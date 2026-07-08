Colombia

‘Influencer’ barranquillero, radicado en Suiza mostró la eufórica celebración de los helvéticos tras vencer a Colombia en el Mundial 2026

Según su narración, fue la primera vez que las personas salieron a la calle en caravanas, haciendo ruido hasta altas horas de la noche

Guardar
Google icon

Un video grabado por un creador barranquillero, sorprendido por la euforia desatada en Suiza tras eliminar a Colombia en penales, se volvió viral y mostró al mundo una cara desconocida del país helvético. Las bocinas, banderas y caravanas rompieron la rutina suiza en una noche histórica que nadie esperaba - crédito erwin_danniel / Instagram

La eliminación de la selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una huella dolorosa entre quienes soñaban con ver a la Tricolor avanzar.

La expectativa era alta y la ilusión se desvaneció en la tanda de penaltis, tras un empate 0-0 que mantuvo a los espectadores al borde del asiento hasta el último segundo. Para los hinchas colombianos, el desenlace fue un golpe difícil de asimilar, pero en Suiza, la misma jornada se vivió con una intensidad inesperada.

Mientras en Colombia se respiraba tristeza, en Suiza la clasificación a los cuartos de final desató una celebración que ni los propios locales podían anticipar.

PUBLICIDAD

Así lo registró Erwin Danniel, creador de contenido barranquillero radicado en ese país, que publicó en su cuenta de Instagram el ambiente en las calles suizas, allí captó el momento exacto en que la calma habitual de las ciudades suizas fue reemplazada por una marea de banderas, bocinazos y alegría desbordada.

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó lágrimas y silencio en miles de hogares cafeteros. En el otro extremo, las calles suizas estallaron en una celebración desbordada, capturada por el asombro sincero de un barranquillero que nunca imaginó vivir una fiesta futbolera tan ruidosa en Europa - crédito erwin_danniel / Instagram

Erwin Danniel mostró su asombro ante el despliegue de júbilo. “Primera vez en su vida que están utilizando los pitos, porque yo nunca los había escuchado así”, relató.

El ambiente era tan efusivo que el propio influencer admitió: “Yo nunca había visto a toda esta gente así”, mientras enfocaba las largas filas de carros y motocicletas pitando y saludando a otros hinchas.

PUBLICIDAD

La grabación continuó revelando detalles singulares de la celebración. “Primera vez en la vida que los veo sin camiseta en la calle”, mencionó Danniel, fascinado por la espontaneidad de los aficionados suizos, quienes solían ser más reservados y discretos en público. El uso masivo de bocinas, según él, era algo completamente nuevo: “Están estrenando los pitos”, bromeó, subrayando la magnitud del festejo en el que se veían banderas ondeando, cánticos, vuvuzelas y muestras de orgullo nacional siguieron inundando las calles suizas.

El colombiano grabó desde la tanda de penales y la celebración en las calles - crédito erwin_danniel / Instagram
El colombiano grabó desde la tanda de penales y la celebración en las calles - crédito erwin_danniel / Instagram

El partido entre Colombia y Suiza fue de alta tensión. Luego de 120 minutos sin goles, la definición por penales inclinó la balanza a favor de los europeos, quienes vencieron 4-3 y sellaron su cupo a los cuartos de final. Aunque Colombia luchó hasta el final, la suerte terminó favoreciendo a Suiza, que celebró un logro histórico.

Como lo señaló el propio Erwin Danniel, la reacción social fue tan fuerte que llegó a bromear: “Óyeme, los van a multar a todos” y es que en un momento apareció la policía a controlar el tráfico, pero eso no impidió que las personas continuaran la caravana, incluso muchas personas iban sentadas en las puertas de los vehículos.

Los comentarios de los seguidores reflejaron su sorpresa y humor ante la celebración suiza: “En Suiza hacen su alborada pero solo carros nada motos”. Algunos destacaron el juego limpio: “Al menos fue un partido limpio, felicitaciones chicos”. Otros bromearon sobre la ausencia de mototaxis: “Pero siguen sin tener mototaxis para celebrar”.

Según relató, por primera vez los suizos salieron a la calle a celebrar - crédito erwin_danniel / Instagram
Según relató, por primera vez los suizos salieron a la calle a celebrar - crédito erwin_danniel / Instagram

El ambiente festivo fue evidente: “Se desataron los Suizos!!!! Jajajajajaja estrenando los pitos y sentados en las ventanas del carro”. Se percibió lo que llamaron una influencia colombiana: “Se están colombianizando”. Y la incredulidad también estuvo presente: “Y esa gente donde estaban metidos? No me lo creooooooo!!”

Este resultado cobró un significado aún mayor al recordar que Suiza no alcanzaba los cuartos de final de una Copa del Mundo desde hacía 72 años. La última vez que el combinado helvético superó los octavos fue en el Mundial de 1954, cuando fueron anfitriones. Romper esa racha en 2026 provocó una explosión de júbilo poco común en el país europeo.

Para la comunidad colombiana en Suiza, integrada por entre 5.000 y 9.000 residentes, el partido fue vivido con emoción y nostalgia. Muchos compartieron el video de Erwin Danniel, sorprendidos por ver a sus vecinos suizos celebrar de manera tan efusiva un triunfo deportivo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Colombia vs SuizaSelección ColombiaColombianos en SuizaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los cuatro cambios laborales obligatorios comienzan a regir en Colombia en julio de 2026

Durante ese mes, en el país se aplicarán las modificaciones obligatorias que afectan la jornada semanal, los salarios, los recargos y las horas extras, además de un nuevo día festivo

Estos son los cuatro cambios laborales obligatorios comienzan a regir en Colombia en julio de 2026

Campesinos que recibieron tierras que antes pertenecían a narcotraficantes están siendo amenazados por grupos como el Clan del Golfo

La denuncia incluye uno de los episodios más graves en el predio La Primavera, en Meta, donde estas personas fueron torturadas, cortadas con machete y quemadas el 24 de junio

Campesinos que recibieron tierras que antes pertenecían a narcotraficantes están siendo amenazados por grupos como el Clan del Golfo

Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

Zlatko Dalić saldrá del cuadro balcánico después de nueve años, tras la eliminación en los dieciseisavos de final ante Portugal, en medio de la despedida de Luka Modrić, que cierra una etapa histórica

Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

La cantante colombiana marcó un nuevo logro en su carrera en medio de la exposición global que le ha dado el Mundial 2026 y ‘Dai Dai’ como canción oficial del torneo

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

General de las FF. MM. respondió qué pasará si el presidente Petro se mantiene en desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Pese a que el ganador fue Abelardo de la Espriella -tal como lo confirmó el Consejo Nacional Electoral-, para el jefe de Estado el vencedor en las urnas habría sido Iván Cepeda, y por tal motivo denunció presuntas anomalías en el proceso

General de las FF. MM. respondió qué pasará si el presidente Petro se mantiene en desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

La Liendra dio su opinión sobre la eliminación de Colombia en los cuartos de final del Mundial 2026: “No nos eliminaron, nos eliminamos”

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

Deportes

Los jugadores de la selección Colombia volverán a Bogotá el día siguiente de la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026

Los jugadores de la selección Colombia volverán a Bogotá el día siguiente de la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026

Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

El holandés Olav Kooij se quedó con la etapa 5 del Tour de Francia: el mejor colombiano fue Fernado Gaviria

Así quedó la selección Colombia en el ránking de la FIFA luego de la eliminación de la Copa Mundial 2026

Confirmados millonarios recursos para renovar el estadio Atanasio Girardot en Medellín: esta fue la tasa que aprobó el Concejo