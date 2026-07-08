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Este fue el mensaje del ‘Pibe’ Valderrama a los jugadores de Colombia tras la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Hoy estoy jodido”

El histórico jugador criticó la sustitución de Jhon Arias en el segundo tiempo y destacó a la hinchada colombiana que llenó los cinco estadios en donde la selección jugó

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El Pibe felicitó al equipo, criticó la sustitución de Jhon Arias en el segundo tiempo y destacó a la hinchada colombiana - crédito Pibe Valderrama

La selección Colombia fue eliminada en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de empatar en los 90 minutos y el tiempo extra sin goles con Suiza y errar dos de los cinco cobros en la tanda de penaltis que definió el clasificado a los cuartos de final y rival de la selección Argentina en esta instancia.

Una de las voces autorizadas para analizar la presentación de la Tricolor es la de Carlos Alberto ‘Pibe’ Valderrama, histórico jugador colombiano que participó en los Mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98.

La Selección Colombia fue eliminada en octavos de final por Suiza, a pesar de haber sido dada como favorita por varias celebridades del fútbol - crédito Reuters
La Selección Colombia fue eliminada en octavos de final por Suiza, a pesar de haber sido dada como favorita por varias celebridades del fútbol - crédito Reuters

El volante, en sus redes sociales y junto a su esposa, analizó la eliminación, aceptando la tristeza pero destacando el nivel de la selección dirigida por Néstor Lorenzo: “No, estoy jodido. Sí, hoy estoy jodido. No, ni por ahí cerquita que íbamos a quedar fuera. Esa es la verdad. Porque tenemos un buen equipo. Tenemos un buen equipo. Yo siempre he dicho que el que juega bien, siempre va a ganar. Ahí, mal ahí está un mensaje que no pasa así. Hoy jugamos bien, esta selección juega bien y no ganamos”.

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Para Carlos Valderrama la principal falencia de la Tricolor fue la falta de un goleador. En cinco partidos Colombia marcó cinco goles y en dos ocasiones el marcador terminó 0-0. Sin embargo, fue uno de los equipos con mayor cantidad de remates en el campeonato: “Lo que yo te dije: ¿Qué le falta al equipo? Un goleador. Le faltó un goleador. Hoy tuvimos ocasiones de gol. Hoy tuvimos ocasiones de gol. No muchas como los partidos de antes, pero tuvimos".

Jhon Arias fue sustituido en el partido contra Suiza al minuto 66 para darle ingreso a Jaminton Campaz - crédito Albert Gea/REUTERS
Jhon Arias fue sustituido en el partido contra Suiza al minuto 66 para darle ingreso a Jaminton Campaz - crédito Albert Gea/REUTERS

Elvira Redondo, esposa del exfutbolista, le preguntó por la figura del partido y fue el momento para que Valderrama criticara el cambio de Jhon Arias, considerado por él como el mejor jugador del torneo y el jugador que nunca debió salir del partido. Para el ‘Pibe’, el cambio de Arias se convirtió en la cábala de Néstor Lorenzo

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“Yo no entiendo. Es que John Arias era la figura del equipo. No sé. No, es que lo cogieron de cábala. Y eso no puede ser. Porque un jugador que juegue bien tiene que jugar los noventa minutos, los cien minutos. No hay que cogerlo de cábala. Y a ese muchacho lo cogieron de cábala. No puede ser. John Arias era la figura del equipo y lo sacaron. Y él no dice nada. Porque en la ve-- en, en el fútbol o en la vida uno tiene que decir algo. ¿Ah, siempre yo? Ey, profe, ¿yo? ¿Siempre?“, declaró la leyenda.

La Selección Colombia contó con el acompañamiento de 312.202 espectadores - crédito Albert Gea/REUTERS
La Selección Colombia contó con el acompañamiento de 312.202 espectadores - crédito Albert Gea/REUTERS

Carlos Valderrama no ocultó su tristeza, pero felicitó a los jugadores de Colombia y aseguró que el juego de la Selección daba para jugar los ocho partidos, hasta la final: “No, los muchachos, felicitaciones por su fútbol. Los felicito. El fútbol se juega así. Sí, estoy triste, ¿Cómo no voy a estar triste? Si este equipo se merecía llegar a los ocho partidos. Hasta para pelear el título. Seguro, si este equipo juega bien. Este equipo juega bien, pero hay que estar preparado para las instancias. Estos partidos pasan así. Y en las instancias son los penaltis. Y no supimos colocar los penaltis".

El Pibe y su esposa cerraron el video con un reconocimiento a la hinchada de la Selección Colombia que superó los 300.000 asistentes en los estadios, siendo el único equipo que jugó en México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones del Mundial 2026: “No, la hinchada se pasó de calidad. ¿Por qué? Porque estamos entusiasmados. Porque la hinchada se entusiasma y se enamora cuando uno juega bien. Y esta selección juega bien. Por eso estamos entusiasmados. Pero la hinchada no, la hinchada es el premio mayor".

La Selección Colombia fue eliminada en octavos de final por Suiza, a pesar de haber sido dada como favorita por varias celebridades del fútbol - crédito Reuters
La Selección Colombia fue eliminada en octavos de final por Suiza, a pesar de haber sido dada como favorita por varias celebridades del fútbol - crédito Reuters

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