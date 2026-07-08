Jhon Lucumí explicó la razón de su salida del partido con la Selección Colombia: “Se nos escapó otra vez”

Jhon Lucumí fue titular en los cinco partidos de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia se retiró del estadio BC Place de Vancouver con caras largas y mucha tristeza por la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de perder en tanda de penales contra Suiza por 4-3, después del empate sin goles en los 120 minutos del compromiso en octavos.

Jhon Lucumí explicó su condición física tras el encuentro en Canadá, ya que no llegó a la serie desde los doce pasos porque sintió una dolencia y fue reemplazado por Yerry Mina en los minutos previos al pitazo final y el inicio de los cobros, en los que Dávinson Sánchez y Juan Camilo “Cucho” Hernández fallaron.

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Más allá de eso, el defensor central destacó el rendimiento del combinado nacional a lo largo del Mundial 2026, el apoyo de sus compañeros y el trabajo del cuerpo técnico desde el primer encuentro hasta el final, además de que espera que el proceso continúe tal como se venía manejando.

¿Qué pasó con Jhon Lucumí?

El defensor central disputó los cinco partidos de la Tricolor en la Copa del Mundo, todos en condición de titular y demostró que tiene condiciones para convertirse en figura del combinado nacional por los próximos años, más allá del fracaso en el certamen en territorio norteamericano.

En charla con la prensa, en zona mixta, Jhon Lucumí afirmó que no sufrió ninguna lesión tras el duelo frente a Suiza, pues el cuerpo médico lo atendió y fue necesario que lo sacaran de la cancha, dándole el espacio a Yerry Mina para mantener el cero en la portería nacional.

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Jhon Lucumí con cara de decepción por la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

Según el central, la situación no pasó del desgaste producto de los 120 minutos contra los suizos en el BC Place, pues el rival lo presionó en todo momento y también atacó para buscar el gol para Colombia, prueba de ello fue el cabezazo que pegó en el palo superior del arquero Gregor Kobel.

“Estoy bien, creo que era calambre y cansancio, pero estoy bien”, fueron las palabras de Jhon Lucumí, al que se le vio tranquilo y caminando con normalidad por la zona mixta, antes de subirse al bus que trasladó al combinado nacional hacia su hotel en Vancouver.

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Jhon Lucumí reventó un balón en el palo superior contra Suiza, en el empate sin goles en 120 minutos - crédito Lee Smith/REUTERS

El central ahora volverá a Italia para resolver su situación con el Bologna, debido a que existe el rumor de una oferta de la Juventus para comprarlo de cara a la próxima temporada, pero dependerá del precio para que su club acceda a la oferta y deje partir a uno de sus hombres con experiencia.

“A los colombianos nunca nos ha tocado nada fácil”

De otro lado, el defensor central también destacó el trabajo del combinado nacional: “Somos conscientes de ello, estamos tristes, pero, por lo que demostramos, cómo crecimos, es difícil decirlo, se nos escapó otra vez, pero espero que sirva para lograr cosas importantes”.

“Siempre queremos ganar, pero se pierde más de lo que se gana y es más duro cuando hay procesos que merecen más, pero somos conscientes de que esto debe continuar, debemos seguir mejorando. No perdemos acá, se vio una selección que aspiró a mucho más”, añadió.

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Jhon Lucumí espero seguir con la selección Colombia para los próximos partidos en el proceso a 2030 - crédito Lee Smith/REUTERS

Lucumí también mencionó lo que faltó para vencer a Suiza: “Concretar y ser más eficaces porque el grupo en defensa fue sólido, pero nos faltó a todos los que tuvimos opciones. De pronto habríamos pasado y quedaba en segundo plano, pero si entramos en el juego, valoramos lo que hicimos partido a partido, ninguno fue superior a nosotros e hicimos buenas presentaciones”.

Más allá de eso, Lucumí también destacó que la Tricolor continuará con su camino actual para ser protagonista en el futuro: “A los colombianos nunca nos ha tocado nada fácil y cuando llegue el momento de recibir ese premio, va a ser una emoción enorme. Es lo que queda, los compañeros, el día a día y queríamos el objetivo de llegar al último día. Si no ganamos hoy, hicimos algo mal, pero debemos rescatar lo hecho todos estos años para que nuestra selección sea vista como una selección grande e importante”.

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