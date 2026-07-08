Este es el perfil de Omar Bula Escobar, elegido como nuevo canciller por el gobierno de Abelardo de la Espriella

Diplomático global, escritor y profesor: el perfil de Omar Bula Escobar al frente de la Cancillería - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El anuncio de Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores designado por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella marca un giro estratégico en la política exterior de Colombia.

Con dos décadas en la diplomacia internacional y una carrera reconocida en organismos multilaterales, el nuevo canciller busca reposicionar al país en el escenario global y transformar el funcionamiento de la Cancillería.

Bula Escobar, ciudadano colombiano, ha trabajado en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. Su trayectoria incluye la administración de ayuda humanitaria en zonas de conflicto, acciones orientadas a combatir hambrunas y la coordinación de respuestas ante crisis sanitarias y políticas.

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“El servicio diplomático deberá contar con personas expertas, con trayectoria, que hablen otros idiomas y que tengan una mirada global”, afirmó el ministro designado. Habla inglés, francés y portugués, además de español, y nunca ha sido parte de la administración pública nacional ni de la maquinaria política tradicional.

Omar Bula Escobar asumirá la Cancillería con plan de transformación y visión global - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Durante sus 20 años como diplomático en las Naciones Unidas, desempeñó funciones directivas en el Programa Mundial de Alimentos (PMA/ONU), gestionando operaciones en África, Oriente Medio y América Latina.

Ejerció cargos como director y representante residente en Senegal, subdirector regional en Panamá, director de programa en Irak, coordinador regional en Egipto y jefe de emergencias en Sudán. Su experiencia lo llevó a coordinar políticas de programas para África desde Roma, y a ocupar el puesto de consultor sénior en gestión y políticas en Etiopía.

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En el ámbito académico, Bula Escobar es licenciado en Administración de Empresas por la European Business School y realizó estudios en Ciencias Económicas en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Posee un MBA por Aden Business School/EUNCET Business School, una especialización en Gestión Empresarial Estratégica por The George Washington University y formación ejecutiva en Harvard y la Universidad de Harvard Kennedy School. También ha sido profesor universitario y conferencista internacional, lo que refuerza su perfil integral para liderar la política exterior colombiana.

El ministro electo ha recibido reconocimiento internacional al figurar entre los 100 geopolíticos más influyentes del mundo. En su visión, la transformación de la Cancillería pasa por la profesionalización, la eficiencia y el pragmatismo, así como por el impulso a la ciberdiplomacia y el fortalecimiento de intereses nacionales en contextos globales.

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“La Cancillería debe cambiar su perfil y ser una entidad esencialmente pragmática y eficiente, con personal profesionalizado y unas relaciones exteriores basadas en el comercio, la ciberdiplomacia y la integración regional”, sostuvo Bula Escobar.

Para el nuevo ministro, la diplomacia requiere “reducir el personal, no solo para disminuir costos de funcionamiento, sino para hacerlo más eficiente, con funcionarios capacitados de acuerdo con nuestras necesidades”.

Propone abandonar el “parroquialismo” en la política exterior y avanzar hacia un enfoque técnico y profesional, donde el conocimiento de idiomas y el manejo de relaciones globales sean requisitos indispensables.

Omar Bula Escobar asumirá como canciller en el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @omarbula/X

Uno de los principales retos es el reposicionamiento de Colombia como aliado estratégico de Estados Unidos en la región y como líder en el hemisferio sur.

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Bula Escobar expresó que “en un mundo global, las relaciones entre países deben basarse en el interés superior de nuestra nación”. Su llegada coincide con el objetivo presidencial de convertir a Colombia en ejemplo de servicio exterior en América Latina.

La era que se abre en la Cancillería, denominada también por el ministro como “la Era del Tigre”, apunta a una reingeniería institucional que priorice la tecnología, la eficiencia y el sentido humano.

Según Bula Escobar nunca ha recibido un peso del Estado colombiano, lo que le otorga independencia y una visión fresca para asumir el liderazgo diplomático. “Hoy más que nunca, firme con la diplomacia y firme por la Patria”, resume como eje de lo que será sugestión.

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La designación de Omar Bula Escobar representa la apuesta del gobierno entrante por una política exterior moderna, profesional y conectada con los desafíos globales, en la que Colombia aspira a recuperar protagonismo internacional y a fortalecer su presencia en los grandes debates multilaterales.