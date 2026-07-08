Colombia

Nuevo ministro de Comercio habló de las obras turísticas en Barranquilla que pretende hacer por más de $300.000 millones: esto dijo

Mauricio Gómez Amín aseguró que su primera medida será un proyecto que conecte el Malecón, Mallorquín y Puerto Mocho con el Tajamar Occidental

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El proyecto turístico busca conectar el Malecón, Mallorquín y Puerto Mocho mediante la construcción del Tajamar Occidental - crédito Senado
El proyecto turístico busca conectar el Malecón, Mallorquín y Puerto Mocho mediante la construcción del Tajamar Occidental - crédito Senado

El designado ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, nombrado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, anticipó una inversión superior a 300.000 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura turística de Barranquilla.

El anuncio lo realizó en una entrevista radial, donde detalló que la obra principal será la construcción del Tajamar Occidental, cerrando así el circuito del Malecón, Mallorquín y Puerto Mocho.

Gómez Amín precisó que la iniciativa se ejecutará en alianza con la Alcaldía Distrital de Barranquilla. “Vamos a ampliar el circuito turístico en Barranquilla con una obra de más de 300.000 millones de pesos que cerrará el circuito del Malecón, de Mallorquín, de Puerto Mocho, construyendo el Tajamar Occidental”, aseguró en el diálogo con 6AM W.

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La administración entrante apuesta por un enfoque integral en el desarrollo turístico, no solo promocionando a Colombia como destino, sino también dotando a las regiones de una infraestructura robusta.

Malecón de Barranquilla
Mauricio Gómez Amín anunció que impulsará obras turísticas por más de 300.000 millones de pesos en Barranquilla si asume como ministro de Comercio del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Alcaldía de Barranquilla

El designado ministro recalcó: “No nos vamos a quedar solamente en promocionar a Colombia como destino turístico, vamos a potenciarla con una infraestructura de verdad”.

La seguridad también figura entre las prioridades del próximo Gobierno. Una de las principales propuestas del presidente electo, Abelardo de la Espriella, consiste en recuperar el control territorial a través de la acción coordinada con la fuerza pública.

Gómez Amín lo expuso así: “Colombia, a partir del 7 de agosto, será un país seguro para el turismo. Debemos enviar ese mensaje al mundo, no solo en turismo, sino para emprendedores y empresarios”.

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A partir del 7 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella asumirá con la premisa de transformar la experiencia de visitantes y empresarios en Colombia, garantizando condiciones de seguridad y nuevas inversiones en infraestructura. Este proyecto en Barranquilla representa una de las primeras acciones concretas, articuladas entre el gobierno central y la administración local, para posicionar a la ciudad como un epicentro turístico.

- crédito @mauriciogomezco/Instagram
Gómez Amín aseguró que el plan de infraestructura turística se ejecutará en alianza con la Alcaldía Distrital de Barranquilla - crédito @mauriciogomezco/Instagram

Gómez Amín adelantó que, junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, realizarán una misión oficial a Washington. El objetivo será tratar el tema de los aranceles y sostener reuniones con la Banca Mundial.

La próxima administración busca generar confianza entre inversionistas y mercados internacionales, apostando por una política exterior activa. El viaje a Estados Unidos se perfila como la primera intervención internacional del equipo económico del nuevo gobierno, con el propósito de abrir canales de diálogo sobre comercio y financiamiento.

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