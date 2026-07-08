Valerie Lafaurie, ella será la consejera presidencial para las Regiones en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Valerie Lafaurie será la consejera presidencial para las Regiones de Abelardo de la Espriella - crédito ID Digital School/Prensa Abelardo de la Espriella

El mandatario electo Abelardo de la Espriella continúa dando pistas de lo que será su gobierno y quiénes serán los responsables de acompañarlo en el próximo cuatrienio (2026-20230).

En el cargo de Consejera Presidencial para las Regiones, el líder del movimiento Defensores por la Patria designó a Valeria Lafarie, cuya responsabilidad es ser un enlace entre el Ejecutivo y el territorio colombiano. Lafaurie cuenta con experiencia a nivel empresarial, puesto que fue jefe de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Nitrofert, empresa de fertilizantes.

De acuerdo con el ganador de las elecciones presidenciales, entre los retos que tendrá Lafaurie destaca la presencia estatal en varios territorios con presencia de grupos armados.

PUBLICIDAD

“La agenda regional está orientada a recuperar el control efectivo del territorio, con especial atención en Norte de Santander, el Catatumbo y en las zonas golpeadas por la violencia y el abandono institucional”

Y agregó: “Se revisarán las decisiones necesarias para enfrentar el avance de los grupos armados ilegales, restablecer la presencia del Estado y devolverles la seguridad a las comunidades afectadas por años de desgobierno”.

En el ámbito académico, la barranquillera es abogada de la Universidad Javeriana y especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado de Colombia.

Andrés Forero felicitó a Valerie Laufarie por su nuevo cargo en el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @AForeroM/X

Tras confirmarse la designación de la barranquillera, el senador electo por el Centro Democrático Andrés Forero utilizó sus redes sociales para felicitar a Lafaurie, ademas de calificar su trabajo de ser honesto.

PUBLICIDAD

“¡Felicitaciones a @valaf0909 por su designación como Consejera Presidencial para las Regiones de @ABDELAESPRIELLA! Valerie es una mujer honesta y trabajadora y estoy seguro que la va a sacar del estadio. Le deseo todos los éxitos”, escribió en su cuenta de X.

Así va el gabinete de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella completó otras seis designaciones para su gabinete y elevó a 11 el número de ministros confirmados que asumirán el 7 de agosto, una definición que perfila el arranque de su gobierno en carteras como Educación, Transporte, Justicia, Comercio, Vivienda y Deporte.

Entre los nuevos nombramientos destaca Viviane Morales en el Ministerio de Educación. La exfiscal general y exsenadora fue embajadora de Colombia en Francia entre el 1 de noviembre de 2018 y el 24 de mayo de 2021, durante el gobierno de Iván Duque.

PUBLICIDAD

Morales es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de París II. Su carrera pública comenzó en 1988 como secretaria general y asesora del Ministerio de Desarrollo, y después fue representante a la Cámara entre 1991 y 1998 y senadora entre 1998 y 2002.

También fue conjuez de la Corte Constitucional, viceministra de Desarrollo Económico y profesora de derecho público y constitucional en las universidades del Rosario, Nacional y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En 2018 aspiró a la Presidencia por el Partido Somos Región, pero renunció meses después a esa candidatura.

PUBLICIDAD

Elsa Noguera irá a Transporte e Iván Cancino asumirá Justicia

Elsa Noguera irá al Ministerio de Transporte por su experiencia a nivel regional -crédito @elsanoguera/Instagram

Elsa Noguera fue designada ministra de Transporte tras una carrera en cargos ejecutivos nacionales y regionales. Fue alcaldesa de Barranquilla entre 2012 y 2015, ministra de Vivienda entre 2016 y 2017 y gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023.

La nueva ministra es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad del Norte. En 2010 fue fórmula vicepresidencial del candidato Germán Vargas Lleras y en 2012 se convirtió en la primera alcaldesa de Barranquilla elegida por voto popular.

Su trayectoria también incluye cargos técnicos y administrativos: fue analista financiera de Fundesarrollo entre 2002 y 2006, directora de la fiduciaria La Previsora Barranquilla en 2007, tesorera departamental de la Gobernación del Atlántico y secretaria de Hacienda de Barranquilla en 2008.

PUBLICIDAD

Iván Cancino, designado para el área, dijo que seguirá la política criminal del presidente electo e incluirá acercar el sistema a zonas rurales, fortalecer conciliación, articular con las cortes y ajustar el enfoque de seguridad - crédito Cristian Bayona/Colprensa / DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

En el Ministerio de Justicia estará Iván Cancino, abogado penalista y exfiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Es egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho y Nuevas Tecnologías, además de una maestría en Ciencias Penales.

Cancino también fundó y dirige la firma Iván Cancino Abogados, especializada en derecho penal, disciplinario y responsabilidad fiscal. En esa cartera, el mayor tiempo de permanencia en los últimos 15 años correspondió a Néstor Osuna, con 23 meses entre agosto de 2022 y julio de 2024, seguido por Wilson Ruiz con 22 meses entre octubre de 2020 y agosto de 2022.

PUBLICIDAD

Cancillería será liderada por Omar Bula Escobar

Omar Bula Escobar asumirá la Cancillería con plan de transformación y visión global - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella también confirmó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores que tiene dos décadas en la diplomacia internacional y una carrera reconocida en organismos multilaterales, el nuevo canciller busca reposicionar al país en el escenario global y transformar el funcionamiento de la Cancillería.

Bula Escobar ha trabajado en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. Su historial laboral incluye la administración de ayuda humanitaria en zonas de conflicto, acciones orientadas a combatir hambrunas y la coordinación de respuestas ante crisis sanitarias y políticas.

Comercio, Vivienda y Deporte quedan en manos de aliados políticos del nuevo gobierno

Mauricio Gómez Amín llegará al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - crédito @mauriciogomezco/Instagram

Mauricio Gómez Amín llegará al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El abogado de la Universidad del Norte fue jefe de debate de la campaña de De La Espriella y tiene trayectoria en el Congreso de la República: fue representante a la Cámara por Atlántico desde 2014 y senador del Partido Liberal desde 2018.

PUBLICIDAD

También es especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte y cursó estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad en la Universidad del Rosario. Inició su carrera como edil de la localidad Norte de Barranquilla entre 2004 y 2007, fue concejal de esa ciudad en dos periodos y pasó del partido Oxígeno Verde al liberalismo en 2007.

Su llegada implica la salida de Diana Marcela Morales, en el cargo desde junio de 2025. El ministro de Comercio que más tiempo permaneció desde 2010 fue el hoy vicepresidente electo José Manuel Restrepo, con 33 meses entre agosto de 2018 y mayo de 2021.

PUBLICIDAD

El exalcalde Jaime Andrés Beltrán fue uno de los políticos locales que respalda la campaña del abogado Abelardo de la Espriella - crédito @soyjaimeandres/Instagram

El Ministerio de Vivienda será encabezado por Jaime Andrés Beltrán, elegido alcalde de Bucaramanga en 2023 y gerente nacional de Regiones en la campaña presidencial del mandatario electo. Es comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde también cursó una especialización en Dirección de Empresas, y más tarde obtuvo una maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública.

Beltrán reemplazará a Helga Rivas, en el cargo desde julio de 2024. En esa cartera, el mayor tiempo de permanencia desde 2010 fue el de Jonathan Malagón, hoy presidente de Asobancaria, con 44 meses entre agosto de 2018 y marzo de 2022, mientras que el periodo más corto fue el de Jaime Pumarejo, con dos meses durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos.

En Deporte fue nombrada Juliana Gutiérrez, exaspirante al Senado en las elecciones legislativas de marzo por el movimiento Creemos. Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, es administradora de empresas, tiene una maestría en administración de riesgos y experiencia en trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia.

Los primeros confirmados incluyen Interior, Hacienda, Ambiente y Defensa

Mnistro del Interior de Abelardo de la Espriella será Rodrigo Lara - crédito Colprensa

La lista de los primeros nombres anunciados incluye a Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior. Excongresista y abogado, participó en la campaña del próximo jefe de Estado y es hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en la década de 1980 por su lucha contra el narcotráfico.

Lara sustituirá a Armando Benedetti, quien ocupaba el ministerio desde marzo de 2025 como una de las figuras del gobierno de Gustavo Petro para el trámite de proyectos en el Congreso. En esa cartera, Sabas Pretelt de la Vega y Juan Fernando Cristo figuran entre quienes más tiempo estuvieron, con 33 meses cada uno; Cristo además volvió al ministerio por otros 13 meses durante la administración Petro.

Miguel Gómez asumirá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - crédito Colprensa

El economista Miguel Gómez asumirá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Expresidente de Fasecolda, es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, hermano del excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y nieto del expresidente Laureano Gómez.

Se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de París con énfasis en Política Económica y Social. Fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex, embajador de Colombia en Francia, representante a la Cámara y presidente ejecutivo de Asocolflores, de AmCham Colombia y de Fasecolda, además de autor de Política Económica para Empresarios.

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

En Ambiente fue confirmado Fabio Arjona Hincapié, investigador y director de Conservación Internacional Colombia. Biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue vicepresidente de Conservación Internacional desde 2013 y ya lideraba el proceso de empalme del sector ambiental en nombre del gobierno entrante.

Su hoja de vida incluye los cargos de viceministro de Medio Ambiente, director ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, director del Plan de Acción Forestal para Colombia, gerente gremial del Proyecto Urrá y consultor del Banco Mundial en América Latina y el Caribe. Reemplazará a la ministra encargada Irene Vélez en una cartera por la que han pasado 16 jefes en las últimas dos décadas; el de mayor duración fue Juan Mayr Maldonado, con 49 meses entre agosto de 1998 y agosto de 2002.