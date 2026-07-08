Colombia

Usuarios exigen respuestas por caída de sistemas de Colpensiones a pocos días de vencer la Oportunidad de Traslado: “No funciona”

En la entidad confirmaron contingencias tecnológicas durante un lapso de dos días por “un proceso planificado de fortalecimiento tecnológico”

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Exigen respuestas por caídas de plataforma de Colpensiones - crédito oscarivanpalaciot/Instagram

A menos de diez días de que finalice el plazo para acogerse a la Oportunidad de Traslado entre regímenes pensionales, ciudadanos han reportado dificultades para completar trámites en Colpensiones debido a fallas en el sistema.

Los testimonios coinciden con el periodo final para que los afiliados realicen el cambio entre el régimen público y los fondos privados, mecanismo habilitado por la reforma pensional y vigente hasta el jueves, 16 de julio de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial de Asofondos, “la ventana de oportunidad, mecanismo que habilitó la reforma pensional y que opera hace casi dos años, estará vigente hasta esa fecha. Más de 153 mil trabajadores han efectuado su traslado al 15 de junio”.

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Para acceder a este beneficio, las mujeres deben tener más de 47 años y al menos 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres deben contar con más de 52 años y 900 semanas o más. Según la explicación de Asofondos, el proceso exige realizar la Doble Asesoría, un procedimiento gratuito y sin intermediarios, que permite comparar la proyección pensional en ambos regímenes antes de tomar una decisión.

No obstante, las demoras en los trámites afectan procesos como afiliaciones, traslados entre regímenes, corrección de historia laboral y atención de quejas y reclamos prioritarios.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos hace un llamado a acceder a la ventana de traslado dentro de las fechas establecidas - crédito Asofondos

Las quejas de algunos usuarios

Usuarios como Oliden Riaño Acelas, funcionario público de Bucaramanga, Santander, demuestran las dificultades del proceso.

De acuerdo con el testimonio conocido por El Tiempo, el ciudadano tuvo que acudir en repetidas ocasiones a los puntos de atención de Colpensiones sin lograr completar sus diligencias debido a la persistencia de fallas en el sistema.

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“He ido a Colpensiones el lunes de la semana pasada y me dijeron que estaban sin sistema”, señaló Riaño. Tras varias visitas, la situación no se ha normalizado y la única alternativa que le ofrecieron fue un número de contacto para verificar posteriormente la reactivación del servicio.

“No estoy en un trámite de pensión, porque ya tengo resolución de pensión y mi propósito es allegar la resolución de retiro para incluir en nómina (...) Ayer me dieron un número para que me comunicara para saber si ya se había normalizado. Me comuniqué y me dijeron que llamara el viernes”, relató.

A través de su perfil de Instagram, el abogado especializado en pensiones Óscar Iván Palacio Tamayo expresó preocupación por la indisponibilidad de las plataformas digitales de Colpensiones en la recta final del plazo para la Oportunidad de Traslado.

Colpensiones SIN SISTEMA a días del plazo. Exijo RESPUESTAS por caída de plataformas, Esto es gravísimo, porque hay un plazo perentorio para el cálculo actuarial, en el sentido de que usted conserve la transición el 16 de julio a las 12 de la noche. Algo está pasando. Es un dato que deben tener en cuenta aproximadamente un millón de personas que deben tomar la decisión que más les convenga (sic)”, afirmó Palacio Tamayo.

Qué dice Colpensiones sobre caída de plataformas

La información oficial suministrada por Colpensiones se limita al comunicado divulgado el viernes 3 de julio de 2026, en el que se informó que adelanta una migración de infraestructura tecnológica hacia otro centro de datos.

Según explicaron desde la entidad, la migración fue suspendida temporalmente —del 3 al 5 de julio— para garantizar la continuidad de la atención y normalizar la prestación de los servicios, y sería retomada bajo protocolos técnicos definidos para este tipo de intervenciones.

Del 3 al 5 de julio, Colpensiones llevó a cabo un proceso planificado de fortalecimiento tecnológico - crédito Colpensiones

Hasta el momento, Colpensiones no ha emitido un pronunciamiento específico sobre las dificultades reportadas por los usuarios durante los días posteriores a la fecha estimada.

Por su parte, desde el gremio de fondos privados se resaltó la importancia de aprovechar la ventana de traslado, especialmente para quienes están a menos de diez años de pensionarse y cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas.

Ojo, quedan pocos días para quienes cumplan con los requisitos mencionados y estén considerando un traslado pensional. Es importante que los interesados revisen los requisitos y tomen la Doble Asesoría para decidir, de forma informada, si les conviene un posible traslado”, explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Estas son las maneras para hacer el traslado a Colpensiones - crédito Colpensiones

Según cifras de Asofondos, desde que se habilitó el mecanismo se han registrado más de 272.000 solicitudes de Doble Asesoría y se han concretado 153.392 traslados entre Colpensiones y los fondos privados (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) o en sentido contrario, con corte al 15 de junio de 2026.

El trámite puede hacerse en línea a través de la página web de la administradora o presencialmente, y no requiere intermediarios ni pagos.

Las autoridades recomendaron a los trabajadores interesados consultar la página www.dobleasesoria.com para verificar si cumplen los requisitos y realizar el proceso de manera informada antes del 16 de julio.

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