Lina María Garrido arremetió contra Petro y aseguró que podría ser extraditado: “Irá con un deshonroso traje naranja”

La congresista Lina María Garrido aseguró que el presidente Gustavo Petro estaría siendo delatado por quiene integraron su Gobierno - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Cesar Carrion/Flickr/Presidencia

La congresista Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, se refirió a la finalización de la administración del presidente Gustavo Petro, que será sucedido por el mandatario electo Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026.

La legisladora afirmó que el jefe de Estado está perdiendo a las personas que lo acompañaron en su gestión y que varias de ellas están dando un paso al costado ahora que su Gobierno está próximo a concluir. De acuerdo con la representante a la Cámara, los funcionarios tendrían conocimiento sobre presuntas irregularidades que se habrían presentado durante la administración Petro y, por eso, estarían buscando la manera de llegar a acuerdos con las autoridades que lleguen a investigar los hechos.

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“Comienza a quedarse solo @petrogustavo. La soledad, sin poder, lo terminará de destruir. Sus alfiles se retiran, pues ya saben lo que va a suceder y ya comienzan a delatarlo, buscando negociar con la #Justicia”, aseveró Garrido en una publicación en su cuenta de X.

La congresista Lina María Garrido asegró que el presidente Gustavo Petro podría afrontar un proceso penal en Estados Unidos - crédito @linamariagarri1/X

Asimismo, de manera indirecta, la congresista advirtió que el presidente Petro podría ser investigado por las autoridades de Estados Unidos y extraditado a ese país para que responda por presuntos actos ilícitos. “El hombre que apuñaló a la Patria estará de regreso a #NuevaYork; esta vez no llevará gafas oscuras ni megáfono: irá con un deshonroso traje naranja”, aclaró.

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El caso de Jorge Iván Cuervo: el ministro que criticó decisiones del Gobierno Petro

Entre los funcionarios que en el último tramo de su Gobierno han dado a conocer su punto de vista sobre algunos errores que se cometieron en la administración está Jorge Iván Cuervo, que fungió como ministro de Justicia y del Derecho.

Cuervo aseguró que hubo muchas fallas en la política de Paz Total del Gobierno, algunas de ellas aplicadas a las negociaciones de paz que se adelantaron con las disidencias de las Farc. “No fue correcto darles estatus de negociación política a las disidencias de las Farc”, detalló ante los medios de comunicación.

En consecuencia, el mandatario solicitó su renuncia. Esa decisión generó críticas en el país político colombiano, que lo tildó de autoritario. Una de las personas que se pronunció al respecto es el exsenador y exprecandidato presidencial David Luna.

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David Luna expresó su preocupación por las razones que motivaron el relevo de Jorge Iván Cuervo - crédito @lunadavid/X

“@petrogustavo saca de su gabinete al único ministro que se atrevió a decirle que la desobediencia civil no es una política de Estado, sino una renuncia al Estado de derecho. La lección que deja este gobierno es que la lealtad al proyecto político pesa más que la lealtad a la Constitución, y eso explica buena parte de lo que le ha pasado a Colombia en estos años”, escribió Luna en X.

Petro responde a advertencia sobre una posible investigación y extradición

El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que el jefe de Estado actual tiene que ser investigado por presuntos actos ilícitos y que, de ser necesario, aprobaría su extradición. En un video publicado en sus redes sociales el 6 de julio, dijo que, probablemente, el mandatario temería por su situación jurídica.

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El presidente electo señaló al mandatario saliente de estar involucrado en hechos ilícitos y afirmó que “todo en él es falsedad y marrulla” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Como lo dije en campaña, vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las dos primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror”, señaló.

Sin embargo, en una publicación en X, el presidente saliente aclaró que Abelardo de la Espriella no es competente para determinar si es responsable penalmente o no de cualquier delito. Recordó que el mandatario electo no es un juez de la República y que, por ende, no puede decidir tampoco sobre su libertad.

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El presidente Gustavo Petro rechazó postura de Abelardo de la Espriella de buscar que sea investigado - crédito @petrogustavo/X

“Que me toquen un pelo y se encontrarán con las y los jaguares en Colombia y en el mundo. En el marco de la ley el señor Abelardo no puede apresarme porque no he cometido un solo delito. Abelardo no es juez, demuestra ser dictador al asumir la posición de los jueces”, indicó.