Colombia

Secretario general de la OEA respaldó la designación de Omar Bula como canciller: “Esperamos dialogar con el nuevo ministro”

Abelardo de la Espriella, presidente electo, nombró a Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores. Albert R. Ramdin aseguró que busca conversar con él sobre democracia, seguridad y prosperidad

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El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, aseguró que Omar Bula cuenta con una "impresionante" trayectoria y que espera dialogar con él sobre seguridad y prosperidad - crédito OEA y Prensa Abelardo de la Espriella
El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, aseguró que Omar Bula cuenta con una "impresionante" trayectoria y que espera dialogar con él sobre seguridad y prosperidad - crédito OEA y Prensa Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que Omar Bula Escobar será el ministro de Relaciones Exteriores del país a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que se posesionará como jefe de Estado. Bula Escobar tiene más de 20 años de experiencia en diplomacia y en el liderazgo de servicio humanitario. Además, es escritor, profesor universitario, conferencista y políglota.

Su conocimiento, disciplina y visión estratégica serán fundamentales para reconstruir y administrar una Cancillería como NUNCA antes se había visto, su gran meta será profesionalizar el servicio exterior y defender, con firmeza y pragmatismo, los intereses de Colombia en el escenario internacional”, indicó De la Espriella en una publicación en su cuenta de X.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Albert R. Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunció ante el anuncio del presidente electo de ubicar a Bula Escobar en la Cancillería de Colombia. El funcionario respaldó su designación como ministro de Relaciones Exteriores y aseguró que espera que puedan trabajar de manera conjunta para impulsar una agenda enfocada en la democracia y otros asuntos relevantes para el país.

Esperamos dialogar con el nuevo Ministro, quien cuenta con una impresionante trayectoria, sobre asuntos hemisféricos y en la construcción de una agenda compartida y con visión de futuro en democracia, seguridad y prosperidad”, detalló.

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De igual manera, informó que, desde la Secretaría General de la OEA, contemplan poder continuar fortaleciendo la cooperación con Colombia en la nueva administración. Recordó que es un país miembro fundador de la organización, además de que figura como un aliado estratégico en la región.

Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA, reaccionó a la desginación de Omar Bula como ministro de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito @SG_OEA_OAS/X
Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA, reaccionó a la desginación de Omar Bula como ministro de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito @SG_OEA_OAS/X

Rosa Blanca, una ONG de mujeres víctimas de reclutamiento infantil, abusos sexuales y violencia de género, cometidos por las Farc, también celebró el nombramiento de Bula Escobar como canciller. A través de una publicación en X, indicó que el ministro entrante tiene una amplia sensibilidad por las víctimas del conflicto armado.

“Excelente designación del Dr Omar Bula Escobar @omarbula como Ministro de Relaciones Exteriores. Además de todos los pergaminos profesionales el Dr Bula tiene una gran sensibilidad y don de gente por las víctimas del conflicto armado. Acompañó y se solidarizó con las víctimas de la Corporación Rosa Blanca desde su inicio”, explicó.

La ONG Rosa Blanca celebró la designación de Omar Bula como ministro de Relaciones Exteriores - crédito @CorpoRosaBlanca/X
La ONG Rosa Blanca celebró la designación de Omar Bula como ministro de Relaciones Exteriores - crédito @CorpoRosaBlanca/X

Contrario a la postura del secretario general de la OEA y de la corporación Rosa Blanca, la congresista del Pacto Histórico María José Pizarro rechazó la designación de Bula Escobar como canciller. La legisladora calificó su nombramiento como un “retroceso en la autonomía internacional” de Colombia, al considerar que el ministerio podría terminar subordinado a los intereses de Estados Unidos y de Israel.

Pizarro cuestionó el trabajo que llevará a cabo el funcionario entrante cuando asuma la dirección de la cartera, teniendo en cuenta algunas posturas que el presidente electo estableció en materia de relaciones exteriores.

¿Qué hará el nuevo canciller frente a la ONU, donde desarrolló buena parte de su carrera, si De La Espriella ha planteado retirar a Colombia de este y otros organismos multilaterales? ¿Será que declarará todo mecanismo de protección y vigilancia de los DDHH como parte de una indeseable agenda ‘globalista’ tal como él la llama?”, preguntó la congresista.

La congresista María José Pizarro Rodríguez calificó como un retroceso en la autonomía internacional el nombramiento de Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores - crédito @PizarroMariaJo/X
La congresista María José Pizarro Rodríguez calificó como un retroceso en la autonomía internacional el nombramiento de Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores - crédito @PizarroMariaJo/X

De igual manera, cuestionó del papel que tendrá el liderazgo ambiental durante el tiempo en el que ejerza como canciller y cómo se hará la diversificación de mercados con países como China.

“Ante este escenario de derechización inminente de las relaciones internacionales, las organizaciones, partidos, movimientos, sociedad civil, académicos y demás, debemos fortalecer las relaciones, los intercambios, el diálogo, que permita hacer resistencia pacífica y contrapesos. No vamos a retroceder sobre lo avanzado en América Latina y el mundo progresista”, concluyó.

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