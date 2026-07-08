Cali celebra 490 años: esta es la agenda cultural gratuita y experiencias de viaje para el segundo semestre de 2026

El aniversario incluye muralismo, plantas ornamentales, actividades ambientales, cine, ballet, salud y orquídeas para llevar la conmemoración a distintos territorios con un enfoque inclusivo, artístico y comunitario - crédito Colprensa

Cali celebra en 2026 su aniversario número 490 de fundación con una agenda cultural sin precedentes que se extenderá en todo julio, y que continuará hasta diciembre con espectáculos y encuentros propios de la capital del Valle del Cauca.

Bajo el lema “Oiga, Mire, Vea”, la alcaldía ha programado más de 40 actividades gratuitas, artísticas y comunitarias para honrar la historia, diversidad y transformación de la capital vallecaucana. Durante seis meses, conciertos, festivales, intervenciones urbanas, eventos deportivos y exposiciones convertirán a la ciudad en epicentro de orgullo, reconciliación y participación ciudadana.

El alcalde Alejandro Éder invitó a vivir esta conmemoración con sentido de pertenencia y reconciliación, destacando el carácter inclusivo de la programación, pensada para todos los públicos y territorios del Distrito. “La invitación a todos los caleños es que celebremos con altura este mes, que estemos orgullosos de nuestra ciudad y que demos ese ejemplo de que Cali es una ciudad unida y reconciliada”, precisó el mandatario distrital.

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Julio abrió la conmemoración de los 490 años de Cali con conciertos, muralismo, alumbrado ornamental, jornadas ambientales y la carrera de 4.9 kilómetros del 25 de julio - crédito Alcaldía de Cali

Julio: arranque festivo y embellecimiento urbano

La agenda comenzó en julio con actos protocolarios, conciertos y jornadas de muralismo, alumbrado ornamental y la entrega simbólica de 490 plantas ornamentales para promover una Cali más verde. Se desarrollan actividades ambientales en estaciones del MIO, recorridos turísticos en bus, ediciones especiales de la Ciclovida, adopción de mascotas y eventos descentralizados en comunas y corregimientos.

Las actividades que se estarán llevando a cabo son:

11 de julio | Recorrido guiado con avistamiento de aves | Libre

11 de julio | Conciertos: Encuentro Pazcivico - Salsero | Libre

11 de julio | Recorridos: Recorrido Bus Turístico | Libre

12 de julio | Deporte: Carrera Mi Cali Bella 4,9k | Libre

15 de julio | Arte: Muralismo Parque Las Orquídeas | Libre

16 de julio | Arte: Muralismo Barrio Poblado II | Libre

17 de julio | Gastronomía: Mercando Campesino | Libre

18 de julio | Recorridos: Yawa Mundialista | Libre

18 de julio | Recorridos: Recorrido Bus Turístico | Libre

19 de julio | Deporte: Jornada de embellecimiento Calle 11 entre carreras 5 y 10 | Libre

20 de julio – 24 de julio | Comunidad: Rayuela de la Caleñidad | Libre

20 de julio – 24 de julio | Ambiental: Mensajes de Educación Ambiental en todas las estaciones del MIO | Libre

21 de julio | Arte: Muralismo Pichindé | Libre

21 de julio – 25 de julio | Ambiental: Entrega de 490 plantas ornamentales | Libre

23 de julio | Comunidad: Jornadas de trabajo comunitario | Libre

23 de julio | Arte: Muralismo Petecuy | Libre

23 de julio | Comunidad: Cali, nuestra historia compartida (Bingo - Fiesta) | Libre

24 de julio | Comunidad: Cali Viejito | Libre

24 de julio | Conciertos: Agua e’ Lulo Salsero | Libre

24 de julio – 1 de agosto | Recorridos: Show tecnológico | Libre

25 de julio | Deporte: Partido Influencers | Libre

25 de julio – 26 de julio | Deporte: Revolution Triatlón | Libre

25 de julio – 30 de julio | Comunidad: C.A.L.I | Libre

25 de jul – 26 de julio | Deporte: Baile Deportivo | Libre

25 de jul | Arte: Presentaciones artísticas | Libre

25 de jul | Recorridos: Recorrido Bus Turístico | Libre

25 de jul | Recorridos: Caminando ando San Antonio | Libre

26 de jul | Deporte: Festival de la familia | Libre

29 de jul | Arte: Muralismo Colectivo “Cali se Construye con Todos” | Libre

30 de jul | Recorridos: Museo vivo a cielo abierto | Libre

La Alcaldía de Cali programó más de 40 actividades artísticas, comunitarias, deportivas y culturales para resaltar la historia, la diversidad y la transformación de la ciudad - crédito Alcaldía de Cali

El 25 de julio, día de la fundación de Santiago de Cali, la ciudad se viste de fiesta con eventos centrales, música en vivo y la carrera de 4.9 kilómetros, un homenaje a la resistencia y dinamismo caleño.

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La agenda cultural del segundo semestre iniciará con todo en agosto

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (9 al 17 de agosto) cumple 30 años y espera romper récords de asistencia, con más de 36.000 turistas y la presencia de la Cumbre Afrodiaspórica Mundial, un encuentro inédito de comunidades afrodescendientes de varios países. Este certamen consolida a Cali como capital de la cultura afroamericana y escenario de diálogo y memoria ancestral.

El Festival de la Salud “Cali se cuida” (30 de agosto) lleva servicios de salud, orientación en salud mental y actividades de prevención y autocuidado a todos los territorios, fortaleciendo el bienestar colectivo y la inclusión en la atención.

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El Festival Petronio Álvarez celebra 30 años en agosto y proyecta a Cali como capital de la cultura afroamericana con turistas y la Cumbre Afrodiaspórica Mundial - crédito @PetronioCO/X

Septiembre: danza, patrimonio y salsa global

El Festival Internacional de Ballet FInba (6 al 12 de septiembre) convoca a compañías nacionales e internacionales, llenando de arte los escenarios emblemáticos de Cali. Le sigue la Semana del Patrimonio (21 al 26 de septiembre), un espacio para el reconocimiento de la riqueza patrimonial a través de recorridos, talleres y muestras culturales.

Del 24 al 27 de septiembre, Cali se convierte en la capital mundial de la salsa con el Festival Mundial de Salsa y la Gran Cumbre Mundial de la Salsa 2026. Este evento reunirá a exponentes de la salsa afrocaribeña y latinoamericana, integrando la ciudad a la Ruta Americana de la Salsa y consolidando este género como motor social, cultural y económico.

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Septiembre reunirá en Cali al Festival Internacional de Ballet FINBA, la Semana del Patrimonio y el Festival Mundial de Salsa junto con la Gran Cumbre Mundial de la Salsa 2026 - crédito Alcaldía de Cali

Octubre y noviembre: arte, cine, naturaleza y juventud

La Bienal Internacional de Artes Gráficas (29 de septiembre al 19 de octubre) posiciona a Cali como referente global en gráfica urbana, artes mediales y diseño contemporáneo. El Sucursal Fest (10 y 11 de octubre) ofrece un escenario alternativo para jóvenes creadores, con expresiones artísticas innovadoras y experimentales.

El Festival Internacional de Cine de Cali (23 de octubre al 3 de noviembre) proyecta el talento cinematográfico local y nacional, abriendo espacios a obras experimentales y comunitarias. Por primera vez, la ciudad será sede de los Premios Macondo (1 de noviembre), que destacan lo mejor del cine colombiano.

La Bienal Internacional de Artes Gráficas, el Festival Internacional de Cine de Cali, los Premios Macondo y Cali Orquídeas marcarán la agenda cultural entre octubre y noviembre - crédito Alcaldía de Cali

En noviembre, la ciudad acoge el evento internacional Cali Orquídeas (6 al 8 de noviembre), una exposición de la Asociación Vallecaucana de Orquideología que reúne a expertos y coleccionistas en el Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez.

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Diciembre: luces, fiesta y tradición

El alumbrado navideño (7 al 31 de diciembre) ilumina la ciudad con más de 130 millones de luces LED y 4.000 figuras decorativas en el Bulevar del Río, el barrio Obrero y zonas rurales, en una apuesta por la inclusión y el turismo festivo.

Diciembre cerrará los 490 años de Cali con el alumbrado navideño de más de 130 millones de luces LED y con la Feria de Cali, que busca superar los 110.000 visitantes - crédito Colprensa.

El cierre de la agenda llega con la tradicional Feria de Cali (25 al 30 de diciembre), que en su edición número 68 espera superar los 110.000 visitantes del año anterior y mantener a la ciudad como referente nacional en economía cultural y turismo, gracias a la sinergia entre música, danza, emprendimiento y alegría caleña.