De la Espriella pidió ayuda internacional porque Petro y Cepeda desconocen su victoria en las elecciones: “Que cese cualquier intento de golpe de Estado”

Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 21 de junio de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

El mandatario electo Abelardo de la Espriella pidió a la comunidad internacional que acompañe y observe la transición de mando en Colombia, tras denunciar que el presidente saliente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda desconocieron su victoria electoral y buscan impedir su llegada al poder el 7 de agosto de 2026.

El equipo del líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que Petro y Cepeda intentarían “alterar el orden constitucional”, desconocer la credencial presidencial expedida por las autoridades electorales y forzar una ruptura de la transición democrática.

El presidente electo señaló que el voto de los colombianos se respeta y la transición legítima debe culminar el 7 de agosto de 2026 - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

“La solicitud está dirigida a gobiernos aliados, organismos internacionales, misiones de observación y defensores de la democracia, para que acompañen de manera activa este momento institucional y mantengan los ojos puestos sobre Colombia hasta que cese cualquier intento de golpe de Estado”, puntualiza el comunicado dirigido a la opinión pública.

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De la Espriella también convocó a los colombianos a resistir democráticamente hasta la fecha de posesión. En efecto, advirtió que “ningún intento de desconocer el resultado electoral podrá borrar la decisión soberana de millones de ciudadanos. La resistencia debe ser democrática, pacífica, constitucional y firme: el voto de los colombianos se respeta y la transición legítima debe culminar el próximo 7 de agosto”, señaló en la misiva.

Cepeda, por su parte, difundió nuevas declaraciones en las que cuestionó decisiones que estaría tomando el gobierno de De La Espriella y volvió a referirse al paramilitarismo.

Conforme a lo expuesto por el político colombiano, se estaría “criminalizando” la protesta social: “Desde el pasado 21 de junio de 2026 no pasa un día en que el señor De La Espriella y su entorno, con la complicidad de los alcaldes Federico Gutiérrez, y Alejandro Éder, de Cali, alentados por el despotismo de su beligerante nuevo jefe, amenazan con represar una movilización a quienes salgan a la calle”, dijo.

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Carta de 14 expresidentes de Latinoamérica y España cuestiona a Gustavo Petro por desconocer a Abelardo de la Espriella

El Grupo Libertad y Democracia afirmó que desconocer anticipadamente a un gobierno electo es incompatible con la democracia y rechazó la desobediencia civil contra el nuevo mandatario - crédito Libertad y Democracia

Un total de 15 expresidentes y exgobernadores de América Latina y España cuestionaron a Gustavo Petro por desconocer a Abelardo de la Espriella como su sucesor desde el 7 de agosto, una postura que, según el pronunciamiento difundido por el Grupo Libertad y Democracia, pone en duda la legitimidad del presidente electo y abre un conflicto sobre la alternancia democrática en Colombia.

Según el colectivo, las recientes declaraciones del presidente saliente y del senador Iván Cepeda llevaron a un escenario en el que se cuestiona el resultado validado por las autoridades electorales. Por lo tanto, la convocatoria a la desobediencia civil y la negativa a reconocer la autoridad del próximo mandatario constituyen una amenaza directa al principio de alternancia democrática.

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En la carta conjunta, los firmantes afirmaron: “Los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia, comprometidos con la democracia, el Estado de derecho y las libertades en América Latina y el Caribe, rechazamos categóricamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda mediante las cuales desconocen la legitimidad del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella”.

El comunicado señaló que las denuncias de fraude en redes sociales no sustituyen la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y que ninguna autoridad declaró irregularidades - crédito Libertad y Democracia

El documento añade que las acusaciones de fraude difundidas en redes sociales no reemplazan los canales previstos por la ley. En sus términos: “Las acusaciones de fraude difundidas en redes sociales no constituyen prueba judicial ni sustituyen el único mecanismo legítimo para controvertir una elección en Colombia: la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, a través del debido proceso”.

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Ese planteamiento resume la respuesta central al conflicto abierto tras la segunda vuelta: para los exmandatarios, el resultado electoral tiene el respaldo institucional y cualquier impugnación solo puede tramitarse por vía judicial. La carta descarta que las denuncias públicas o los mensajes en redes puedan sustituir ese procedimiento.

Entre los firmantes figuran Iván Duque de Colombia, Luis Fortuño de Puerto Rico, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Guillermo Lasso Mendoza de Ecuador, Juan Guaidó de Venezuela y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. También suscribieron Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Felipe Calderón de México, Mariano Rajoy y José María Aznar de España, Jamil Mahuad de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Mireya Moscoso de Panamá y Eduardo Frei Ruiz-Tagle de Chile.

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