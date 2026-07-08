Reacciones de los políticos a la eliminación de la selección Colombia del Mundial 2026: “Perder duele”

Jota Pe Hernández, Abelardo de la Espriella y Andrés Julián Rendón agradecieron a la Selección Colombia por su participación en el Mundial de Fútbol 2026 - crédito @JotaPeHernandez/X - Luisa González/REUTERS - @AndresJRendonC/X

La eliminación de la selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza en la definición por penales generó una oleada de reacciones en todo el país.

Diversas figuras públicas, representantes políticos y ciudadanos expresaron sus sentimientos ante la despedida del conjunto nacional, resaltando el esfuerzo y la entrega de los jugadores durante la competencia.

La derrota, con marcador 4-3 en los penales, dejó huella en la memoria colectiva y motivó mensajes de respaldo y agradecimiento a los futbolistas.

Tras lo anterior, el senador Jota Pe Hernández compartió palabras de reconocimiento hacia los jugadores. “Nosotros solo hacíamos barra mientras ustedes sudaban la camiseta”, afirmó.

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Jota Pe Hernández resaltó la entrega de la Selección Colombia tras su eliminación - crédito @JotaPeHernandez/X

“Gracias por todo el esfuerzo, por las alegrías en cada triunfo y por la emoción en cada gol”, añadió, subrayando el valor de la entrega demostrada por el equipo a lo largo del torneo.

Hernández concluyó su mensaje asegurando: “El cariño verdadero se demuestra en las buenas y en las malas. Selección Colombia, gracias”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se sumó a los mensajes de ánimo y reconocimiento. “Gran alegría le dieron a nuestro país que tanto lo necesita”, expresó a través de sus redes sociales, haciendo énfasis en el impacto positivo que tuvo el desempeño del equipo en la población.

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“Dios les pague por creer y representarnos”, señaló el mandatario regional, reflejando el sentir de muchos colombianos que encontraron esperanza en la actuación de la selección.

Andrés Julián Rendón agradeció a la Selección Colombia por brindar esperanza al país - crédito @AndresJRendonC/X

Por su parte, el presidente electo Abelardo de la Espriella envió un mensaje de agradecimiento a los jugadores por su trabajo en el certamen internacional. “La dieron toda, muchachos”, escribió, resaltando la actitud del plantel.

“Gracias por llenar de alegría y esperanza a nuestro pueblo”, continuó el mandatario electo, quien además manifestó optimismo respecto al futuro: “Hay más futuro que pasado. ¡Que viva la selección y que viva Colombia!”, concluyó su publicación.

Abelardo de la Espriella agradeció a la Selección Colombia y destacó su aporte de esperanza - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo reflexionó sobre el significado de la derrota y el papel del deporte en la construcción de identidad nacional.

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“Perder duele, pero representar a un país con entrega siempre vale la pena”, afirmó Oviedo. En su mensaje añadió: “Gracias a la Selección Colombia que nos hizo creer, unió y dejó todo en la cancha”.

Para el economista, el fútbol también deja lecciones sobre la importancia de la dignidad ante la adversidad: “El fútbol enseña que las derrotas se asumen con dignidad y que siempre hay una nueva oportunidad para levantarse”.

Juan Daniel Oviedo destacó el valor de la entrega y la dignidad tras la eliminación de Colombia - crédito @JDOviedoAr/X

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se dirigió a los jugadores con palabras de aliento y gratitud. “El sueño mundialista llegó a su fin, pero el orgullo de ser colombianos permanece más vivo que nunca”, expresó.

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Toro reconoció el esfuerzo realizado por el plantel: “A nuestra Selección Colombia solo puedo decirle: gracias. Gracias por hacernos soñar en grande, por cada esfuerzo, por cada partido disputado con entrega y por llevar con honor el nombre de nuestro país en esta Copa Mundial de la Fifa 2026”.

La mandataria regional envió un mensaje de ánimo para los futbolistas: “Mantengan la cabeza en alto, porque las grandes historias también se construyen a partir de los momentos difíciles. Estoy segura de que este camino dejará enseñanzas, fortalecerá el carácter del equipo y traerá nuevas alegrías para Colombia”.

Dilian Francisca Toro resaltó orgullo y gratitud hacia la Selección Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026 - crédito @DilianFrancisca/X

Toro finalizó su mensaje reconociendo el respaldo de la región: “Todo un país y este Valle que es Paraíso Deportivo los aplauden con gratitud, orgullo y esperanza”.

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El caricaturista Matador también dedicó unas palabras al equipo nacional tras su eliminación. “Muchas gracias muchachos. Qué gran equipo”, publicó, reflejando el sentir de muchos ciudadanos.

“Todos los colombianos nos sentimos orgullosos de ustedes”, agregó.

Matador expresó orgullo nacional y agradeció a la Selección Colombia tras su despedida - crédito @Matador000/X

Por último, la excandidata presidencial y periodista Vicky Dávila agradeció a cada integrante de la Selección Colombia por su desempeño en el Mundial. “Fueron más que Suiza”, afirmó.

“Nos sentimos orgullosos, nos dieron muchas alegrías”, expresó, resaltando el esfuerzo colectivo y el cariño nacional hacia los jugadores y al entrenador Lorenzo