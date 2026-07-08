Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras el Mundial 2026: arranca un nuevo proceso

La Selección Colombia viene de quedar eliminado en la Copa del Mundo, luego de cinco partidos en el torneo - crédito Lee Smith/REUTERS

La Selección Colombia viajará en los próximos días a Bogotá tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, al ser eliminada en octavos de final contra Suiza en serie de penales por 4-3, y no conseguir el objetivo de llegar a cuartos de final e igualar la campaña de Brasil 2014.

El combinado nacional tiene lista la fecha para su próximo partido tras el Mundial, con el que dará inicio al proyecto para clasificar a la edición de 2030 a realizarse en España, Marruecos y Portugal, con partidos especiales en Argentina, Uruguay y Paraguay por la celebración del centenario del certamen.

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Por el momento, no se sabe si Néstor Lorenzo continuará en el combinado nacional, dependerá del técnico y la Federación Colombiana de Fútbol tras el análisis de lo ocurrido con el proceso a 2026, el cual arrancó en 2022 y dejó al equipo en un alto nivel internacional.

El próximo partido de Colombia

La Tricolor, por ahora, se quedará en Vancouver y después preparará el regreso a territorio colombiano, donde los jugadores tomarán unos días de descanso y después partirán a sus clubes para arrancar la pretemporada, aunque algunos de ellos cambiarán de institución.

La Selección Colombia volverá a jugar a finales de septiembre, cuando se abra la fecha FIFA para amistosos de los conjuntos nacionales alrededor del mundo y servirá como ventana para ver a futbolistas nuevos en esas escuadras y aquellos que no tuvieron oportunidad en el Mundial.

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Septiembre de 2026 será el mes para el regreso de la Selección Colombia tras el Mundial 2026 - crédito FIFA

Según la página oficial de la FIFA, entre el 21 de septiembre y 6 de octubre se abre el espacio para los compromisos preparatorios, con un máximo de cuatro encuentros para cada uno, aunque lo normal entre los seleccionados son dos partidos en esos días para medir a sus plantillas.

Por el momento, Colombia no ha confirmado sus rivales para esos amistosos, pues la FCF primero quiere definir al cuerpo técnico y después analizar rivales para dar inicio a ese proyecto para la Copa Mundial de la FIFA 2030, además de que será preparatorio para la Copa América 2028.

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La Selección Colombia ahora le apostará a volver a la Copa del Mundo en 2030 para superar los octavos de final - crédito Albert Gea/REUTERS

Sumado a eso, no se sabe cómo será el formato de las eliminatorias, pues se debe decidir la cantidad de participantes porque la Conmebol propuso que pase de 48 a 64 conjuntos, lo que implicaría que casi todos los miembros de Sudamérica avancen de manera automática.

“Sabíamos que sería un partido muy cerrado”

Néstor Lorenzo explicó que la eliminación de Colombia ante Suiza en los penales se definió por la falta de gol tras un partido que, a su juicio, su equipo mereció ganar en los 90 minutos y que se fue cerrando a medida que ambos conjuntos perdieron energía.

En la rueda de prensa posterior a la eliminación, Lorenzo sostuvo que a Colombia le faltó convertir: “Hacer gol, sabíamos que sería un partido muy cerrado, muy parejo, creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos, el juego se fue alargando, los equipos perdieron energía, esto llevó a los penales que fue donde perdimos”.

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El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo lamenta la falta de gol de Colombia tras caer ante Suiza en los penaltis - crédito BOB FRID/EFE

El seleccionador explicó que la salida de Arias respondió a una preocupación física y a una búsqueda táctica. Dijo que el cuerpo técnico temía que, en alguna acción tardía, el equipo pudiera quedarse con un jugador menos: “También la energía, creíamos que Campaz podía dar eso, cambiamos de sistema, jugamos con dos en el medio, con ‘Juanfer’ flotando en el medio con un 4-2-3-1, pensamos en las bandas y los preocuparlos a ellos, Campaz lo tuvo pero lamentablemente no se dio”.

Lorenzo reconoció que la falta de eficacia ofensiva fue un problema repetido. Señaló que el equipo produjo situaciones, pero que no convertir termina costando en partidos de esta exigencia: “Lo de la falta de gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos, me acuerdo los partidos previos a la última fecha de la Eliminatoria en donde nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos con falta de gol, con llegada pero no entraba, a mí me interesa que el equipo juegue bien, hoy tuvimos 17 remates al arco o intentos como le dicen, esto es mucho y no convertir se paga”.

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