Colombia

De la Espriella pidió ayuda internacional porque Petro y Cepeda desconocen su victoria en las elecciones: “Que cese cualquier intento de golpe de Estado”

El presidente electo señaló que el voto de los colombianos se debe respetar y que la transición legítima del poder debe culminar el 7 de agosto de 2026

Guardar
Google icon
Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 21 de junio de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 21 de junio de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

El mandatario electo Abelardo de la Espriella pidió a la comunidad internacional que acompañe y observe la transición de mando en Colombia, tras denunciar que el presidente saliente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda desconocieron su victoria electoral y buscan impedir su llegada al poder el 7 de agosto de 2026.

El equipo del líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que Petro y Cepeda intentarían “alterar el orden constitucional”, desconocer la credencial presidencial expedida por las autoridades electorales y forzar una ruptura de la transición democrática.

El presidente electo señaló que el voto de los colombianos se respeta y la transición legítima debe culminar el 7 de agosto de 2026 - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El presidente electo señaló que el voto de los colombianos se respeta y la transición legítima debe culminar el 7 de agosto de 2026 - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

“La solicitud está dirigida a gobiernos aliados, organismos internacionales, misiones de observación y defensores de la democracia, para que acompañen de manera activa este momento institucional y mantengan los ojos puestos sobre Colombia hasta que cese cualquier intento de golpe de Estado”, puntualiza el comunicado dirigido a la opinión pública.

PUBLICIDAD

De la Espriella también convocó a los colombianos a resistir democráticamente hasta la fecha de posesión. En efecto, advirtió que “ningún intento de desconocer el resultado electoral podrá borrar la decisión soberana de millones de ciudadanos. La resistencia debe ser democrática, pacífica, constitucional y firme: el voto de los colombianos se respeta y la transición legítima debe culminar el próximo 7 de agosto”, señaló en la misiva.

Cepeda, por su parte, difundió nuevas declaraciones en las que cuestionó decisiones que estaría tomando el gobierno de De La Espriella y volvió a referirse al paramilitarismo.

Conforme a lo expuesto por el político colombiano, se estaría “criminalizando” la protesta social: “Desde el pasado 21 de junio de 2026 no pasa un día en que el señor De La Espriella y su entorno, con la complicidad de los alcaldes Federico Gutiérrez, y Alejandro Éder, de Cali, alentados por el despotismo de su beligerante nuevo jefe, amenazan con represar una movilización a quienes salgan a la calle”, dijo.

PUBLICIDAD

Carta de 14 expresidentes de Latinoamérica y España cuestiona a Gustavo Petro por desconocer a Abelardo de la Espriella

El Grupo Libertad y Democracia afirmó que desconocer anticipadamente a un gobierno electo es incompatible con la democracia y rechazó la desobediencia civil contra el nuevo mandatario - crédito Libertad y Democracia
El Grupo Libertad y Democracia afirmó que desconocer anticipadamente a un gobierno electo es incompatible con la democracia y rechazó la desobediencia civil contra el nuevo mandatario - crédito Libertad y Democracia

Un total de 15 expresidentes y exgobernadores de América Latina y España cuestionaron a Gustavo Petro por desconocer a Abelardo de la Espriella como su sucesor desde el 7 de agosto, una postura que, según el pronunciamiento difundido por el Grupo Libertad y Democracia, pone en duda la legitimidad del presidente electo y abre un conflicto sobre la alternancia democrática en Colombia.

Según el colectivo, las recientes declaraciones del presidente saliente y del senador Iván Cepeda llevaron a un escenario en el que se cuestiona el resultado validado por las autoridades electorales. Por lo tanto, la convocatoria a la desobediencia civil y la negativa a reconocer la autoridad del próximo mandatario constituyen una amenaza directa al principio de alternancia democrática.

En la carta conjunta, los firmantes afirmaron: “Los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia, comprometidos con la democracia, el Estado de derecho y las libertades en América Latina y el Caribe, rechazamos categóricamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda mediante las cuales desconocen la legitimidad del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella”.

El comunicado señaló que las denuncias de fraude en redes sociales no sustituyen la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y que ninguna autoridad declaró irregularidades - crédito Libertad y Democracia
El comunicado señaló que las denuncias de fraude en redes sociales no sustituyen la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y que ninguna autoridad declaró irregularidades - crédito Libertad y Democracia

El documento añade que las acusaciones de fraude difundidas en redes sociales no reemplazan los canales previstos por la ley. En sus términos: “Las acusaciones de fraude difundidas en redes sociales no constituyen prueba judicial ni sustituyen el único mecanismo legítimo para controvertir una elección en Colombia: la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, a través del debido proceso”.

Ese planteamiento resume la respuesta central al conflicto abierto tras la segunda vuelta: para los exmandatarios, el resultado electoral tiene el respaldo institucional y cualquier impugnación solo puede tramitarse por vía judicial. La carta descarta que las denuncias públicas o los mensajes en redes puedan sustituir ese procedimiento.

Entre los firmantes figuran Iván Duque de Colombia, Luis Fortuño de Puerto Rico, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Guillermo Lasso Mendoza de Ecuador, Juan Guaidó de Venezuela y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. También suscribieron Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Felipe Calderón de México, Mariano Rajoy y José María Aznar de España, Jamil Mahuad de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Mireya Moscoso de Panamá y Eduardo Frei Ruiz-Tagle de Chile.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaComunidad internacionalFradue electoralGustavo Petro e Iván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los cuatro cambios laborales obligatorios comienzan a regir en Colombia en julio de 2026

Durante ese mes, en el país se aplicarán las modificaciones obligatorias que afectan la jornada semanal, los salarios, los recargos y las horas extras, además de un nuevo día festivo

Estos son los cuatro cambios laborales obligatorios comienzan a regir en Colombia en julio de 2026

Campesinos que recibieron tierras que antes pertenecían a narcotraficantes están siendo amenazados por grupos como el Clan del Golfo

La denuncia incluye uno de los episodios más graves en el predio La Primavera, en Meta, donde estas personas fueron torturadas, cortadas con machete y quemadas el 24 de junio

Campesinos que recibieron tierras que antes pertenecían a narcotraficantes están siendo amenazados por grupos como el Clan del Golfo

Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

Zlatko Dalić saldrá del cuadro balcánico después de nueve años, tras la eliminación en los dieciseisavos de final ante Portugal, en medio de la despedida de Luka Modrić, que cierra una etapa histórica

Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

La cantante colombiana marcó un nuevo logro en su carrera en medio de la exposición global que le ha dado el Mundial 2026 y ‘Dai Dai’ como canción oficial del torneo

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

General de las FF. MM. respondió qué pasará si el presidente Petro se mantiene en desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Pese a que el ganador fue Abelardo de la Espriella -tal como lo confirmó el Consejo Nacional Electoral-, para el jefe de Estado el vencedor en las urnas habría sido Iván Cepeda, y por tal motivo denunció presuntas anomalías en el proceso

General de las FF. MM. respondió qué pasará si el presidente Petro se mantiene en desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

La Liendra dio su opinión sobre la eliminación de Colombia en los cuartos de final del Mundial 2026: “No nos eliminaron, nos eliminamos”

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

Deportes

Los jugadores de la selección Colombia volverán a Bogotá el día siguiente de la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026

Los jugadores de la selección Colombia volverán a Bogotá el día siguiente de la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026

Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

El holandés Olav Kooij se quedó con la etapa 5 del Tour de Francia: el mejor colombiano fue Fernado Gaviria

Así quedó la selección Colombia en el ránking de la FIFA luego de la eliminación de la Copa Mundial 2026

Confirmados millonarios recursos para renovar el estadio Atanasio Girardot en Medellín: esta fue la tasa que aprobó el Concejo