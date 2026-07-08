Colombia

El presidente de la Andi criticó al Gobierno Petro por la inflación en Colombia y señaló motivaciones electorales: “A costa de la ciudadanía”

El Dane informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de junio de 2026 registró una variación anual de 6,14%

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"La discusión de salario mínimo debe ser la búsqueda de las mejores condiciones para los trabajadores en forma individual y para sus familias", dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi -- crédito Colprensa
El pronunciamiento de Bruce Mac Master se dio a través de su cuenta oficial de X -- crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó el 7 de julio de 2026 que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación anual de 6,14%.

Esta cifra representa un incremento de 1,32 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2025, cuando la inflación se ubicó en 4,82%, según explicó la directora de la entidad, Piedad Urdinola.

La funcionaria también señaló que el acumulado de la inflación en lo que va del año alcanzó el 4,77%, lo que implica un aumento de 1,03 puntos porcentuales respecto al 3,74% registrado en el mismo periodo de 2025.

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó el 7 de julio de 2026 que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación anual de 6,14% - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó el 7 de julio de 2026 que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación anual de 6,14% - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Por este motivo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que cuestionó al Gobierno nacional y señaló motivaciones electorales en las medidas económicas.

Mac Master recordó las declaraciones realizadas durante los cuatro años de mandato del presidente Gustavo Petro, en las que aseguró que la inflación no iba a aumentar y que, según el presidente del gremio, los incrementos no se reflejarían en mayores precios.

“Que la inflación no iba a crecer, que los incrementos en costos no se traducen en mayores precios, que la inflación no afecta a los más pobres. Que todo es un invento sin fundamento e ideológico de los neoliberales… (sic)”, afirmó el presidente de la Andi.

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Bruce Mac Master señaló que algunas de las afirmaciones utilizadas por quienes adoptaron ciertas medidas económicas respondieron a intereses electorales y buscaban, según el presidente de la Andi, aparentar popularidad.

“Algunas de las afirmaciones con las que se excusaron quienes tomaron las medidas, por interés electoral, y aparentemente populares, pero a costa de la ciudadanía (sic)”, puntualizó el dirigente gremial.

Bruce Mac Master - crédito @BruceMacMaster/X
Bruce Mac Master señaló que algunas de las afirmaciones utilizadas por quienes adoptaron ciertas medidas económicas respondieron a intereses electorales - crédito @BruceMacMaster/X

Detalles de los resultados

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó el 7 de julio de 2026 los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la inflación en Colombia. Según la directora del Dane, Piedad Urdinola, la inflación anual alcanzó 6,14%, un incremento de 1,32 puntos porcentuales frente a junio de 2025, cuando se ubicó en 4,82%. Además, la inflación acumulada en lo que va del año llegó a 4,77%, superando el 3,74% reportado en el mismo periodo del año anterior.

En el análisis mensual, la inflación de junio fue de 0,39%, superando el 0,10% registrado en el mismo mes del año pasado. Esta cifra se acercó a las proyecciones hechas por el mercado, debido a que la Encuesta de Expectativas del Banco de la República estimaba un promedio de 0,34%.

La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane
La inflación acumulada en lo que va del año llegó a 4,77%, superando el 3,74% reportado en el mismo periodo del año anterior - crédito Dane

A pesar del nuevo dato, la inflación continúa por encima del rango objetivo del Banco de la República, situado entre 2% y 4%. Esta situación podría motivar a la Junta Directiva del banco central a considerar una reducción de la tasa de interés, actualmente establecida en 12%. Dicha tasa es relevante porque define el costo de la liquidez que el banco central ofrece a las entidades financieras a través de operaciones de mercado abierto.

Por divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo la mayor variación mensual, con un incremento de 0,67%. Entre los productos con mayores aumentos se encuentran la cebolla (13,18%), el tomate de árbol (12,20%) y las papas (9,85%). En contraste, los precios del plátano, la yuca y las legumbres secas disminuyeron. Otra división con aumentos destacados fue Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que presentó una variación mensual de 0,52%, impulsada por alzas en copropiedad, gas y electricidad.

En lo que va del año, Alimentos y bebidas no alcohólicas también lideró el crecimiento, con un aumento de 6,55%, resaltando las fuertes alzas en papas, tomate de árbol y tomate. Por el contrario, dulces, legumbres secas y plátanos reportaron bajas en sus precios. Restaurantes y hoteles fue la segunda división con mayor alza acumulada, registrando un aumento de 6,43%, especialmente en gastos en discotecas, bares, comidas y bebidas calientes.

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