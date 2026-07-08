Colombia

Receta fácil y económica para hacer pollo en salsa de tamarindo

Esta preparación resalta el sabor de esta proteína a través del toque ácido del tamarindo

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Pollo en salsa humeante con cebolla y cebollín en un plato azul. Brócoli, coliflor, tomate y cebolla en el plato. Al fondo, tamarindos y tazón con salsa.
Con este plato se puede hacer una almuerzo completo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo en salsa de tamarindo es un platillo de origen fusión que combina esta proteína con una preparación agridulce. Su componente principal, el fruto del tamarindo, es originario de África tropical (regiones como Sudán), pero su uso en recetas de pollo se desarrolló principalmente a través de la cocina asiática y de las cocinas caribeña y latinoamericana

En Colombia, el tamarindo es protagonista en bebidas, dulces y algunas salsas, especialmente en la costa Caribe. Allí, la mezcla entre dulce y salado es parte de la identidad gastronómica. Por eso, el pollo en salsa de tamarindo es un guiño al Caribe, pero fácil de replicar en cualquier cocina nacional.

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Esta preparación se puede acompañar con arroz blanco o arroz con coco y verduras salteadas (brócoli, zanahoria y pimientos). Para un toque crujiente, puedes espolvorear semillas de sésamo y maní por encima.

Concentrado de tamarindo con cuchara, pimiento rojo en tiras, cebolla picada, cuatro pechugas de pollo, cebollines, especias, vinagre, mostaza.
El truco está en dorar bien el pollo antes de añadirle la salda - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pollo en salsa de tamarindo

El pollo en salsa de tamarindo consiste en piezas de pollo doradas, bañadas en una salsa espesa y brillante, con el equilibrio justo entre el dulzor del tamarindo y el toque ácido. La técnica principal es el sellado del pollo y la reducción de la salsa, que concentra los sabores.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  1. 4 presas de pollo (muslos o pechugas, según gusto)
  2. 1 cucharadita de sal
  3. 1/2 cucharadita de pimienta negra
  4. 1 diente de ajo picado
  5. 1 cebolla cabezona pequeña, picada en cuadros
  6. 1/2 pimentón rojo, en tiras
  7. 1 taza de pulpa de tamarindo (puede ser concentrado)
  8. 3 cucharadas de azúcar morena o panela rallada
  9. 1 cucharada de salsa de soya
  10. 1 cucharada de vinagre blanco
  11. 1 cucharadita de mostaza
  12. 2 cucharadas de aceite vegetal
  13. 1 taza de agua
  14. 1 ramita de cilantro o cebollín para decorar (opcional)
Primer plano de una salsa de color marrón intenso hirviendo en una olla de metal sobre un quemador de estufa, con vapor visible.
Es importante mezclar bien la salda para evitar que se pegue - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pollo en salsa de tamarindo, paso a paso

  1. Sazona el pollo con la sal, la pimienta y el ajo. Deja reposar 5 minutos.
  2. Calienta el aceite en una paila o sartén grande a fuego medio-alto.
  3. Dora el pollo por ambos lados. No lo muevas demasiado para lograr una corteza dorada. Retira y reserva.
  4. En la misma paila, sofríe la cebolla y el pimentón hasta que estén suaves (aprox. 4 minutos).
  5. Agrega la pulpa de tamarindo, azúcar morena (o panela), salsa de soya, vinagre, mostaza y agua. Revuelve bien para integrar los sabores.
  6. Deja hervir la salsa a fuego medio hasta que comience a espesar (8 minutos). Revuelve ocasionalmente para evitar que se pegue.
  7. Regresa el pollo a la paila, cubre con la salsa y tapa. Cocina a fuego bajo por 20 minutos, dándole vuelta a mitad del tiempo.
  8. Destapa y sube el fuego durante 5 minutos. Esto ayuda a que la salsa se reduzca y quede bien brillante y pegajosa.
  9. Rectifica sal, apaga y decora con cilantro o cebollín picado antes de servir.
Sartén de hierro fundido con piezas de pollo doradas cubiertas de salsa marrón, decoradas con hojas de cilantro y rodajas de chile rojo.
Esta porción rinde para 4 personas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos clave:

  • Sella bien el pollo para que retenga sus jugos.
  • No dejes de mover la salsa en la reducción final para evitar que se queme.
  • Si la salsa queda muy ácida, ajusta con más azúcar o panela.
  • Usa pulpa de tamarindo natural para un sabor más auténtico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 260 kcal
  • Proteína: 22 g
  • Grasa: 10 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el pollo en salsa de tamarindo hasta 3 días en la nevera en un recipiente hermético. También puedes congelar porciones hasta 2 meses.

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