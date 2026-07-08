Petro cuestionó presunto acuerdo entre De la Espriella y las generadoras eléctricas para mantener las tarifas de energía: “Fórmula torcida”

Petro habló sobre el reto energético del país en medio de las críticas a Abelardo de la Espriella por presunto fraude electoral - crédito Reuters/Presidencia/Prensa Abelardo de la Espriella

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) expresó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que desconoce la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales.

Para el organismo gremial, estas afirmaciones constituyen una postura antidemocrática que debilita la confianza en las instituciones y desconoce el marco constitucional y electoral que durante décadas ha garantizado procesos transparentes y legítimos para los colombianos.

“Cuestionar públicamente los resultados de una elección sin presentar evidencia verificable no constituye una denuncia responsable. Por el contrario, genera incertidumbre, siembra dudas sobre la voluntad popular, profundiza la polarización y afecta la estabilidad institucional, un activo indispensable para preservar la confianza ciudadana, la inversión y el desarrollo económico”, expresó el gremio.

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La Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, expresó preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que desconoce la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales - crédito Andeg

Tras este pronunciamiento, el presidente de la República, Gustavo Petro, puso en duda que el abogado Abelardo de la Espriella, presidente electo, y las empresas generadoras eléctricas busquen mantener el esquema vigente de cobro de la luz y advirtió que, si se frena el cambio regulatorio que su Gobierno impulsó, “eso significaría una estafa a toda la sociedad colombiana y a su economía”.

Petro vinculó esa discusión con una eventual estrategia para impedir la entrada en vigor del nuevo esquema y preguntó de manera directa por un posible acuerdo: “Hay acaso algún acuerdo entre Abelardo y las generadoras eléctricas de agua, para mantener la torcida fórmula actual que hace que la tarifa se determine por el alto costo del gas y entonces derogarán el decreto que establece una justicia energética para el pueblo y la economía?”.

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El jefe de Estado sostuvo que es fundamental que el próximo gobierno trabaje para que los colombianos accedan al servicio de energía de forma económica - crédito @petrogustavo/X

A la par, reclamó una definición pública de las generadoras sobre la regla aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg): “Que me digan las empresas generadoras si van a respetar la fórmula tarifaria que aprobó la CREG en mi gobierno, y que por acción del comisionado Velandia, transformado en abelardista, solo comienza a regir a partir del año entrante”.

El mandatario saliente también sostuvo que el impacto alcanza a hogares y al aparato productivo, y lo planteó como una disputa directa por el precio final que paga el usuario: “El asunto es fundamental para las familias colombianas y la empresas productivas”.

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Según Petro, el problema central es el mecanismo que, en la práctica, amarra el precio de la electricidad a una referencia más cara. “La fórmula actual liga la tarifa independientemente de los costos de generación de las empresas, a la más costosa que es el gas”, afirmó.

En su explicación, el presidente contrapuso la matriz de generación del país con el parámetro que termina dominando la tarifa: “La mayor parte de nuestra energía sale del agua y aumenta la del sol, y son diez veces menos costosas que el gas”. A partir de esa diferencia, sostuvo que el cobro al nivel del gas dispara ganancias para las empresas: “Por tanto al vender la energía a costo del gas se ganan una fortuna extraordinaria, una renta mayúscula de todos los hogares de Colombia y de la producción nacional”.

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Petro afirmó que las tarifas actuales benefician a las generadoras y perjudican a los usuarios - crédito Europa Press

El gobernante de los colombianos insistió en que el resultado es un desajuste entre el costo de producir y lo que se cobra al usuario. “Tenemos energía barata que se vende muy cara. Una estafa al pueblo”.

En la misma línea, llamó a poner atención sobre la posibilidad de que se tumbe la norma que, según su mensaje, debe aplicarse en el futuro: “Atención debe poner al pueblo para ver si derogan el decreto de la CREG que regirá en 2027, porque si lo hacen continuará la estafa”.

Petro cerró con un llamado a los usuarios a organizarse frente a las tarifas: “Ojo usuarios de la energía eléctrica, mucho ojo y organización nacional para pelear por el derecho a la energía que se debe pagar de acuerdo a los costos de su generación como ordena la constitución”.

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