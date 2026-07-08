Colombia

Cathy Juvinao calificó como “triste” el “final” de Iván Cepeda, tras reunión de bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño: “Títere de Gustavo Petro”

La congresista por la Alianza Verde descalificó a Cepeda y se atrevió a catalogarlo como “el nuevo símbolo de la palabra pusilánime”

Guardar
Google icon
- créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | Presidencia de la República | @pactohistorico/IG
La reunión entre Petro y la bancada del Pacto Histórico se desarrolló el martes 7 de julio de 2026 en la Casa de Nariño - créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | Presidencia de la República | @pactohistorico/IG

Las reacciones por parte de varios sectores políticos siguen dando de qué hablar por cuenta de la reunión de la bancada del Pacto Histórico con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño el 7 de julio de 2026.

En la reunión se anunció que se volverá a demandar ante el Consejo de Estado la elección presidencial de Abelardo de la Espriella con nuevas pruebas sobre presuntas irregularidades en los escrutinios en la segunda vuelta del domingo 21 de junio, y en medio de la negativa del mandatario a reconocer el resultado certificado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

PUBLICIDAD

Una de las congresistas que arremetió contra la bancada oficialista fue Catherine Juvinao, integrante de la Alianza Verde, que lanzó varios cuestionamientos la mañana del miércoles 8 de julio a través de su cuenta de X hacia los integrantes del Pacto, y en especial, al excandidato presidencial Iván Cepeda, que perdió los comicios frente a De la Espriella.

“¿Me pueden por favor informar si hay congresistas y líderes del Pacto Histórico rechazando las pretensiones golpistas de Gustavo Petro? Imposible que todos sean una sarta de descriteriados arrodillados porque les regalaron una curul. O bueno. Sí es posible", señaló Juvinao en su primera publicación.

PUBLICIDAD

- crédito @CathyJuvinao/X
En su primer mensaje la mañana del miércoles 8 de julio, Juvinao arremetió contra la colectividad del Pacto Histórico - crédito @CathyJuvinao/X

Ya el segundo mensaje fue de manera concreta hacia Cepeda, al que calificó como “títere”.

“Qué triste final el de @IvanCepedaCast. Del senador serio y aplomado a títere de @petrogustavo. A sepultero (sic) de la posibilidad de una izquierda democrática. A traicionero de quienes le confiaron y de todo lo que antes defendió”, indicó Juvinao.

Para cerrar, la congresista comparó al excandidato presidencial como “el nuevo símbolo de la palabra PUSILÁNIME”.

- crédito @CathyJuvinao/X
El apuntado en el segundo mensaje de Juvinao fue Iván Cepeda - crédito @CathyJuvinao/X

Los detalles de la reunión entre la bancada del Pacto Histórico y Gustavo Petro

La colectividad sostuvo que el nuevo recurso de nulidad se apoyará en material que, según sus voceros, mostraría una intervención tecnológica en el proceso electoral. El encuentro ocurrió antes de la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 20 de julio.

A la reunión asistieron el ministro Armando Benedetti, el senador Iván Cepeda y los congresistas electos del movimiento.

Al cierre del encuentro, el representante a la Cámara Gabriel Becerra confirmó que el partido insistirá en acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para controvertir la victoria del presidente electo.

“Vamos a interponer, a través de las vías jurídicas, las demandas ante el Consejo de Estado que sean necesarias. Creo que en eso tenemos todo el derecho. El presidente insiste en una serie de circunstancias que dejan varias dudas y tienen que ver con los escrutinios”, dijo Becerra.

El congresista agregó que el material expuesto por Petro durante la cita hará parte de la acción judicial. “Son pruebas que tienen que ver con cómo se intervino desde el punto de vista tecnológico todo el proceso de escrutinios, y son pruebas que se van a presentar judicialmente ante el Consejo de Estado en la demanda de nulidad”, afirmó.

Mientras que en una publicación que compartió a través de X, el representante electo a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez también precisó que “para el presidente Petro, Abelardo no es legítimo”, pero “se respeta las instituciones y el 7 de agosto habrá el cambio de mando”.

- crédito @JLuisBohorquez/X
El representante electo a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez, afirmó que el 20 de julio de 2026 Gustavo Petro pronunciará su último discurso como presidente de la República - crédito @JLuisBohorquez/X

Adicional a lo anterior, el representante a la Cámara precisó que su publicación vía X que “el Pacto Histórico va ser una fuerza de oposición , disciplinada, en unidad y leal al proyecto de defender las reformas sociales. Se pretende continuar y consolidar la alianza por la vida”.

Al final, Becerra dejó en firme que se verán las caras el 20 de julio en lo que será, según él, “el último discurso del Presidente Petro”, y le lanzó un dardo al presidente electo: “Al señor Abelardo, le dio susto hacer un empalme realmente público. Ojala apartir del 7 de agosto, gobierne él y se apersone del país. Nos vemos en la oposición!”

Petro entregó a su bancada pruebas recopiladas por “testigos digitales”

Según lo informado por la colectividad, el jefe de Estado convocó la reunión para entregar documentación relacionada con las denuncias que ha formulado sobre una presunta manipulación del proceso electoral, pese a que las autoridades electorales han mantenido la validez de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Antes del encuentro, Gustavo Petro había anunciado en su cuenta de X que las pruebas serían remitidas a la bancada parlamentaria del movimiento.

El mandatario aseguró que el material fue reunido por grupos de ciudadanos a los que llamó “equipos de testigos digitales”.

Petro anunció que entregará a los congresistas pruebas sobre una supuesta manipulación de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X
Petro anunció que entregará a los congresistas pruebas sobre una supuesta manipulación de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X

“Mañana (es decir, el miércoles 8 de julio de 2026) serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma”, escribió el presidente.

Petro también reiteró que, a su juicio, el resultado certificado por las autoridades electorales no refleja la voluntad expresada en las urnas. Según esa versión, el verdadero ganador de la elección habría sido Cepeda.

En otro fragmentos del mensaje, el jefe de Estado sostuvo: “Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda; el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIván CepedaPacto HistóricoReunión en Casa de NariñoCathy JuvinaoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

El desarrollo de la quinta fracción está marcado por el calor, con una nueva alerta naranja en el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra a los ciclistas, que afrontan temperaturas elevadas durante toda la jornada

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Sigue el agarrón entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo por el empalme presidencial: “La mentira se esfuma”

El mandatario saliente afirmó que su compromiso con la verdad lo llevó a descubrir cómo el crimen organizado perpetró la política nacional y aseguró que su trabajo cuenta con el respaldo de una red de vigilancia ciudadana

Sigue el agarrón entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo por el empalme presidencial: “La mentira se esfuma”

Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella planea crear un supuesto gobierno paramilitar: insistió en la desobediencia civil

El excandidato presidencial expresó que el nuevo presidente electo estaría fortaleciendo la creación de grupos de seguridad paralelos, sin ningún vínculo con el Gobierno, lo que daría paso a nuevas violaciones de derechos humanos

Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella planea crear un supuesto gobierno paramilitar: insistió en la desobediencia civil

Luis Díaz recibió fuerte crítica tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Quedó en deuda”

El delantero del Bayern Múnich fue fuertemente cuestionado por parte de la prensa deportiva, luego de su partido con el cuadro “Cafetero” ante Suiza en Vancouver

Luis Díaz recibió fuerte crítica tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Quedó en deuda”

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

La Tricolor cayó en la tanda de penaltis 4-3 contra Suiza, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario y los 30 minutos del tiempo extra

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

James Rodríguez recibió el apoyo de su madre con sentido mensaje tras la eliminación de Colombia en el Mundial: “Al final vuelvo a ser tu mamá”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Deportes

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Luis Díaz recibió fuerte crítica tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Quedó en deuda”

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

Figura de la selección Suiza reveló cómo se prepararon para los penaltis en el juego ante Colombia por el Mundial 2026: “Da igual quién es el arquero”

Carlos Antonio Vélez lanzó fuerte crítica tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “No tenemos técnico, no se engañen”