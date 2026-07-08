José Manuel Restrepo aclaró si el Gobierno de De la Espriella avanzaría en la posible extradición de Petro: “Tiene que surtirse un proceso”

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo dejó en claro la necesidad de un proceso de empalme "ordenado" con el Gobierno de Gustavo Petro - crédito REUTERS

Unas recientes declaraciones de Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, donde había expresado la intención de que el presidente saliente Gustavo Petro responda ante la justicia por posibles conductas delictivas y sea enviado en extradición, sigue generando diferentes reacciones en el país.

El turno fue para José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia que, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que se debe tener una serie de trámites para dar viabilidad a que el dirigente político sea juzgado ante la justicia internacional.

En su intervención, el economista señaló que, hasta que no se oficialicen los cargos contra el progresista colombiano, la opción de captura y extradición no sería tenida en cuenta.

PUBLICIDAD

“De existir un proceso judicial en los Estados Unidos, de existir ese llamado por parte de Estados Unidos a Colombia, de existir el tránsito en la Corte Suprema de Justicia, existe una facultad constitucional y legal para tomar esa decisión, pero estamos hablando de muchas hipótesis sumadas”, indicó Restrepo a la cadena radial.