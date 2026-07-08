Exdirector de la Ungrd invitó a la izquierda a ejercer una oposición rigurosa: “El abogado de la mafia muy rápidamente mostrará lo desmedido de su ambición”

Carlos Carrillo criticó a Abelardo de la Espriella y llamó a la izquierda a construir una oposición ética - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters

El debate político en Colombia se sigue intensificando tras los resultados de las elecciones del 21 de junio de 2026, donde el abogado Abelardo de la Espriella se consagró como el nuevo presidente electo.

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), expresó su respaldo al análisis del presidente saliente Gustavo Petro sobre una supuesta injerencia extranjera, pero subrayó que el mandatario debe actuar con responsabilidad institucional.

Carrillo reconoció que la posible interferencia habría sido confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero planteó que el cuestionamiento al sistema electoral por parte del jefe de Estado resulta incompatible con el rol presidencial.

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“El presidente encarna la unidad de la Nación y su poder emana del mismo sistema que hoy está criticando”, señaló Carrillo a través de su cuenta en la red social X.

Carlos Carrillo exigió respeto institucional y advirtió sobre riesgos para la democracia tras las elecciones - crédito @CarlosCarrilloA/X

Para el exfuncionario, resulta imperativo que el mandatario respete la voluntad de todos los ciudadanos, incluidos quienes votaron por De la Espriella.

“Su deber es respetar a los colombianos que votaron por De la Espriella, ellos también deben verse representados en el jefe de Estado”, destacó Carrillo, quien hizo hincapié en el papel de la figura presidencial como garante de la cohesión nacional.

Carrillo también valoró el impacto de la victoria electoral de la izquierda en 2022, considerando que significó un avance democrático para el país. A su juicio, la llegada de un líder de izquierda a la Presidencia, mediante una coalición que sumó apoyos de sectores tradicionales, marcó un hito en la historia política reciente.

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“La victoria del 2022 profundizó la democracia, porque por primera vez el bloque hegemónico de poder fue parcialmente derrotado”, escribió Carrillo.

Resaltó que el crecimiento de las fuerzas progresistas durante los últimos cuatro años, a pesar de los tropiezos, constituye una señal alentadora para quienes defienden la pluralidad política.

Carlos Carrillo pidió aceptar resultados y alertó sobre el avance de tendencias autoritarias en Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“El crecimiento en los últimos cuatro años, a pesar de los errores, es una razón para ser optimistas y para celebrar que la izquierda hoy es una opción real de poder”, afirmó.

De cara al nuevo ciclo político, Carrillo instó a los sectores progresistas a preparar una oposición firme, pero siempre respetuosa de las reglas democráticas.

El exdirector de la Ungrd consideró que la posesión del presidente electo, programada para el 7 de agosto, debe ser asumida como el punto de partida para una fiscalización vigilante, ética y leal a las instituciones.

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“Las izquierdas debemos darle forma a una oposición rigurosa, indoblegable y sobre todo respetuosa de las instituciones. Eso es estar a la altura de los casi 13 millones de votos que obtuvimos”, indicó el dirigente en X.

Carrillo también se refirió de manera crítica a la actitud de Abelardo De la Espriella, el presidente electo, a quien acusó de no representar el ideal de unidad nacional.

“@ABDELAESPRIELLA ha demostrado sin pudor que no encarna la unidad de Nación, que no va a bajar el tono y que no respeta la dignidad del cargo aunque lo diga todo el tiempo”, expresó Carrillo. Agregó que el nuevo presidente electo, a quien denominó “el abogado de la Mafia”, pronto revelará sus verdaderas intenciones y que los votantes que lo apoyaron eventualmente advertirán el carácter autoritario de su proyecto.

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Carlos Carrillo lanzó pullas contra el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Ungrd/X

Sobre la transición presidencial, Carrillo lamentó la suspensión del proceso de empalme, que calificó como una oportunidad perdida para demostrar altura política y exponer la falta de sustento en los señalamientos del presidente entrante.

“El empalme era una oportunidad de mostrar grandeza, de poner en evidencia que el presidente entrante estaba montando un show de inquisición sin fundamento”, afirmó.

Atribuyó parte de la tensión a las declaraciones públicas del actual mandatario. “Los múltiples trinos del presidente Petro fueron el combustible perfecto para alimentar la difamación de las derechas”, sentenció.

Carrillo advirtió que el avance de tendencias extremistas representa un desafío real para la democracia colombiana. Rechazó la idea de dejar atrás la controversia y subrayó la necesidad de permanecer alertas frente a cualquier intento de socavar los principios republicanos.

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“El ascenso del fascismo no es algo menor, es una amenaza real para los principios básicos de una república”, declaró.

El dirigente concluyó que, frente a la nueva etapa política, el compromiso de quienes ejercen liderazgo debe centrarse en aceptar de manera incondicional los resultados de los comicios del 21 de junio.