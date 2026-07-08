Cathy Juvinao calificó como “triste” el “final” de Iván Cepeda, tras reunión de bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño: “Títere de Gustavo Petro”

La reunión entre Petro y la bancada del Pacto Histórico se desarrolló el martes 7 de julio de 2026 en la Casa de Nariño - créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | Presidencia de la República | @pactohistorico/IG

Las reacciones por parte de varios sectores políticos siguen dando de qué hablar por cuenta de la reunión de la bancada del Pacto Histórico con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño el 7 de julio de 2026.

En la reunión se anunció que se volverá a demandar ante el Consejo de Estado la elección presidencial de Abelardo de la Espriella con nuevas pruebas sobre presuntas irregularidades en los escrutinios en la segunda vuelta del domingo 21 de junio, y en medio de la negativa del mandatario a reconocer el resultado certificado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Una de las congresistas que arremetió contra la bancada oficialista fue Catherine Juvinao, integrante de la Alianza Verde, que lanzó varios cuestionamientos la mañana del miércoles 8 de julio a través de su cuenta de X hacia los integrantes del Pacto, y en especial, al excandidato presidencial Iván Cepeda, que perdió los comicios frente a De la Espriella.

“¿Me pueden por favor informar si hay congresistas y líderes del Pacto Histórico rechazando las pretensiones golpistas de Gustavo Petro? Imposible que todos sean una sarta de descriteriados arrodillados porque les regalaron una curul. O bueno. Sí es posible", señaló Juvinao en su primera publicación.

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En su primer mensaje la mañana del miércoles 8 de julio, Juvinao arremetió contra la colectividad del Pacto Histórico - crédito @CathyJuvinao/X

Ya el segundo mensaje fue de manera concreta hacia Cepeda, al que calificó como “títere”.

“Qué triste final el de @IvanCepedaCast. Del senador serio y aplomado a títere de @petrogustavo. A sepultero (sic) de la posibilidad de una izquierda democrática. A traicionero de quienes le confiaron y de todo lo que antes defendió”, indicó Juvinao.

Para cerrar, la congresista comparó al excandidato presidencial como “el nuevo símbolo de la palabra PUSILÁNIME”.

El apuntado en el segundo mensaje de Juvinao fue Iván Cepeda - crédito @CathyJuvinao/X

Los detalles de la reunión entre la bancada del Pacto Histórico y Gustavo Petro

La colectividad sostuvo que el nuevo recurso de nulidad se apoyará en material que, según sus voceros, mostraría una intervención tecnológica en el proceso electoral. El encuentro ocurrió antes de la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 20 de julio.

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A la reunión asistieron el ministro Armando Benedetti, el senador Iván Cepeda y los congresistas electos del movimiento.

Al cierre del encuentro, el representante a la Cámara Gabriel Becerra confirmó que el partido insistirá en acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para controvertir la victoria del presidente electo.

“Vamos a interponer, a través de las vías jurídicas, las demandas ante el Consejo de Estado que sean necesarias. Creo que en eso tenemos todo el derecho. El presidente insiste en una serie de circunstancias que dejan varias dudas y tienen que ver con los escrutinios”, dijo Becerra.

El congresista agregó que el material expuesto por Petro durante la cita hará parte de la acción judicial. “Son pruebas que tienen que ver con cómo se intervino desde el punto de vista tecnológico todo el proceso de escrutinios, y son pruebas que se van a presentar judicialmente ante el Consejo de Estado en la demanda de nulidad”, afirmó.

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Mientras que en una publicación que compartió a través de X, el representante electo a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez también precisó que “para el presidente Petro, Abelardo no es legítimo”, pero “se respeta las instituciones y el 7 de agosto habrá el cambio de mando”.

El representante electo a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez, afirmó que el 20 de julio de 2026 Gustavo Petro pronunciará su último discurso como presidente de la República - crédito @JLuisBohorquez/X

Adicional a lo anterior, el representante a la Cámara precisó que su publicación vía X que “el Pacto Histórico va ser una fuerza de oposición , disciplinada, en unidad y leal al proyecto de defender las reformas sociales. Se pretende continuar y consolidar la alianza por la vida”.

Al final, Becerra dejó en firme que se verán las caras el 20 de julio en lo que será, según él, “el último discurso del Presidente Petro”, y le lanzó un dardo al presidente electo: “Al señor Abelardo, le dio susto hacer un empalme realmente público. Ojala apartir del 7 de agosto, gobierne él y se apersone del país. Nos vemos en la oposición!”

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Petro entregó a su bancada pruebas recopiladas por “testigos digitales”

Según lo informado por la colectividad, el jefe de Estado convocó la reunión para entregar documentación relacionada con las denuncias que ha formulado sobre una presunta manipulación del proceso electoral, pese a que las autoridades electorales han mantenido la validez de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Antes del encuentro, Gustavo Petro había anunciado en su cuenta de X que las pruebas serían remitidas a la bancada parlamentaria del movimiento.

El mandatario aseguró que el material fue reunido por grupos de ciudadanos a los que llamó “equipos de testigos digitales”.

Petro anunció que entregará a los congresistas pruebas sobre una supuesta manipulación de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X

“Mañana (es decir, el miércoles 8 de julio de 2026) serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma”, escribió el presidente.

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Petro también reiteró que, a su juicio, el resultado certificado por las autoridades electorales no refleja la voluntad expresada en las urnas. Según esa versión, el verdadero ganador de la elección habría sido Cepeda.

En otro fragmentos del mensaje, el jefe de Estado sostuvo: “Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda; el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.