta el 6 de agosto a las 24 horas, aun si el equipo entrante no participa, y vinculó esa decisión con una denuncia mayor: sostuvo que quienes llegan al poder “no ganaron las elecciones” y que el país enfrenta “la inminencia del fascismo”.

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