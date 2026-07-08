Colombia

Cali celebra 490 años: esta es la agenda cultural gratuita y experiencias de viaje para el segundo semestre de 2026

La alcaldía programó más de 40 actividades artísticas, comunitarias, deportivas y culturales para resaltar la historia, la diversidad y la transformación de la ciudad

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El aniversario incluye muralismo, plantas ornamentales, actividades ambientales, cine, ballet, salud y orquídeas para llevar la conmemoración a distintos territorios con un enfoque inclusivo, artístico y comunitario - crédito Colprensa
El aniversario incluye muralismo, plantas ornamentales, actividades ambientales, cine, ballet, salud y orquídeas para llevar la conmemoración a distintos territorios con un enfoque inclusivo, artístico y comunitario - crédito Colprensa

Cali celebra en 2026 su aniversario número 490 de fundación con una agenda cultural sin precedentes que se extenderá en todo julio, y que continuará hasta diciembre con espectáculos y encuentros propios de la capital del Valle del Cauca.

Bajo el lema “Oiga, Mire, Vea”, la alcaldía ha programado más de 40 actividades gratuitas, artísticas y comunitarias para honrar la historia, diversidad y transformación de la capital vallecaucana. Durante seis meses, conciertos, festivales, intervenciones urbanas, eventos deportivos y exposiciones convertirán a la ciudad en epicentro de orgullo, reconciliación y participación ciudadana.

El alcalde Alejandro Éder invitó a vivir esta conmemoración con sentido de pertenencia y reconciliación, destacando el carácter inclusivo de la programación, pensada para todos los públicos y territorios del Distrito. “La invitación a todos los caleños es que celebremos con altura este mes, que estemos orgullosos de nuestra ciudad y que demos ese ejemplo de que Cali es una ciudad unida y reconciliada”, precisó el mandatario distrital.

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Julio abrió la conmemoración de los 490 años de Cali con conciertos, muralismo, alumbrado ornamental, jornadas ambientales y la carrera de 4.9 kilómetros del 25 de julio - crédito Alcaldía de Cali
Julio abrió la conmemoración de los 490 años de Cali con conciertos, muralismo, alumbrado ornamental, jornadas ambientales y la carrera de 4.9 kilómetros del 25 de julio - crédito Alcaldía de Cali

Julio: arranque festivo y embellecimiento urbano

La agenda comenzó en julio con actos protocolarios, conciertos y jornadas de muralismo, alumbrado ornamental y la entrega simbólica de 490 plantas ornamentales para promover una Cali más verde. Se desarrollan actividades ambientales en estaciones del MIO, recorridos turísticos en bus, ediciones especiales de la Ciclovida, adopción de mascotas y eventos descentralizados en comunas y corregimientos.

Las actividades que se estarán llevando a cabo son:

  • 11 de julio | Recorrido guiado con avistamiento de aves | Libre
  • 11 de julio | Conciertos: Encuentro Pazcivico - Salsero | Libre
  • 11 de julio | Recorridos: Recorrido Bus Turístico | Libre
  • 12 de julio | Deporte: Carrera Mi Cali Bella 4,9k | Libre
  • 15 de julio | Arte: Muralismo Parque Las Orquídeas | Libre
  • 16 de julio | Arte: Muralismo Barrio Poblado II | Libre
  • 17 de julio | Gastronomía: Mercando Campesino | Libre
  • 18 de julio | Recorridos: Yawa Mundialista | Libre
  • 18 de julio | Recorridos: Recorrido Bus Turístico | Libre
  • 19 de julio | Deporte: Jornada de embellecimiento Calle 11 entre carreras 5 y 10 | Libre
  • 20 de julio – 24 de julio | Comunidad: Rayuela de la Caleñidad | Libre
  • 20 de julio – 24 de julio | Ambiental: Mensajes de Educación Ambiental en todas las estaciones del MIO | Libre
  • 21 de julio | Arte: Muralismo Pichindé | Libre
  • 21 de julio – 25 de julio | Ambiental: Entrega de 490 plantas ornamentales | Libre
  • 23 de julio | Comunidad: Jornadas de trabajo comunitario | Libre
  • 23 de julio | Arte: Muralismo Petecuy | Libre
  • 23 de julio | Comunidad: Cali, nuestra historia compartida (Bingo - Fiesta) | Libre
  • 24 de julio | Comunidad: Cali Viejito | Libre
  • 24 de julio | Conciertos: Agua e’ Lulo Salsero | Libre
  • 24 de julio – 1 de agosto | Recorridos: Show tecnológico | Libre
  • 25 de julio | Deporte: Partido Influencers | Libre
  • 25 de julio – 26 de julio | Deporte: Revolution Triatlón | Libre
  • 25 de julio – 30 de julio | Comunidad: C.A.L.I | Libre
  • 25 de jul – 26 de julio | Deporte: Baile Deportivo | Libre
  • 25 de jul | Arte: Presentaciones artísticas | Libre
  • 25 de jul | Recorridos: Recorrido Bus Turístico | Libre
  • 25 de jul | Recorridos: Caminando ando San Antonio | Libre
  • 26 de jul | Deporte: Festival de la familia | Libre
  • 29 de jul | Arte: Muralismo Colectivo “Cali se Construye con Todos” | Libre
  • 30 de jul | Recorridos: Museo vivo a cielo abierto | Libre
La Alcaldía de Cali programó más de 40 actividades artísticas, comunitarias, deportivas y culturales para resaltar la historia, la diversidad y la transformación de la ciudad - crédito Alcaldía de Cali
La Alcaldía de Cali programó más de 40 actividades artísticas, comunitarias, deportivas y culturales para resaltar la historia, la diversidad y la transformación de la ciudad - crédito Alcaldía de Cali

El 25 de julio, día de la fundación de Santiago de Cali, la ciudad se viste de fiesta con eventos centrales, música en vivo y la carrera de 4.9 kilómetros, un homenaje a la resistencia y dinamismo caleño.

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La agenda cultural del segundo semestre iniciará con todo en agosto

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (9 al 17 de agosto) cumple 30 años y espera romper récords de asistencia, con más de 36.000 turistas y la presencia de la Cumbre Afrodiaspórica Mundial, un encuentro inédito de comunidades afrodescendientes de varios países. Este certamen consolida a Cali como capital de la cultura afroamericana y escenario de diálogo y memoria ancestral.

El Festival de la Salud “Cali se cuida” (30 de agosto) lleva servicios de salud, orientación en salud mental y actividades de prevención y autocuidado a todos los territorios, fortaleciendo el bienestar colectivo y la inclusión en la atención.

El Festival Petronio Álvarez celebra 30 años en agosto y proyecta a Cali como capital de la cultura afroamericana con turistas y la Cumbre Afrodiaspórica Mundial - crédito @PetronioCO/X
El Festival Petronio Álvarez celebra 30 años en agosto y proyecta a Cali como capital de la cultura afroamericana con turistas y la Cumbre Afrodiaspórica Mundial - crédito @PetronioCO/X

Septiembre: danza, patrimonio y salsa global

El Festival Internacional de Ballet FInba (6 al 12 de septiembre) convoca a compañías nacionales e internacionales, llenando de arte los escenarios emblemáticos de Cali. Le sigue la Semana del Patrimonio (21 al 26 de septiembre), un espacio para el reconocimiento de la riqueza patrimonial a través de recorridos, talleres y muestras culturales.

Del 24 al 27 de septiembre, Cali se convierte en la capital mundial de la salsa con el Festival Mundial de Salsa y la Gran Cumbre Mundial de la Salsa 2026. Este evento reunirá a exponentes de la salsa afrocaribeña y latinoamericana, integrando la ciudad a la Ruta Americana de la Salsa y consolidando este género como motor social, cultural y económico.

Salsa Cali-Colombia
Septiembre reunirá en Cali al Festival Internacional de Ballet FINBA, la Semana del Patrimonio y el Festival Mundial de Salsa junto con la Gran Cumbre Mundial de la Salsa 2026 - crédito Alcaldía de Cali

Octubre y noviembre: arte, cine, naturaleza y juventud

La Bienal Internacional de Artes Gráficas (29 de septiembre al 19 de octubre) posiciona a Cali como referente global en gráfica urbana, artes mediales y diseño contemporáneo. El Sucursal Fest (10 y 11 de octubre) ofrece un escenario alternativo para jóvenes creadores, con expresiones artísticas innovadoras y experimentales.

El Festival Internacional de Cine de Cali (23 de octubre al 3 de noviembre) proyecta el talento cinematográfico local y nacional, abriendo espacios a obras experimentales y comunitarias. Por primera vez, la ciudad será sede de los Premios Macondo (1 de noviembre), que destacan lo mejor del cine colombiano.

La inauguración oficial será el viernes 23 de mayo a las 5:00 p.m. en el emblemático Bulevar del Río, un acto simbólico donde Cali entera está invitada a reencontrarse con el arte y la memoria viva de su teatro - crédito Alcaldía de Cali
La Bienal Internacional de Artes Gráficas, el Festival Internacional de Cine de Cali, los Premios Macondo y Cali Orquídeas marcarán la agenda cultural entre octubre y noviembre - crédito Alcaldía de Cali

En noviembre, la ciudad acoge el evento internacional Cali Orquídeas (6 al 8 de noviembre), una exposición de la Asociación Vallecaucana de Orquideología que reúne a expertos y coleccionistas en el Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez.

Diciembre: luces, fiesta y tradición

El alumbrado navideño (7 al 31 de diciembre) ilumina la ciudad con más de 130 millones de luces LED y 4.000 figuras decorativas en el Bulevar del Río, el barrio Obrero y zonas rurales, en una apuesta por la inclusión y el turismo festivo.

Diciembre cerrará los 490 años de Cali con el alumbrado navideño de más de 130 millones de luces LED y con la Feria de Cali, que busca superar los 110.000 visitantes - crédito Colprensa.
Diciembre cerrará los 490 años de Cali con el alumbrado navideño de más de 130 millones de luces LED y con la Feria de Cali, que busca superar los 110.000 visitantes - crédito Colprensa.

El cierre de la agenda llega con la tradicional Feria de Cali (25 al 30 de diciembre), que en su edición número 68 espera superar los 110.000 visitantes del año anterior y mantener a la ciudad como referente nacional en economía cultural y turismo, gracias a la sinergia entre música, danza, emprendimiento y alegría caleña.

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